Что не так со спутниками от SpaceX

Три из 60 спутников проекта SpaceX Starlink вышли из строя. В самой компании SpaceX это пока никак не прокомментировали.Starlink — нашумевший проект по созданию дешевого и высокопроизводительного интернета, который бы покрывал всю поверхность Земли. Для его реализации компания SpaceX собирается к середине следующего десятилетия вывести на околоземную орбиту 12 000 спутников. Первые 60 из них уже отправлены в космос — но, кажется, не все идет гладко.На данный момент из 60 спутников только 57 обмениваются данными с наземными станциями контроля, а три по какой-то причине замолчали. В SpaceX не собираются их «воскрешать» — вышедшие из строя аппараты «пассивно уйдут с орбиты». В целом представители компании довольны результатами вывода первой партии спутников в космос: очевидно, пятипроцентный брак был ожидаем. Сам Илон Маск еще в мае заявлял в одном из интервью, что в Starlink очень много новых технологий, и наверняка что-то да не будет работать.Общие затраты компании SpaceX на реализацию проекта глобального спутникового интернета составят 10 миллиардов долларов. Что касается первой партии спутников, то, помимо трех вышедших из строя, с орбиты в скором времени уведут еще два аппарата. Это необходимо для отработки процесса утилизации по окончанию срока службы.