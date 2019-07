Птеродаустро и его челюсть-щетка

Перед вами реконструкция птеродаустро (Pterodaustro guinazui) — птерозавра из группы ктенохазматид, жившего в середине мелового периода, около 105 миллионов лет назад, на территории Южной Америки. Название рода происходит от древнегреческого ?????? «крыло» и латинского auster «южный (ветер)», видовое название дано в честь аргентинского палеонтолога Романа Гиньязу (Roman Guinazu).

Птеродаустро был довольно крупным птерозавром: его вытянутый череп достигал 29 сантиметров в длину, а размах крыльев взрослой особи был 1–3 метра. Как и большинство летающих ящеров, птеродаустро жили рядом с водоемами.

Череп птеродаустро из Аргентины в коллекции Американского музея естественной истории. На конце нижней челюсти видны зубы, длина черепа — 23,5 см. Фото © Sandy Campbell с сайта 500px.com

Летающий ящер не выделялся бы из других птерозавров тех времен, если бы не его огромная нижняя челюсть с щетиной. Около тысячи видоизмененных щетинообразных зубов меньше миллиметра в диаметре и до 40 мм высотой располагались не в отдельных альвеолах, а в двух длинных бороздках, параллельных краям нижней челюсти. Зубы образовывали плотную и жесткую щетину, которая выполняла фильтрующую функцию. Питался петеродаустро в основном мелкими водными животными, ракообразными и планктоном, «челюсть-щетка» помогала ему захватывать и удерживать пищу в ротовой полости. На верхней челюсти тоже были зубы, но очень мелкие, с плоским коническим основанием и коронкой в форме лопатки. Они, вероятно, помогали животному перемалывать захваченную пищу.

Видоизмененные зубы для фильтрации были и у других представителей группы ктенохазматид, например у ктенохазмы (Ctenochasma) и Gnathosaurus, но их фильтрующий аппарат был не столь специализирован и совершенен, как у птеродаустро.

Примерно так питался птеродаустро. Изображение с сайта amnh.org

Первые окаменелости птеродаустро были обнаружены в конце 1960-х годов аргентинским палеонтологом Хосе Фернандо Бонапарте в формации Лагарсито (Lagarcito Formation) в провинции Сан-Луис в Аргентине. Местонахождение получило название Loma del Pterodaustro («Холм птеродаустро»). На сегодняшний день в Аргентине найдены сотни особей с размахом крыльев от 0,3 до 3 м, разного возраста, включая эмбрион в яйце. Несколько окаменелостей также обнаружены в Чили, в формации Санта-Ана.

Реконструкция способа добывания пищи. Рисунок © Kiabugboy с сайта deviantart.com

Такое обилие окаменелостей позволило изучить особенности развития этой рептилии. Изучение гистологии костей молодых птеродаустро показало, что они очень быстро росли в первые два года своей жизни, достигая примерно 53% от размера взрослого животного к половой зрелости, после чего рост скелета продолжался медленными темпами еще 3–4 года, пока скелет не достигал максимального размера — около 3 метров. Характер роста птеродаустро, таким образом, сходен с маленькими юрскими птерозаврами, такими как птеродактили (Pterodactylus) и рамфоринхи (Rhamphorhynchus), и отличается от более крупных птеродактилид (Pterodactylidae) вроде птеранодонов (Pteranodon) и никтозавров (Nyctosaurus), у которых взрослые и неполовозрелые особи имели сходные размеры тела.

Были найдены и яйца, даже с эмбрионами внутри. Яйца были вытянутыми, до 6 см в длину и 3,6 см в диаметре. Анализ газовой проводимости скорлупы показал, что гнезда птеродаустро имели влажность не менее 75%, что в сочетании с тафономическими и геологическими данными указывает на схожесть их гнездования с поганками и фламинго, которые сооружают гнезда во влажных местах.

Реконструкция местообитания птеродаустро. На месте Loma del Pterodaustro, скорее всего, было постоянное мелкое озеро, где кормились птеродаустро. Рисунок из статьи L. Chiappe et al., 1998. Biotic association and palaeoenvironmental reconstruction of the «Loma del Pterodaustro» fossil site (Early Cretaceous, Argentina)

Как видно по многочисленным реконструкциям, у птеродаустро были сильные длинные ноги и развитые мыщцы. Вероятно, птеродаустро мог быстро и ловко перемещаться по суше, в отличие от современников — птеранодонов. По микроструктуре костей крыло птеродаустро напоминает крылья буревестникообразных — крупных птиц, которые часто парят, используя подъемную силу ветра. Возможно, так же поступал и птеродаустро.

Реконструкция внешнего вида птеродаустро. Иллюстрация © Андрей Атучин с сайта pteros.com

Интересно, что на большинстве реконструкций птеродаустро имеет розовый окрас. Американский палеонтолог Роберт Беккер предположил, что к окрашиванию покрова в розовый оттенок мог привести рацион питания птеродаустро — как и у фламинго. Взрослые фламинго рождаются серовато-белыми, а благородный розовый цвет появляется, когда птицы переходят на питание ракообразными и цианобактериями, богатыми каротиноидами. Однако последние исследования показывают, что способностью накапливать каротиноиды не только в коже и клюве, но и в перьях обладают только современные птицы. Поэтому птеродаустро вряд ли имели розовое «оперение» (птерозавры покрыты пикнофибрами — нитевидными структурами, гомологичными перьям птиц), как это показывают художественные реконструкции.

Фото с сайта imynagle.carbonmade.com.

Эрика Ефремова