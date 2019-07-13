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Паразитическая муха — гроза птенцов


Паразитическая муха — гроза птенцов

Паразитическая муха — гроза птенцов

Паразиты — не самые приятные существа для близкого знакомства. Обнаружив паразита, невольно хочется отдернуть руку. Но знать о них необходимо: ни одно живое существо от паразитов не застраховано. На фотографии, сделанной на севере Карелии, запечатлен слёток (подросший птенец) пеночки-веснички (Phylloscopus trochilus). На затылке и спине птицы видны небольшие наросты цвета слоновой кости. Это личинки мухи Trypocalliphora braueri, готовые покинуть хозяина, чтобы окуклиться в почве.


Паразитическая муха — гроза птенцов

Паразитическая муха — гроза птенцов

Птенец пеночки-веснички с личинкой мухи Trypocallyphora braueri, готовой к окукливанию. Фото © Павел Квартальнов, Беломорская биологическая станция МГУ, Карелия, 3 августа 2017 года


История птенца веснички, его братьев и сестер характерна. Жило-было гнездо веснички, искусно запрятанное пеночкой у края тропы, где каждый день проходят десятки студентов. Близость гнезда пеночки к тропе не случайна: торный путь своими запахами отвлекает четвероногих хищников, ту же лисицу. От пернатых хищников гнездо было прекрасно укрыто травой и кустиками вереска. Когда я впервые осмотрел гнездо, там сидели пять птенцов, уже начавших оперяться. Три дня спустя я вернулся к гнезду, надеясь окольцевать птенцов, чтобы проследить их судьбу, если они будут отловлены в другом месте (например, на путях пролета) или вернутся на биостанцию через год. Однако окончательную их судьбу я узнал ранее, чем ожидал. Из пяти птенцов четверо лежали в гнезде мертвыми. Не уверен, что я смог бы установить причину их гибели, если бы не заметил, что их родители продолжают волноваться с кормом в клювах. Оказалось, на тропинке в нескольких метрах от гнезда сидел единственный оставшийся в живых птенец. Его даже не требовалось ловить, чтобы увидеть мушиных личинок. Он оперился, но летать был еще не в состоянии, хотя здоровые птенцы в его возрасте могут уверенно перепархивать. Любой хищник, обнаруживший такого беззащитного птенчика, поймает его без труда, и вероятность выживания птенца, ослабленного паразитами, зависит только от его везения.


Паразитическая муха — гроза птенцов

Паразитическая муха — гроза птенцов

Гнездо пеночки-веснички с птенцами, начавшими оперяться. Большинство птенцов этого гнезда вскоре погибнут в результате заражения личинками мухи Trypocalliphora braueri. Такие закрытые гнезда, построенные на земле, мухи заселяют наиболее охотно. Фото © Павел Квартальнов, Беломорская биологическая станция МГУ, Карелия, 31 июля 2017 года


Впервые я познакомился с личинками Trypocalliphora braueri во время работы в зоне гибридизации двух форм пеночки-теньковки (Phylloscopus collybita) в Южно-Уральском заповеднике. В первый год наблюдений такой напасти не было, а на второй год личинками мух оказались заражены птенцы по крайней мере в трех гнездах из пятнадцати, расположенных в поселении теньковок на окраине леса. Личинки сидели у птенцов под кожей на голове, на шее, на туловище, на крыльях и даже на лапах, у оснований пальцев. Каждая личинка сидела в своем «кармашке», открытом наружу. Из такой язвочки личинку достаточно легко можно было извлечь пинцетом. Я обработал птенцов, однако операция помогла не всем, некоторые были уже сильно ослаблены и вскоре погибли. Слётки теньковки со следами паразитирования мух почти не умели летать. Я считал, что такие птенцы обречены на гибель, однако позднее, уже на Белом море, ловил в сети самостоятельных молодых теньковок с зажившими, хотя и хорошо заметными, шрамами от личинок Trypocalliphora.


Паразитическая муха — гроза птенцов

Паразитическая муха — гроза птенцов

Птенец пеночки-теньковки, зараженный личинками мухи Trypocalliphora braueri. На левом крыле хорошо видны открытые наружу ходы под кожей, в которых сидят личинки. Фото © Павел Квартальнов, Южно-Уральский заповедник, Башкирия, 18 июня 2016 года


Паразитическая муха Trypocalliphora braueri относится к семейству падальных мух (Calliphoridae), чьи личинки обычно поселяются в разлагающемся мясе. Они выделяют наружу пищеварительные ферменты, а потом пьют легко усвояемый бульончик. Трупы животных — дефицитный ресурс. В тропическом лесу случайно найденные мной свежие трупы зверей и птиц исчезали буквально за сутки, оставались лишь кости. В умеренных зонах разложение происходит не так быстро, но конкурентов всё равно хватает.

Неудивительно, что некоторые из личинок перешли на питание кровью еще живых позвоночных: зачем ждать, пока они умрут и начнут привлекать конкурентов? В Европе встречаются два рода таких мух, обитающих в гнездах птиц. Личинки мух рода Protocalliphora живут в выстилке гнезд, откуда выползают, чтобы пить кровь у птенцов. После они окукливаются там же, в основании гнезда. Живые, заключающие куколок, а также уже опустевшие пупарии таких мух мне случалось находить в гнездах пеночек-теньковок на Кавказе, а в Подмосковье остатки пупариев, возможно, тех же мух я как-то обнаружил в надземном шаровидном гнездышке мыши-малютки (Micromys minutus), укрытом в прибрежной траве. В самом деле, для опарышей новорожденные мышата и крошечные птенчики должны быть одинаково аппетитны — был бы подходящий микроклимат. Личинки Protocalliphora и Trypocalliphora поселяются прежде всего в закрытых гнездах или в постройках, расположенных на земле. Не случайно их жертвами чаще других становятся пеночки и трясогузки, а также мухоловки и прочие дуплогнездники, а в Америке — птицы-печники, в чьи гнезда не каждый хищник сможет пробраться, а мухи легко проникают.


Паразитическая муха — гроза птенцов

Паразитическая муха — гроза птенцов

Пупарии мухи Protocalliphora sp. в основании гнезда пеночки-теньковки после вылета птенцов. Внутренний слой извлечен из гнезда и перевернут, пупарии хорошо видны в верхней части кадра. Фото © Павел Квартальнов, Северо-Осетинский заповедник, Северная Осетия — Алания, 3 июня 2019 года


Личинки Trypocalliphora живут под кожей жертвы всего 3–4 дня (по другим данным — 8–9 дней), после чего покидают хозяина для окукливания, но если их достаточно много или они поселяются в неудачном месте (скажем, внутри ноздри), то птенец неизбежно погибает. Если бы паразитирующие в гнездах птиц мухи были многочисленны, они стали бы серьезным врагом птиц, ограничивающим их численность. К счастью для птиц, численность таких мух, как правило, невелика, и они появляются в заметном числе не каждый год и не в каждом месте. На Урале я обнаружил личинок Trypocalliphora только в одном поселении пеночек, в соседней же долине теньковки с таким врагом не столкнулись. До моих работ такие мухи вовсе не были известны в Башкирии.

В то же время мухи-паразиты порою могут становиться серьезной угрозой. На Галапагосских островах паразитические личинки мухи Philornis downsi из семейства настоящих мух (Muscidae), случайно завезенной человеком, существенно снижают успех размножения местных птиц, в том числе дарвиновых вьюрков.


Паразитическая муха — гроза птенцов

Паразитическая муха — гроза птенцов

Так выглядит здоровый птенец пеночки-теньковки вскоре после вылета из гнезда. Фото © Павел Квартальнов, Южно-Уральский заповедник, Башкирия, 25 июня 2016 года


Фото © Павел Квартальнов, Беломорская биологическая станция МГУ им. Н. А. Перцова (ББС МГУ), Карелия, 3 августа 2017 года.

Павел Квартальнов

13 июль 2019 /
Фоторепортаж
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