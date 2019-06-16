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Метеоритный поток Ариетид достигнет пика 7 июня
Большинство людей не знают об этом, но один из самых сильных метеорных потоков проливается на Землю именно сейчас.
Метеоритный дождь достигает максимума 7 июня. Ариетиды — один из наиболее сильных радио- метеорных потоков. Период действия длится с 22 мая по 2 июля; максимум приходится на вечер 7 июня. Зенитное часовое число метеоров достигает 60 штук. Они влетают в земную атмосферу со скоростью 39 км/с.
16 июнь 2019 /
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