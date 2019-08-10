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Прозрачный филлирое


Прозрачный филлирое

Прозрачный филлирое

Существо на фото — Phylliroe bucephala, необыкновенный представитель отряда голожаберных моллюсков. Отряд этот довольно многочисленный и насчитывает не менее 3000 видов. Однако филлирое обладает способностью, которая выделяет его среди всех его собратьев.

Среднестатистический голожаберный моллюск — это такая продолговатая улитка, которая в процессе эволюции лишилась своего главного улиточного элемента — раковины. Зато остались хорошо развитая ползательная нога и мантия, пусть и не слишком выраженная. На спине и/или по бокам тела появились выросты различных форм, размеров и назначения: вторичные кожные жабры, печеночные выросты, папиллы с запасом стрекательных клеток, отобранных у съеденных моллюсками кишечнополостных. Выросты могут и отсутствовать, а окрас животного — имитировать окружающую среду. Фантазии этим малюткам не занимать: разнообразие форм и цветосочетаний поражает воображение.

В подавляющем большинстве своем голожаберные моллюски, как и другие бентосные организмы, обитают на морском дне и используют свою ногу по прямому назначению: неторопливо ползают по дну, занятые своими делами. Лишь немногие научились плавать, однако умение это носит в основном краткосрочный характер — в случае, если нужно удрать от хищника или, например, перебраться на место, где сосредоточено больше пищи. И буквально на пальцах одной руки можно перечислить голожаберных моллюсков, которые воспарили над дном и стали полноценными представителями планктона. Как вы уже могли догадаться, филлирое — один из них.

Пелагический образ жизни имеет ряд преимуществ: в пелагиали больше пищи, выше ее разнообразие, меньше конкуренция за нее и, возможно, меньше хищников, а также неограниченное пространство для освоения. Однако чтобы иметь доступ ко всем этим преимуществам и приспособиться к жизни в толще воды, филлирое должен был продемонстрировать невероятную целеустремленность и пройти через ряд удивительных эволюционных адаптаций, ведь образ жизни моллюска в планктоне значительно отличается от образа жизни тех его собратьев, которые остались на дне.

В первую очередь изменения претерпел внешний вид. Филлирое стал совершенно непохожим на остальных голожаберных. Его тело стало плоским, а на конце появился небольшой, похожий на рыбий, хвост — эти преобразования улучшили гидродинамику и позволили моллюску плавать. Плавает он ундулирующим способом (см. Undulatory locomotion) — волнообразные мышечные сокращения проходят от головы через всё тело и двигают животное вперед с приличной скоростью: за одну минуту филлирое может преодолеть расстояние порядка десяти метров. Для малютки размером чуть больше 5 сантиметров это очень даже неплохо, но, к сожалению, едва ли достаточно, чтобы убежать от хищника. Поэтому филлирое стал использовать типичный для планктона механизм защиты — камуфляж. К большому разочарованию для хищников, моллюск стал абсолютно прозрачным. Зато морские биологи радуются: ведь так удобно рассматривать строение этого необыкновенного существа. Действительно, немногочисленные внутренние органы голожаберного моллюска видны как на ладони.


Прозрачный филлирое

Прозрачный филлирое

Внутреннее строение филлирое. Фото © Александр Семёнов, Средиземное море, апрель 2018 года


Несмотря на то что филлирое устроен довольно просто и перечисление всех его органов занимает лишь пару строчек, нельзя сказать, что он хорошо изучен. Напротив, о жизни моллюска известно не так уж много, что, впрочем, неудивительно — весьма непросто изучить маленькое прозрачное планктонное существо, которое встречается редко и отказывается сотрудничать в искусственно созданных условиях.

В период спаривания, который в Средиземном море продолжается с ноября по июнь, голожаберные моллюски плавают в толще воды, выискивая себе партнера с помощью длинных антенн — ринофор (см. Rhinophore). Ринофоры — это видоизмененные щупальца, единственные заметно выступающие части тела моллюска. По сути, это сенсорные придатки, которые выступают в роли органов обоняния и осязания, через которые поступают химические сигналы. В естественной среде спаривание филлирое наблюдали всего несколько раз. Две половозрелые особи сплываются боком друг к другу, голова к хвосту, переплетаются пенисами и спариваются, «нарезая круги» по спирали как минимум 6 минут (филлирое — синхронные гермафродиты; см. картинку дня «Взрослая жизнь бананового слизня»). Безжалостные ученые даже собрали несколько влюбленных пар для дальнейшего изучения. В лабораторных условиях одна особь отложила кладку из 20 цепочек, каждая из которых содержала по 12 яиц. Примерно через неделю на свет появились 240 активно плавающих крошечных личинок-велигеров — скромная цифра для голожаберного моллюска. К сожалению, попытки накормить личинок не увенчались успехом, поэтому пронаблюдать дальнейший метаморфоз и переход к ювенильной стадии не удалось.

Кстати, ювенильный период у филлирое имеет одну занимательную особенность. Свою юность моллюск проводит внутри купола медузы Занклея (Zanclea costata). Когда моллюск находит в толще воды медузу, он заплывает внутрь купола и крепится к нему с помощью редуцированной ползательной ноги. Кроме того что медуза сокращает энергетические затраты на передвижение и обеспечивает укрытие, она становится плавучей столовой. Поедая ее, моллюск быстро увеличивается в размерах, в то время как медуза уменьшается и деформируется. Когда молодой филлирое вырастает из своего съедобного «домика» и начинает активно плавать, он съедает щупальца и доедает ротовой стебелек жертвы. Остатки купола медузы некоторое время еще могут быть прикреплены к ползательной ноге, что на протяжении многих лет вводило ученых в заблуждение — считалось, что Z. costata является паразитом филлирое, а не наоборот.

Перейдя к самостоятельной взрослой жизни, филлирое получает возможность разнообразить свое меню. Филлорое были замечены за поеданием аппендикулярий, небольших медуз, щупалец сифонофор.


Прозрачный филлирое

Прозрачный филлирое

Филлирое ест медузу. Видно, как пищевые частицы поступают в глотку. Фото © Александр Семёнов, Средиземное море, апрель 2018 года


А еще филлирое люминесцирует. Это один из немногих голожаберных моллюсков, который может светиться красивым голубым светом. Если вдруг вы захотите встретиться с этим удивительным животным, ищите его в Средиземном море или в Атлантическом океане.

Источник: Carol M. Lalli, Ronald W. Gilmer, 1989. Pelagic Snails: The Biology of Holoplanktonic Gastropod Mollusks.

Фото © Александр Семенов / Aquatilis. Средиземное море, апрель 2018 года.

Майя Якуц

10 август 2019 /
Фоторепортаж
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