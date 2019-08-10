» » Бабочки с длинным хоботком

Бабочки с длинным хоботком


Бабочки с длинным хоботком

Хоботок этой южноамериканской бабочки-бражника Amphimoea walkeri, в состоянии покоя похожий на свернутый пожарный рукав, — самый длинный в мире насекомых. В развернутом виде его длина достигает 28 сантиметров, что в четыре раза длиннее тела бабочки. Традиционно считается, что очень длинный хоботок понадобился бражникам, чтобы добираться до нектара, скрывающегося в глубине цветов. Однако, возможно, дело обстояло иначе: длинным хоботком бражники изначально обзавелись не из любви к сладкому, а в целях безопасности.

Длиннохоботковые бражники издавна привлекают внимание ученых, занимающихся изучением насекомоопыления. Впервые известность пришла к ним благодаря Чарльзу Дарвину. В январе 1862 года великий натуралист получил от британского ботаника Джеймса Бэйтмана посылку с мадагаскарской орхидеей Angraecum sesquipedale. Дарвина поразила длина шпорцев (выростов околоцветника) этого цветка. Несколько дней спустя он написал своему другу ботанику Джозефу Гукеру: «Удивительный шпорец [этой орхидеи] имеет длину 11,5 дюймов [29,2 см], причем нектар расположен в самом конце. Что за хоботок должен быть у насекомого, которое его пьет!». В своей работе «Различные приспособления, при помощи которых орхидеи опыляются насекомыми» (1862) Дарвин предположил, что на Мадагаскаре должны обитать бражники с хоботками длиной от 10 до 11 дюймов (25,4–27,9 см).


Бабочки с длинным хоботком

Мадагаскарский бражник Xanthopan morganii praedicta. Слева — самец (A, B) и самка (C), выведенные в неволе. D — cамец с расправленным хоботком, пойманный в природе. E — cвернутый хоботок самца. F — cвернутый хоботок бразильского бражника, изображение которого было опубликовано в журнале Nature в 1873 году. Длина масштабного отрезка — 10 см. Изображение из статьи: J. Arditti et al., 2012. ‘Good Heavens what insect can suck it’ — Charles Darwin, Angraecum sesquipedale and Xanthopan morganii praedicta


Предсказание Дарвина блестяще сбылось, когда в 1903 году Лайонел Ротшильд (да-да, представитель той самой знаменитой династии банкиров, а по совместительству энтомолог-любитель) представил описание нового подвида бражников Xanthopan morganii praedicta с Мадагаскара. Длина хоботка этого бражника (22 см) соответствовала длине шпорцев дарвиновской орхидеи, поэтому предположили, что бражник питается ее нектаром. Однако напрямую подтвердить это не удавалось вплоть до 1992 года, когда с помощью приборов ночного видения наконец удалось снять на видео, как X. morganii praedicta подлетает к орхидее A. sesquipedale и засовывает в нее свой хоботок.

Бражник пьет нектар орхидеи Angraecum

Сложности изучения длиннохоботковых бражников связаны с их ночным образом жизни и труднодоступностью районов, где они живут. По этой же причине на просторах интернета невозможно найти красивые фотографии X. morganii praedicta в условиях дикой природы.


Бабочки с длинным хоботком

Длиннохоботковые бабочки-толстоголовки. АPapias cf. phainis, BCarystoides escalantei. Изображение из статьи J. A.-S. Bauder et al., 2015. The ecological role of extremely long-proboscid Neotropical butterflies (Lepidoptera: Hesperiidae) in plant-pollinator networks


Среди дневных бабочек рекордсменом по длине хоботка является семейство толстоголовок (Hesperiidae). Абсолютный лидер среди толстоголовок — бабочка Damas immaculata с длиной хоботка 52 мм, что в 2,4 раза длиннее, чем ее тело. Но и по абсолютной, и по относительной длине хоботка дневным бабочкам до бражников далеко. Почему? Вероятно, это связано с различиями в поведении, а также в строении куколки. Бражник, когда пьет нектар, висит в воздухе, и ему ничто не мешает развернуть хоботок настолько, насколько необходимо. Дневная бабочка же, питаясь, садится на цветок, и, чтобы привести хоботок в готовность, ей надо распрямить ноги и откинуть назад тело. Кроме того, у куколок дневных бабочек развивающийся хоботок лежит прямо вдоль брюшной стороны, и нет ничего хорошего в том, что эта нежная структура сильно выступает за пределы тела. У бражников хоботок развивается под защитой специального загнутого чехла, напоминающего хобот слона.


Бабочки с длинным хоботком

Куколка вьюнкового бражника (Agrius convolvuli). Фото с сайта ru.wikipedia.org


Длинный хоботок — это универсальное «оружие», которое позволяет его обладателю эксплуатировать цветы самого разного строения, не только глубокие, но и мелкие. Было показано, что чем длиннее хоботок, тем менее бражник ограничен в своих пищевых предпочтениях. Почему же все бабочки не обзавелись в ходе эволюции максимально длинным хоботком? Оказалось, что у этого «супероружия» есть свои ограничения. Чем длиннее хоботок, тем медленнее бабочка с ним управляется — время, потраченное на один и тот же цветок, в зависимости от относительной длины хоботка может различаться троекратно. Это примерно как прийти в бар с трубочкой для коктейля в четыре или хотя бы в два своих роста. Так что для многих бабочек куда более выигрышным вариантом является быстро перелетать с одного цветка на другой, оставив орхидеи и прочие труднодоступные источники нектара немногим длиннохоботковым «монстрам».

Дарвин предполагал, что к экстремальному удлинению хоботков могла привести эволюционная гонка между растениями и насекомыми-опылителями. Несмотря на наличие симбиоза (нектар в обмен на помощь в опылении), они преследуют прямо противоположные интересы. Чтобы эффективно питаться нектаром, насекомое заинтересовано в хоботке, который превосходит по длине венчик цветка. Напротив, растение должно иметь венчик, превосходящий по длине хоботок, поскольку в этом случае насекомое вынуждено максимально глубоко засовывать голову в цветок и при этом цеплять на себя пыльцу. Слишком длинный хоботок привел бы к тому, что насекомое выпивало бы нектар, но не участвовало в опылении. Такая черная неблагодарность характерна для тех же длиннохоботковых бабочек-толстоголовок. Вот почему в процессе эволюции опылители постепенно удлиняли хоботок, а растения, чтобы не остаться в накладе, в свою очередь, шаг за шагом удлиняли венчики и шпорцы.


Бабочки с длинным хоботком

Бабочки с длинным хоботком

Бражники: APanogena, пьющий нектар из цветка, на котором сидит паук. BXanthopan morganii praedicta, опыляющий орхидею Angraecum sesquipedale. С — Coelonia brevis, ставший добычей паука. DX. morganii praedicta, подлетающий к орхидее A. sesquipedale. E — стробоскопическая фотография вьюнкового бражника (Agrius convolvuli), раскачивающегося в воздухе из стороны в сторону во время высасывания нектара. Изображение из статьи J. Arditti et al., 2012. ‘Good Heavens what insect can suck it’ — Charles Darwin, Angraecum sesquipedale and Xanthopan morganii praedicta


Впрочем, не так давно была сформулирована несколько иная гипотеза на этот счет. Биологи заметили, что опылителей на орхидеях нередко поджидают пауки и другие хищники. Чтобы не попасть к ним на обед, гораздо безопаснее питаться нектаром на расстоянии, то есть с помощью длинного хоботка. Предполагается, что бражники обзавелись длинным хоботком именно с этой целью. Интересно, что бражники, зависая над цветком, раскачиваются из стороны в сторону — возможно, это еще одна дополнительная мера безопасности на случай нападения. Если верить классической дарвиновской модели, то удлинение венчиков и хоботков происходило синхронно в тесной взаимосвязи. Согласно же альтернативному объяснению, длинные хоботки у бражников возникли раньше, чем флоральные структуры соответствующей длины. Появление последних было вынужденным ответом растений, пытавшихся избежать кражи нектара со стороны незваных гостей с длинными хоботками, заставляя их участвовать в опылении.

О насекомых с длинными хоботками см. также:
1) Это не язык колибри! (картинка дня).
2) Пчелы-парфюмеры (картинка дня).

Фото © Julien Touroult (Societe entomologique Antilles-Guyane) с сайта inpn.mnhn.fr.

Александр Храмов

10 август 2019 /
Фоторепортаж
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Инвазивные цикадки-бабочки
Фоторепортаж

Инвазивные цикадки-бабочки

В теплое время года на Черноморском побережье Кавказа практически на любом кустарниковом растении можно встретить это причудливое насекомое, иногда в огромных количествах...
Многоножки с хоботками
Фоторепортаж

Многоножки с хоботками

...
Юрская муха с очень длинным хоботком
Фоторепортаж

Юрская муха с очень длинным хоботком

...
Муха-журчалка со складным хоботком
Фоторепортаж

Муха-журчалка со складным хоботком

Знакомьтесь, это муха-журчалка из рода ...
Жуки с хоботками
Фоторепортаж

Жуки с хоботками

Хоботок бабочки-вампира
Фоторепортаж

Хоботок бабочки-вампира

Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Дешевый хостинг: преимущества и недостаткиЗемляне наблюдали частичное лунное затмениеБокал шампанского на термограммеНейрохимическая гипотеза происхождения человекаПрелюдия истинной многоклеточности или ранние эволюционные эксперименты?Зеркало рентгеновской душиУдаление папилломИнтимная пластика


Свежие Статьи
Упражнения молодых аистов

Упражнения молодых аистов

Летучие мыши в термитнике

Летучие мыши в термитнике

Грязевой вулкан

Грязевой вулкан

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+