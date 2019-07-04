НАСА: метановая загадка Марса все еще актуальна





По словам научного руководителя миссии марсохода НАСА «Кьюриосити» Ашвина Васавада, метановая загадка Марса все еще актуальна — ученые продолжат наблюдать за колебаниями концентрации метана в атмосфере Марса.

Ранее специалисты НАСА получили от марсохода «Кьюриосити» данные о высоких уровнях выделения метана на поверхности Красной планеты. Ученые отправили запрос роверу на получение дополнительных пакетов данных. Теперь же датчики марсохода зафиксировали снижение концентрации метана в атмосфере. Таким образом, можно сделать вывод, что выброс завершился, однако причины его формирования так и остались неизвестными. Параллельно наблюдения вели миссии «Марс-Экспресс» и «ЭкзоМарс-TGO», данные которых обрабатываются.

Подобным образом произошли оба выброса, зафиксированные марсоходом в 2013 году — резкий всплеск и падение до уровней, которые приборы уже не могут зафиксировать. По словам Васавада, такая динамика говорит о том, что всплески происходят на планете часто, но неясно, что же является их причиной и есть ли закономерность.

Образование этого газа может быть вызвано геотермальными реакциями, несвязанными с биологическими процессами. Например, метан мог быть выделен из трещин на поверхности планеты, если внутри есть его залежи, хранившиеся там миллионы лет. Также этот газ может быть выработан бактериями, обитающими под землей, и в пищеварительном тракте животных.