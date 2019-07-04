Астрономы получили загадочный радиосигнал из далекой галактики





Очень часто астрономы всматриваются в далекие галактики, чтобы лучше понять, как устроена Вселенная и даже наша собственная Солнечная система. Но одна из больших и далеких галактик заинтересовала ученых по другой причине: из нее пришел сигнал, который мы смогли зарегистрировать здесь, на Земле. Один мощный и быстрый радиосигнал был услышан радарами в Австралии, и больше не повторялся. Кто мог его отправить?

Быстрые радиовсплески: кто их отправляет?

Галактика со сложным научным названием DES J214425.25-405400.81 находится в 4 миллиардах световых лет от нас (в миллиард раз дальше, чем от Солнца до ближайшей звезды). Световой год — это расстояние, которое луч света может преодолеть за год. То есть, свет или радиосигнал из этой галактики дойдет до нас за 4 миллиарда лет. Именно из этой галактики пришел сигнал — «быстрый радиовсплеск», как их называют в научном мире. Они настолько мощные, что с одним быстрым радиовсплеском в космос выбрасывается энергия, которую наше Солнце может выбросить за 10 000 лет.

Быстрые радиовсплески входят в число явлений, которые наука пока не может объяснить.

Получив сигнал, астрономы начали искать, откуда он пришел. Им удалось не только обнаружить галактику, которая стала источником сигнала, но и сузить круг поиска до конкретного места в самой галактике — в 13 000 световых лет от центра галактики. Но важно другое: как появился этот сигнал?

По словам ученых, вполне возможно, что это «послание» породило одно из мощных космических явлений: разрушение звезды или черная дыра, которая засосала звезду и разорвала ее на части. Конечно, это могут быть и послания инопланетян, но на текущий момент ученые отказываются в это верить. Они полагают, что во Вселенной предостаточно мощных и необычных событий, способных отправить нам подобное послание.

Быстрые радиосигналы регистрируют все чаще: в прошлом году их было уже больше двадцати. Их главная особенность в том, что они, как правило, не повторяются. Но если хоть какой-нибудь сигнал повторится — будьте уверены, телескопы всего мира будут направлены в одну точку неба. Потому что отправить повторяющийся сигнал может и что-то разумное.