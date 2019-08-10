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Летучие мыши в термитнике


Летучие мыши в термитнике

Летучие мыши в термитнике

На фотографии — листоносые летучие мыши Lophostoma silvicolum (более мелкие с более круглыми ушами) и Phyllostomus hastatus, спящие в термитнике в дождевом лесу на северо-востоке Перу.

Большинство летучих мышей для дневного отдыха использует готовые укрытия: пещеры, дупла, ниши в стволах деревьев. Но есть небольшое количество видов (меньше четырех процентов), которые сами строят дневные укрытия или модифицируют уже готовые — например, птичьи гнезда или термитники. Одно из таких исключений — насекомоядные мыши рода Lophostoma из неотропического семейства листоносых (Phyllostomidae). Все виды лофостом (кроме одного, про который пока просто нет данных) выкапывают полости в активных, то есть населенных, термитниках.


Летучие мыши в термитнике

Летучие мыши в термитнике

Листонос Lophostoma silvicolum. Виден заостренный кожаный вырост на носу, характерный для всего семейства листоносых. Фото © Marco Tschapka


Lophostoma silvicolum устраивают убежища в гнездах термитов Nasutitermes corniger, которые располагаются на деревьях. Такие модифицированные термитники выглядят очень характерно, с широким входом внизу, и если подойти к ним очень близко, то можно услышать внутри копошение потревоженных летучих мышей. В одном термитнике обычно живет 5–10 животных: самец и его гарем. Строительством убежища всегда занимается самец, а самки присоединяются к нему позже.


Летучие мыши в термитнике

Летучие мыши в термитнике

Термитник, в котором поселились летучие мыши, — виден характерный широкий вход в нижней части — и выглядывающие из него зверьки. Фото Софьи Долотовской


Стенки термитников очень твердые, поскольку сделаны из переваренной древесины, смешанной со слюной и фекалиями термитов. Выкапывание полостей в термитнике — явно очень трудоемкий процесс, требующий больших затрат энергии. Однако результат, судя по всему, того стоит. Как показали наблюдения за такими убежищами в Панаме, температура в активных термитниках очень стабильна и всегда на пару градусов выше, чем в пустых термитниках или дуплах, которые используют родственные виды летучих мышей. Повышенная температура обусловлена именно присутствием термитов, а не просто устройством гнезда, и если колония термитов по каким-то причинам погибает, лофостомы всегда перебираются в новое, заселенное термитами гнездо. Повышенная температура позволяет летучим мышам экономить энергию и переживать неблагоприятные условия (холодную погоду или недостаток пищи).

Предполагается также, что термиты защищают летучих мышей от паразитов с помощью своих химических защитных механизмов: по сравнению с родственными видами, использующими другие типы убежищ, у лофостом очень мало эктопаразитов.

Остается непонятным только то, почему термиты соглашаются терпеть в своих гнездах непрошенных гостей и не применяют против них свою химическую защиту. По-видимому, у лофостом есть какие-то пока неизвестные механизмы, позволяющие им обманывать термитов. Существование таких механизмов косвенно подтверждается тем, что, никакие другие летучие мыши, включая близкородственных, не используют гнезда Nasutitermes corniger. Единственный вид, который иногда встречают в убежищах вместе с лофостомами — это большой копьенос (Phyllostomus hastatus) из того же семейства листоносых. Копьенос, размах крыльев которого достигает 60 см, — одна из самых крупных неотропических летучих мышей. Обычно копьеносы отдыхают в дуплах, а в термитниках их можно увидеть только вместе с лофостомами. В чем причина такого взаимодействия — тоже пока неизвестно.

Фото © Marco Tschapka.

Софья Долотовская

10 август 2019 /
Фоторепортаж
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