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Туманность Призрак


Туманность Призрак

Туманность Призрак

Говорят, в Хэллоуин души умерших беспрепятственно проходят из мира мертвых в земной мир. Но увидеть призраков можно не только на земле, но и на звездном небе (лишь бы только ночь была ясной). В созвездии Цефея призрачные фигуры из газа и пыли безмолвно замерли в космическом пространстве. Это туманность, которую в различных каталогах обозначают Sh2-136, VdB 141, GN 21.15.8, но из-за ее зловещего вида часто называют Призрак (Ghost Nebula). Кажется, что две темные полупрозрачные человекоподобные фигуры подняли вверх свои руки.


Туманность Призрак

Положение туманности Призрак на карте неба (указано красным крестиком). Координаты туманности: прямое восхождение — 21ч16м26с, склонение — +68°15?36. Ближайший крупный объект — туманность NGC 7023, или туманность Ирис (зеленый квадратик). Изображение с сайта en.wikipedia.org


Туманность Призрак находится на самом краю обширной области из множества молекулярных облаков, как маленьких, так и гигантских, — это так называемый комплекс звездообразования в Цефее. Он занимает значительную часть рукава Ориона нашей галактики. Это одно из самых близких к Земле крупных скоплений туманностей (самое близкое — молекулярное облако Ориона). Расстояние до центра комплекса звездообразования в Цефее — приблизительно 2600 световых лет. До туманности Призрак расстояние меньше и составляет всего 1470 световых лет.

Газ в туманности холодный и в оптическом диапазоне сам не излучает. Мы видим его благодаря нескольким звездам, которые слегка подсвечивают это образование. Такие туманности называют отражательными. Самая яркая из подсвечивающих звезд заметна в центре кадра за неплотным слоем газа — словно под вуалью. Цвет отражательных туманностей зависит от света звезд, которые ее освещают: чаще всего это красивый голубой цвет. Связано это с тем, что большая часть звезд светит на всех длинах волн, а лучше других рассеивается свет с меньшей длиной волны, сумма же всех рассеянных цветов чаще дает голубой цвет (примерно по тем же причинам небо голубое).


Туманность Призрак

Туманность Призрак

Отражательная туманность голубого цвета — Голова Ведьмы (IC 2118). Фото с сайта ru.wikipedia.org


Звезда, освещающая наших призраков, имеет спектральный класс K0 II (см. Спектральные классы звезд). Это относительно холодная, почти коричневая звезда, которая излучает очень мало синего света, но зато много красного. От этого вся туманность окрашивается в зловещий желто-бурый цвет.

Туманность сравнительно небольшая — всего два световых года в поперечнике. Большая часть туманности состоит из довольно разреженных облаков молекулярного водорода H2. Эти области полупрозрачны, как привидения. Но есть и довольно темные области (в центре и в правой части фотографии), в которых более плотные облака газа и пыли блокируют свет фоновых звезд, — это глобулы. Часто в глобулах возникают гравитационные неустойчивости, которые приводят к сжатию облака газа и, впоследствии, к возникновению новых звезд.

В туманности Призрак тоже идет звездообразование. В правой глобуле как раз наблюдаются признаки зарождающейся двойной звездной системы. Она более горячая, чем остальное облако, и ярко излучает в инфракрасном диапазоне. Инфракрасное излучение и более высокая температура — первые признаки протозвезды. В этой же части туманности наблюдается светящаяся область, от которой конусом вниз расходится относительно светлое пятно, — кажется, что это вход в какой-то портал. Такой эффект, вероятно, создает протозвездный диск, в котором может формироваться второй компаньон звезды.

Если за слоем пыли действительно спряталась двойная звезда на ранней стадии рождения, то со временем облако будет еще больше сжиматься под действием гравитации и сплющиваться. А после того как звезды окончательно сформируются (у не очень тяжелых звезд этот процесс занимает несколько миллионов лет), их излучение сдует то, что от облака останется. В конечном счете свет развеет тьму. Но пока есть возможность, наблюдая эту туманность, ощутить таинственный дух Хэллоуина.

Фото с сайта noao.edu, изображение получено с помощью четырехметрового телескопа в обсерватории Китт-Пик, США.

Александр Яровичтук

10 август 2019 /
Фоторепортаж
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