Прозрачный филлирое





Существо на фото — Phylliroe bucephala, необыкновенный представитель отряда голожаберных моллюсков. Отряд этот довольно многочисленный и насчитывает не менее 3000 видов. Однако филлирое обладает способностью, которая выделяет его среди всех его собратьев.

Среднестатистический голожаберный моллюск — это такая продолговатая улитка, которая в процессе эволюции лишилась своего главного улиточного элемента — раковины. Зато остались хорошо развитая ползательная нога и мантия, пусть и не слишком выраженная. На спине и/или по бокам тела появились выросты различных форм, размеров и назначения: вторичные кожные жабры, печеночные выросты, папиллы с запасом стрекательных клеток, отобранных у съеденных моллюсками кишечнополостных. Выросты могут и отсутствовать, а окрас животного — имитировать окружающую среду. Фантазии этим малюткам не занимать: разнообразие форм и цветосочетаний поражает воображение.

В подавляющем большинстве своем голожаберные моллюски, как и другие бентосные организмы, обитают на морском дне и используют свою ногу по прямому назначению: неторопливо ползают по дну, занятые своими делами. Лишь немногие научились плавать, однако умение это носит в основном краткосрочный характер — в случае, если нужно удрать от хищника или, например, перебраться на место, где сосредоточено больше пищи. И буквально на пальцах одной руки можно перечислить голожаберных моллюсков, которые воспарили над дном и стали полноценными представителями планктона. Как вы уже могли догадаться, филлирое — один из них.

Пелагический образ жизни имеет ряд преимуществ: в пелагиали больше пищи, выше ее разнообразие, меньше конкуренция за нее и, возможно, меньше хищников, а также неограниченное пространство для освоения. Однако чтобы иметь доступ ко всем этим преимуществам и приспособиться к жизни в толще воды, филлирое должен был продемонстрировать невероятную целеустремленность и пройти через ряд удивительных эволюционных адаптаций, ведь образ жизни моллюска в планктоне значительно отличается от образа жизни тех его собратьев, которые остались на дне.

В первую очередь изменения претерпел внешний вид. Филлирое стал совершенно непохожим на остальных голожаберных. Его тело стало плоским, а на конце появился небольшой, похожий на рыбий, хвост — эти преобразования улучшили гидродинамику и позволили моллюску плавать. Плавает он ундулирующим способом (см. Undulatory locomotion) — волнообразные мышечные сокращения проходят от головы через всё тело и двигают животное вперед с приличной скоростью: за одну минуту филлирое может преодолеть расстояние порядка десяти метров. Для малютки размером чуть больше 5 сантиметров это очень даже неплохо, но, к сожалению, едва ли достаточно, чтобы убежать от хищника. Поэтому филлирое стал использовать типичный для планктона механизм защиты — камуфляж. К большому разочарованию для хищников, моллюск стал абсолютно прозрачным. Зато морские биологи радуются: ведь так удобно рассматривать строение этого необыкновенного существа. Действительно, немногочисленные внутренние органы голожаберного моллюска видны как на ладони.

Внутреннее строение филлирое. Фото © Александр Семёнов, Средиземное море, апрель 2018 года

Несмотря на то что филлирое устроен довольно просто и перечисление всех его органов занимает лишь пару строчек, нельзя сказать, что он хорошо изучен. Напротив, о жизни моллюска известно не так уж много, что, впрочем, неудивительно — весьма непросто изучить маленькое прозрачное планктонное существо, которое встречается редко и отказывается сотрудничать в искусственно созданных условиях.

В период спаривания, который в Средиземном море продолжается с ноября по июнь, голожаберные моллюски плавают в толще воды, выискивая себе партнера с помощью длинных антенн — ринофор (см. Rhinophore). Ринофоры — это видоизмененные щупальца, единственные заметно выступающие части тела моллюска. По сути, это сенсорные придатки, которые выступают в роли органов обоняния и осязания, через которые поступают химические сигналы. В естественной среде спаривание филлирое наблюдали всего несколько раз. Две половозрелые особи сплываются боком друг к другу, голова к хвосту, переплетаются пенисами и спариваются, «нарезая круги» по спирали как минимум 6 минут (филлирое — синхронные гермафродиты; см. картинку дня «Взрослая жизнь бананового слизня»). Безжалостные ученые даже собрали несколько влюбленных пар для дальнейшего изучения. В лабораторных условиях одна особь отложила кладку из 20 цепочек, каждая из которых содержала по 12 яиц. Примерно через неделю на свет появились 240 активно плавающих крошечных личинок-велигеров — скромная цифра для голожаберного моллюска. К сожалению, попытки накормить личинок не увенчались успехом, поэтому пронаблюдать дальнейший метаморфоз и переход к ювенильной стадии не удалось.

Кстати, ювенильный период у филлирое имеет одну занимательную особенность. Свою юность моллюск проводит внутри купола медузы Занклея (Zanclea costata). Когда моллюск находит в толще воды медузу, он заплывает внутрь купола и крепится к нему с помощью редуцированной ползательной ноги. Кроме того что медуза сокращает энергетические затраты на передвижение и обеспечивает укрытие, она становится плавучей столовой. Поедая ее, моллюск быстро увеличивается в размерах, в то время как медуза уменьшается и деформируется. Когда молодой филлирое вырастает из своего съедобного «домика» и начинает активно плавать, он съедает щупальца и доедает ротовой стебелек жертвы. Остатки купола медузы некоторое время еще могут быть прикреплены к ползательной ноге, что на протяжении многих лет вводило ученых в заблуждение — считалось, что Z. costata является паразитом филлирое, а не наоборот.

Перейдя к самостоятельной взрослой жизни, филлирое получает возможность разнообразить свое меню. Филлорое были замечены за поеданием аппендикулярий, небольших медуз, щупалец сифонофор.

Филлирое ест медузу. Видно, как пищевые частицы поступают в глотку. Фото © Александр Семёнов, Средиземное море, апрель 2018 года

А еще филлирое люминесцирует. Это один из немногих голожаберных моллюсков, который может светиться красивым голубым светом. Если вдруг вы захотите встретиться с этим удивительным животным, ищите его в Средиземном море или в Атлантическом океане.

Источник: Carol M. Lalli, Ronald W. Gilmer, 1989. Pelagic Snails: The Biology of Holoplanktonic Gastropod Mollusks.

Фото © Александр Семенов / Aquatilis. Средиземное море, апрель 2018 года.

Майя Якуц