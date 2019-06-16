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На Марсе нашли "эмблему Звездного флота из Star Trek"
Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek).
Фрагмент рельефа Марса на равнине Эллада напоминает носовую часть ракеты с неравномерным вырезом в нижней части. Как сообщается, такие очертания поверхность планеты приобрела из-за взаимодействия лавы, ветра и дюн.
16 июнь 2019 /
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