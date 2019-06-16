Ученые проведут совместные опыты на китайской космической станции

ООН и Китай выбрали совместный российско-индийский эксперимент по астрономии для проведения на китайской орбитальной станции, которую развернут в космосе в 2020 году, сообщило управление ООН по вопросам космического пространства UNOOSA.Список научных экспериментов приведён на сайте UNOOSA. Среди них эксперимент SING по спектроскопическому исследованию газов туманностей во Вселенной с помощью ультрафиолетового спектрографа, который принадлежит Институту астрономии РАН (ИНАСАН) и Индийскому институту астрофизики.Сообщается, что Китайскую модульную космическую станцию планируется собрать на орбите в начале 2020-х годов. Запуск базового модуля «Тяньхэ» запланирован в 2020 году, к 2023 году к нему присоединят лабораторные модули «Вэньтянь» и «Мэнтянь». На ней будут работать экипажи из трёх космонавтов.Ранее Китай уже запускал две орбитальные станции — в 2011 и 2016 годах.