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Сегодня произойдет полное солнечное затмение

Сегодня произойдет полное солнечное затмение


2 июля, жители западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, рассказали в Московском планетарии. Как отмечается, лучше всего это явление будет видно в Аргентине и Чили, а также в юго-восточной части Тихого океана.
По мнению экспертов, солнечное затмение 2 июля продлится вдвое дольше, чем затмение в 2017 году.
— Максимальная фаза затмения составит 1,05 и наступит в 22:23 мск, продолжительность полной фазы: 4 минуты 33 секунды, — говорится в сообщении.
Солнечные и лунные затмения происходят раз в полгода, период между ними составляет две недели. По данным астрологов, в текущем году ожидается пять затмений: три солнечных и два лунных.
— Кроме полного затмения Солнца (2 июля), все четыре затмения доступны для наблюдений с территории России, — подчеркнули в планетарии.
04 июль 2019 /
Фоторепортаж
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