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Грязевой вулкан


Грязевой вулкан

Грязевой вулкан

Перед вами конус грязевого вулкана на Булганакском сопочном поле в Крыму, возвышающийся над грязевым потоком. Булганакское поле грязевых вулканов, расположенное на Керченском полуострове около деревни Бондаренково, — это группа конусов и луж, выбрасывающих прохладную (около +20°C) грязь. Грязевые вулканы не имеют ничего общего с классическим магматическим вулканизмом и так называются только потому, что похожи по виду на настоящие вулканы. Сходство придают выбросы грязи, порой сопровождающиеся взрывом природного газа, и форма построек.

Большое количество грязевых вулканов обязано своим существованием залежам углеводородов (в основном — природного газа). Давление газа заставляет подземные воды, порой слегка разогретые, подниматься вверх по разломам и трещинам. При подъеме вода смешивается с осадочными породами, содержащими много глинистых минералов, и превращается в грязь. Далее эта масса газированной грязи формирует что-то вроде гриба — грязевой диапир, который прорывается, и вещество выбрасывается на поверхность.


Грязевой вулкан

Схематическое изображение грязевого вулкана. 1 — верхний слой пород, как правило — осадочных; 2 — грязевые постройки; 3 — слой водонасыщенных глинистых пород; 4 — подстилающие водонепроницаемые породы (водоупор) с разломом, по которому осуществляется миграция газа или гидротермальных растворов; 5 — грязевой диапир; 6 — породы, содержащие газ или гидротермальный флюид. Данная схема не является универсальной и не описывает все возможные механизмы возникновения грязевых вулканов. Рисунок из статьи A. Kopf, 2002. Significance of mud volcanism, с изменениями


По такой схеме происходило недавнее извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг в Азербайджане (можно посмотреть видео извержения). Этот вулкан — второй по величине в мире, он располагается в Южно-Каспийском нефтегазоносном бассейне, в котором находится более 400 из 800 известных в мире грязевых вулканов.

Надо сказать, что далеко не всегда грязевой вулканизм связан с залежами горючих полезных ископаемых. Гидротермальные процессы, происходящие на шельфе над зоной субдукции, также ведут к появлению грязевых вулканов, но механизм немного другой: погружающаяся плита при разогреве теряет воду, которая затем поднимается наверх по трещинам и собирает по дороге всю возможную грязь. Это явление даже более распространенное, просто на суше мы встречаемся с такими вулканами крайне редко.

Форма вулкана зависит от вязкости извергаемой грязи. Если водная составляющая преобладает, он выглядит как большая булькающая лужа, а итоговая постройка напоминает щитовой вулкан. Если воды в грязи не очень много, то формируется конусообразное сооружение. Из-за отсутствия сыпучего материала и значительной вязкости грязи конусы грязевых вулканов часто приобретают форму, напоминающую столбы.


Грязевой вулкан

Грязевой вулкан с жидкой грязью на Булганакском поле грязевых вулканов. Фото Кирилла Власова


А вот встречающиеся рядом с действующими вулканами грязевые котлы (см. Mudpot) грязевыми вулканами не являются, хотя выглядят один в один. Грязевые котлы — это разновидность геотермальных источников. На видео ниже булькает маленький грязевой котел на гидротермальном поле около вулкана Мутновский на Камчатке. Он горячее, чем большинство грязевых вулканов, и вполне подходит для варки яиц (если вас не смущает, что яйца будут грязными и пахнуть серой). Эта грязь формируется около поверхности, за счет разрушения вулканических пород горячими кислотными водами. Поэтому рядом можно найти симпатичные маленькие гейзеры и просто теплые лужи с водой, тогда как вокруг настоящих грязевых — одна только грязь.

Грязевой котел около вулкана Мутновский на Камчатке

Иногда грязевые вулканы могут представлять серьезную опасность, особенно если извержения случаются рядом с населенными пунктами. Так, деятельность самого крупного в мире грязевого вулкана в Сидоарджо (Индонезия), возникшего в процессе разведочного бурения на газоносном поле, привела к разрушению 7 км2 территории и переселению около 50 тысяч человек. Грязевые вулканы в Крыму и на Таманском полуострове тоже расположены вблизи населенных пунктов, однако из-за своей слабой активности существенной угрозы не несут.

Фото © Кирилл Власов.

Кирилл Власов

10 август 2019 /
Фоторепортаж
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