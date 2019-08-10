Меню для загробной жизни





Этот каменный барельеф с высеченными на нем иероглифами — настоящее древнеегипетское меню, или, точнее, перечень продуктов и блюд для загробной жизни. Плита размером примерно метр на метр датируется 2350–2300 гг. до н. э. и относится к концу V — началу VI династии фараонов эпохи Древнего царства. Этот фрагмент рельефа гробницы Тепеманха был найден на западном кладбище на плато Гиза и сейчас выставлен в Лувре.

На плите изображен почивший Тепеманх, приближенный фараона, дворцовый надсмотрщик и служитель трона. Рядом перечислены названия блюд, предназначенных стать его посмертной пищей, а также их количество (отмеченное палочками, мисочками и кувшинами). Целый ряд занимают только разнообразные варианты хлебобулочных изделий, которых в Древнем Египте было великое множество. Затем идут разные мясные изделия, два вида пива, кисломолочные продукты, вино, овощи и фрукты, а потом снова хлеб.

Стенд в Лувре с переводом древнеегипетских иероглифов меню на французский язык. Видно, что весь второй ряд сверху занимает хлеб (pain). Также часто встречается вино (vin) и мясные изделия. Фото с сайта flickr.com

Хлеб был важнейшей основой рациона в Древнем Египте, зерновые культуры выращивались на плодородных берегах Нила тысячелетиями. Из них делали не только хлеб, но и пиво, которое по вкусу и по способу производства больше походило на квас: запеченный «батон» замачивали в воде, где он бродил около двух дней вместе с пряностями и финиковым соком.

В этом меню мы видим праздничную погребальную пищу, к тому же запрошенную у богов для новой загробной жизни с некоторым запасом. Такое изобилие объясняется тем, что это подношение родственников и друзей с перспективой на вечную жизнь. Поэтому меню Тепеманха не дает нам объективной информации о ежедневном рационе древних египтян. В витринах Лувра также выставлены засохшие хлебные лепешки, древние зерна ячменя, пшеницы, финики, бобы, орехи дум-пальмы (Hyphaene thebaica). Такая волшебная сохранность оказалась возможна благодаря тому, что в гробницы не было доступа воздуха и отсутствовали резкие перепады температуры.

А если до археологов не доходят прямые свидетельства, рассказывающие о рационе древнего населения? Тогда на помощь приходят естественные науки. Реконструировать палеодиету помогает наука археопаразитология (см. Archaeoparasitology), изучающая паразитов и вызываемые ими болезни в контексте жизни древнего человека и его деятельности. Обнаружение яиц паразитов и их идентификация помогает реконструировать диеты, способы приготовления пищи и состояние здоровья древних сообществ. Так, наличие гельминтов определенных видов у коренного населения севера Западной Сибири XVII — начала XX века свидетельствует о питании сырой рыбой и сырым мозгом северного оленя. Причем паразиты преобладали у взрослых мужчин, которые ежегодно перемещались в отдаленные места для охоты и сезонной заготовки мяса и рыбы, тогда как женщины, хранительницы очага, и дети были заражены меньше, поскольку употребляли термически обработанную пищу. По сути, здесь работает правило «мы — то, что мы едим» (см., например, главу «Что такое микробиом» из книги Хью Леннарда «Диктатура микробиома» и главу «Мы — то, что едят они» из книги Аланны Коллен «10% Human»).

Для изучения палеодиеты также отбирают пробы различных биологических материалов человека (кости, зубы, волосы, кожу, ногти) и проводят анализ стабильных изотопов: азота, углерода, стронция (см. Изотопная подпись). К сожалению, у данного вида анализа есть недостатки: так, зубы расскажут только о том, чем питался человек в детстве, кости — только о последних десяти годах, а волосы — о последних месяцах жизни.

Важную информацию о палеодиете дает и изучение разных видов флоры и фауны, окружавших древних людей и служивших для них пищей.

Фото с сайта commons.wikimedia.org.

Варвара Бусова