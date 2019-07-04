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Китай запустит на орбиту Земли 192 спутника

Китай запустит на орбиту Земли 192 спутника



Группировка из 192 спутников, оснащенных искусственным интеллектом будет развернута к 2021 году. В космос их доставит перспективная частная китайская ракета Jielong-1.
Скриншоты выпуска новостей «Китайского центрального телевидения». Слева — предварительный облик спутника, справа — демонстрация логики работы искусственного интеллекта
Группировка будет называться Leo в честь созвездия Льва, что также является акронимом к английскому термину LEO — низкая околоземная орбита (НОО). В задачи «созвездия» спутников будет входить наблюдение за земной поверхностью, экологический мониторинг, контроль транспортных потоков и предупреждение стихийных бедствий. Бортовой компьютер каждого космического аппарата будет анализировать снимки и в первую очередь отправлять на Землю наиболее удачные. Алгоритм должен самостоятельно выявлять дефекты, обусловленные атмосферными явлениями или другими факторами и, либо помечать кадр, как бракованный, либо повторно фотографировать этот же участок.
Как сообщает «Центральное телевидение Китая», большое количество аппаратов в группировке обусловлено разделением по разрешению съемки — пять, один метр и полметра на пиксель. Спутники будут принадлежать семейству «Яогань» и для них заявлена возможность самостоятельно поддерживать орбиту. Средством выведения послужит частная твердотопливная ракета легкого класса Jielong-1. Она способна доставить на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров до 150 килограмм, а первый запуск должен произойти до конца 2019 года.

04 июль 2019 /
Фоторепортаж
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