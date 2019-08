Загадочные тилакоцефалы с большими глазами

На рисунке — реконструкция внешнего облика одного из самых необычных ракообразных, когда-либо обитавших в морях нашей планеты, — Dollocaris ingens из класса Thylacocephala.

Доллокарис жил в мелководных морях на территории современной Германии в конце поздней юры, но история класса Thylacocephala началась намного раньше. Их древнейшие представители найдены в отложениях силурийского возраста, а некоторые находки (правда, не все исследователи уверены, что они относятся к этому же классу) датированы кембрием.

Палеонтологи познакомились с этими необычными ракообразными еще в XIX веке. В 1888 году из знаменитых литографических сланцев Зольнхофена (см. Solnhofen Limestone) был описан вид Clausia lithographica. В этих же сланцах ранее был найден и первый скелет археоптерикса — эти животные были современниками и к тому же стали тезками (латинское название археоптерикса — Archaeopteryx lithographica). Позже зольнхофенского тилакоцефала пришлось переименовать из Clausia в Clausocaris, так как имя «Clausia» ранее, в 1863 году, было присвоено роду современных копепод (Clausia Claparede, 1863). Также из сланцев Зольнхофена, кроме Clausocaris, были описаны еще два рода тилакоцефалов — Dollocaris и Mayrocaris, отличающиеся деталями строения конечностей и панциря.

Clausocaris lithographica из литографических сланцев в окрестностях Зольнхофена, Германия. Длина отпечатка 3,5 см (размер пластины 15 x 11 см). Фото с сайта fossilmall.com

Хотя образцы из Зольнхофена были впервые найдены еще в XIX веке, на протяжении почти целого столетия они не привлекали особого внимания. Лишь в 80-х годах ХХ века, с появлением сканирующих электронных микроскопов и томографов, специалисты вернулись к этим находкам. Детальное изучение странных животных с большими панцирями и длинными конечностями показало, что они не вписываются ни в один из известных классов ракообразных. Поэтому в 1982 году был выделен новый класс — Thylacocephala: его название произведено от гречесих слов ??????? («мешок» или «сумка») и ?????? («голова»).

К настоящему времени известно, что представители класса Thylacocephala были довольно крупными ракообразными, длиной от 3–5 до 20 см. Их хвостовые сегменты были редуцированы, и всё тело помещалось под двустворчатым, уплощенным с боков панцирем, который у одних видов был гладким, а у других — украшенным гребнями и выступами. Снизу из-под панциря выходили три пары конечностей, из которых как минимум одна пара (задняя) была приспособлена для захвата добычи. Плавали они при помощи маленьких веслообразных конечностей, расположенных под задней частью панциря.

Силурийский Thylacares brandonensis (слева) и юрский Clausocaris lithographica (справа). Рисунок из статьи C. Haug et al., 2014. The implications of a Silurian and other thylacocephalan crustaceans for the functional morphology and systematic affinities of the group

Хотя силурийские и юрские тилакоцефалы (они изучены лучше своих родственников из других эпох) имеют принципиально сходный план строения, между ними наблюдаются значительные различия, в первую очередь в устройстве глаз и конечностей. Силурийский Thylacares brandonensis имеет маленькие «рачьи» глаза и короткие, довольно толстые лапки, едва выглядывающие из-под панциря. Совсем иначе выглядит его далекий потомок Clausocaris lithographica, о котором речь уже шла выше. У него значительно более длинные и тонкие конечности, покрытые шипами (несколько напоминающие хватательные конечности богомолов) и огромные полусферические глаза, занимавшие всю переднюю часть тела. Такие же огромные глаза, необычные для ракообразных, были и у других мезозойских Thylacocephala (в том числе у Dollocaris, с которого начался рассказ). Очевидно, зрение имело первостепенное значение для этих животных.

Художественная реконструкция силурийского Thylacares brandonensis (слева) и юрского Clausocaris lithographica с пойманным белемнитом (справа). Рисунки © Robert Johnson из статьи K. Broda et al., 2015. Thylacocephalans

Образ жизни тилакоцефалов до сих пор остается предметом дискуссии. Поздние, мезозойские представители этого класса несомненно были активными хищниками, но их палеозойские предки могли быть и падальщиками. Жертвами мезозойских тилакоцефалов становились, скорее всего, рыбы и головоногие моллюски с внутренней раковиной — колеоидеи (Coleoidea), не имевшие прочных защитных покровов, так как усеянные шипами тонкие конечности тилакоцефалов хорошо подходят для удержания мягкотелой добычи, но не для раскалывания раковин или панцирей.

Огромные глаза юрских тилакоцефалов могли быть адаптацией к жизни в условиях недостаточной освещенности. Возможно, тилакоцефалы обитали в глубоких слоях воды, куда не проникал солнечный свет, либо вели ночной образ жизни. Последний вариант представляется вполне вероятным, так как остатки тилакоцефалов находят в не очень глубоких континентальных морях. Известны находки фрагментов панцирей Thylacocephala в копролитах акул — значит, тилакоцефалы периодически становились их добычей.

Родственные связи тилакоцефалов с другими ракообразными очень сложно проследить из-за их крайне необычного строения: слишком уж сильно отличаются они от своих родственников, да и многие диагностические признаки, по которым классифицируют ракообразных, у них отсутствуют.

В мезозое тилакоцефалы были широко распространенными и довольно разнообразными животными, однако они никогда и нигде не были очень многочисленны, их находки во всем мире редки. Последние представители Thylacocephala известны из отложений кампанского яруса верхнего мела, однако нельзя исключать, что где-то они могли дожить и до великого вымирания на рубеже мела и палеогена.

Иллюстрация © Андрей Атучин с сайта eartharchives.org.

Александр Мироненко