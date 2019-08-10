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Упражнения молодых аистов

 

Упражнения молодых аистов

 

Упражнения молодых аистов

На фото — два птенца белых аистов (Ciconia ciconia) загибают шею и щелкают клювом. Так они тренируются в демонстрациях, которые впоследствии станут брачным танцем или угрозой для соперника. За упражнениями наблюдает один из родителей (молодые птицы отличаются более блеклым черным пером и чуть более темным кончиком клюва).

Но пригодятся эти умения аистятам лишь через 3–4 года, когда они достигнут половой зрелости. А до этого им предстоит пережить несколько дальних миграций, да еще каких! Путь до мест зимовок в Африке для популяции аистов Восточной Европы составляет в среднем 4600 км. И они проделывают его всего за 18–19 дней! Причем группы молодых птиц чаще всего летят самостоятельно, без родителей или других взрослых и опытных птиц. В полете аисты проводят по 8–10 часов в день, между перелетами останавливаются на полях, лугах, пастбищах и открытых болотах, где кормятся всем, что попадется, — от дождевых червей до мелких позвоночных. На пути обратно только часть молодых птиц долетит до мест размножения — те, кто еще не дорос, осядут в полях за пару сотен километров до родного гнезда.

Возвращаются с зимовок первыми самцы, они находят свое гнездо и поправляют его. Гнезда птицы поддерживают годами: известно гнездо, которому был 381 год! Гнезда аистов впечатляют: в диаметре они достигают 2 м, в высоту 3–4 м, а весят несколько центнеров. Места в них так много, что в гнездовом материале иногда одновременно селятся и другие птицы — обычно воробьи или скворцы, но иногда даже сычи или серые неясыти.

Когда аисты селятся колониями, то самые лучшие гнезда занимают самцы, которые раньше прилетят. Первая прибывшая в гнездо самка — выбор самца на этот год. Часто одна и та же пара занимает гнездо несколько лет подряд. Если прилетит еще одна самка, тогда соперницы будут выяснять отношения за право оставить потомство. Был даже зарегистрирован случай бигамии: в Германии в 1957 году самец и две самки успешно вывели 5 птенцов.

На гнезде подросшим аистам и пригождаются навыки, полученные в детстве. Здесь самец и самка устраивают сложные брачные танцы, в которых демонстрации перетекают одна в другую: то они вместе трещат клювами, запрокидывая головы назад, то самец ложится в гнездо и раскачивает головой из стороны в сторону. Затем партнеры перебирают друг другу перья на голове и шее.

 

Упражнения молодых аистов

Брачные демонстрации белых аистов на гнезде. Эта пара возвращается к своему гнезду уже четвертый год. Внешне самцы и самки аистов практически неотличимы. Фото © Chris Harris с сайта flickr.com

 

Аисты откладывают в среднем 3–4 яйца. Сразу после вылупления птенцы уже могут видеть, однако всё равно абсолютно беспомощны. Если в гнезде четыре или больше яиц и последнее яйцо в кладке небольшого размера, из него вылупляется самый слабый птенец. В таком случае родители (обычно самец) могут убить птенца и съесть его или выкинуть из гнезда. Похоже, таким образом птицы экономят свои силы — жертвуют слабым птенцом, чтобы больше еды досталось сильным. Тем более что слабый птенец скорее всего всё равно погибнет: когда подросшие аистята начинают махать крыльями и тренироваться летать, они уже различаются по размеру и силе и начинают конкурировать друг с другом. Менее активным птенцам достается меньше пищи, они получают тумаки от собратьев.

Интересно, что если подросшие птенцы недовольны количеством еды и чрезмерной конкуренцией, они могут уйти в соседнее гнездо с более выгодными условиями кормления и конкуренции — где птенцы помладше или их мало (конечно, если аисты живут колонией и гнёзда поблизости есть). Конечно, для этого нужно быть уже хорошо подросшим, не пуховым птенцом, ведь дело это непростое: сперва птенец выбирается из родного гнезда и бродит по земле, полной опасностей, затем находит новое гнездо и забирается в него, помогая себе крыльями. Хозяева гнезда, конечно, недовольны, так что пришелец ложится, вытягивает шею и принимает тумаки — в основном, удары по голове — от новой семьи. Минут через 30 агрессия хозяев спадает и нового члена семьи начинают кормить вместе со всеми. Он теперь участвует в обучении полету и соперничает с новыми братьями и сестрами на более выгодных для себя условиях.

 

Упражнения молодых аистов

 

Упражнения молодых аистов

Родитель принес птенцам воду, и дети сражаются за нее, отталкивая более слабых. Фото © Olaf Kerber с сайта flickr.com

 

Перед вылетом птенцов из гнезда оба родителя кормят их во всю силу. Это продолжается еще и некоторое время после вылета, но к возрасту приблизительно 70 дней молодые аисты становятся полностью самостоятельными и собираются к отлету на зиму.

Фото © Дарья Остапенко, Ленинградская область, лето 2018 года.

Дарья Остапенко

10 август 2019 /
Фоторепортаж
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