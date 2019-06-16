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Роборука поможет миссии InSight возобновить бурение

Роборука поможет миссии InSight возобновить бурение


Роботизированная рука автоматической марсианской станции InSight сможет помочь буровой установке HP3 возобновить работу, немного приподняв ее, тем самым скомпенсировав отдачу при ударах. К такому выводу пришли инженеры миссии, назвавшие недостаточное сцепление между буром и окружающим его грунтом основной версией приостановки работ по бурению, сообщается на сайте Германского центра авиации и космонавтики.
Старт автоматической исследовательской миссии InSight состоялся в мае 2018 года. Основная задача миссии — исследование внутреннего строения Марса и геологических процессов, идущих в его недрах. Станция совершила посадку в ноябре 2018 года в районе нагорья Элизиум, а в середине декабря 2018 года и в феврале 2019 года установила на поверхности Марса два основных научных инструмента миссии: бур HP3, предназначенный для измерения тепловых потоков в марсианском грунте, и сейсмограф SEIS, который недавно зарегистрировал свое первое «марсотрясение». В начале февраля 2019 года начала полноценную работу система датчиков APSS, собирающая данные о погодных условиях.
В начале марта этого года инструмент HP3 приостановил буровые работы, углубившись в грунт на 30 сантиметров. Предполагается, что бур столкнулся с камнем, что подтверждается данными, полученными сейсмографом в ходе серии диагностических ударов. Задняя часть установки зацепилась за опорную конструкцию и немного накренилась, из-за чего бур оказался в ловушке. Вторая версия произошедшего заключается в том, что существует недостаточное сцепление между буром и окружающим его грунтом: такое возможно, если скважина заполнена обломочным материалом или реголитом, и отдача при ударах не уравновешивается. Эта версия подтверждается техническими данными, полученными HP3 и сейчас принята как основная.
Сейчас инженеры миссии готовятся провести операцию по поднятию опорной конструкции буровой установки при помощи механизма захвата, установленного на 2,4-метровой роботизированной руке IDA (Instrument Deployment Arm). Это должно помочь либо скомпенсировать отдачу при бурении, либо полностью высвободить бур из ловушки. Ожидается, что процесс подъема будет проходить в несколько этапов, начиная с конца июня. Вначале рука подцепит опорную конструкцию, затем в течение недели она аккуратно будет поднимать установку в три этапа, постоянно контролируя процесс при помощи камер. Если что-то пойдет не так, рука сможет вытащить бур из грунта, но он станет непригоден для работы, так как манипулятор неспособен вставить его обратно в скважину, а буровая установка спроектирована так, что не предусматривает выдергивания грубой силой и будет повреждена при таком способе извлечения.
16 июнь 2019 /
Фоторепортаж
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