Фотографии зонда MRO: Марс в октябре 2015 года

Камера HiRISE, установленная на орбитальном зонде Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), продолжает снимать Красную планету с рекордным разрешением.

Рассматривать детальные снимки поверхности Марса очень интересно. На них можно встретить огромное разнообразие форм рельефа — равнины и дюнные поля, столовые горы и хребты, кратеры и русла древних рек — вулканических и обычных. Трудно поверить, что Марс мертвая планета. Да это и не совсем так. Хотя вулканическая активность на Марсе прекратилась много миллионов лет назад, солнце и ветра продолжают играть важную роль в формировании ландшафтов на планете. К счастью, сегодня у ученых есть возможность следить за малейшими изменениями на поверхности Марса фактически в режиме реального времени. Смотрите 24 фото Марса, сделанные орбитальным зондом Mars Reconnaissance Orbiter и опубликованные в октябре 2015 года.

Ацидалийская равнина. В романе Энди Уира «Марсианин» потерявшийся астронавт Марк Уотни проводит большую часть времени в расположении миссии «Арес 3» в южной части Ацидалийской равнины. Книга описывает Ацидалийскую равнину как плоскую и удобную для передвижения. В действительности же этот регион Марса более разнообразен, интересен и опасен для передвижения, нежели описано в романе. Большая часть Ацидалийской равнины густо покрыта полями валунов, высотой до нескольких метров, поэтому ездить по ней трудно. Есть также связанные с гигантскими полигонами трещины с крутыми скалистыми склонами, которые были бы непроходимы. Фото: NASA/JPL/Аризонский университет

Яма в регионе гор Элизиум. Фото: NASA/JPL/Аризонский университет

Борозды Гигас. Борозда или, во множественном числе, «борозды» определяются в планетологии, как «субпараллельные желоба и хребты». Это чисто описательный термин для форм рельефа, которые могут иметь различное происхождение. В большом масштабе кажется, что в этом месте находится грабен (представляющий собой тектонически экранированную долину) и локально — как на данном изображении — ставший регионом для изливания потоков лавы. Фото: NASA/JPL/Аризонский университет

Природа — лучший художник. Фото: NASA/JPL/Аризонский университет

Внутри большого кратера к северо-западу от кратера Ломоносова. Странный рисунок образуют песчаные дюны, покрытые инеем. С наступлением весны лед тает и сразу переходит в газообразное состояние, минуя жидкую фазу. Темные пятна — это размороженный «взрыхленный» материал дюн, который хорошо виден на фоне более светлых, замороженных участков. Фото: NASA/JPL/Аризонский университет

Необычные, похожие на микроорганизмы, песчаные дюны. Фото: NASA/JPL/Аризонский университет

Все тихо в каньоне Мелас. Эти вытянутые образования похожи на дюны, но на самом деле они гораздо прочнее — их структуру нарушают только кратеры. Фото: NASA/JPL/Аризонский университет

Причудливые узоры, нарисованные ветрами на дне одного из марсианских кратеров. Фото: NASA/JPL/Аризонский университет

Свежий кратер возле борозд Сирен. Этот ударный кратер является относительно свежим, так как имеет острый окольцовывающий вал и хорошо сохранившийся выброс. Крутые внутренние склоны иссечены оврагами и включают возможные повторяющиеся линии на склонах, обращенных к экватору. Свежие кратеры часто имеют крутые, активные склоны, поэтому планетологи следят за изменениями внутри этого кратера в реальном времени с помощью камеры HiRISE. Фото: NASA/JPL/Аризонский университет

Русло древней реки или бывший лавовый поток? Скорее всего, второе. Фото: NASA/JPL/Аризонский университет

Извилистый хребет на дне кратера Гейла, где сейчас работает марсоход Curiosity. Фото: NASA/JPL/Аризонский университет

Дюны с глубокими бороздами в полярном регионе Марса. Фото: NASA/JPL/Аризонский университет

Ямы в выбросе кратера Гейла. Видимые здесь ямы не являются ударными кратерами. Они расположены в материале, который выбрасывается из ударного кратера при его формировании, так называемом выбросе, который в данном случае принадлежит кратеру Гейла, не вошедшему на снимок. Ямы сформировали летучие вещества, способные взрываться как газы при быстром нагреве во время удара. С течением времени ветер надул песчаные дюны, видимые вверху снимка над частью ям. Фото: NASA/JPL/Аризонский университет

Странные, похожие на ледовые поля, образования на одной из марсианских равнин, представляют собой еще один продукт выветривания. Фото: NASA/JPL/Аризонский университет

Участок поверхности Марса, похожий на полотно какого-нибудь современного художника. Фото: NASA/JPL/Аризонский университет

Сложная пересеченная местность на Марсе, сочетающая в себе холмы, дюны и равнины. Фото: NASA/JPL/Аризонский университет

Чрезвычайно молодой ударный кратер с разбросанным вокруг темным грунтом. Фото: NASA/JPL/Аризонский университет

Дюнное поле на востоке кратера Индевор. Фото: NASA/JPL/Аризонский университет

Ветра превратили ландшафт в плоскую равнину, разрушив практически все неровности. Единственно, за что цепляется глаз на этом снимке, — две одинокие дюны в форме полумесяца. Фото: NASA/JPL/Аризонский университет

Слои внутри кратера на Нилосирте. Дно этого ударного кратера в районе Нилосирт представляет собой многослойную структуру. Она сформировалась после ударного события и представляет собой отложения пыли и льда. Также можно увидеть дюны из более темного песка, которые, возможно, были принесены ветрами из близлежащих территорий. Фото: NASA/JPL/Аризонский университет

Марсианские барханы. На снимке отлично виден иней, которым присыпана поверхность Красной планеты. Темные пятна — следы сублимации влаги. Фото: NASA/JPL/Аризонский университет

Песчаные нагромождения у древнего полузатопленного кратера. Фото: NASA/JPL/Аризонский университет

На крутых марсианских склонах часто можно найти овраги. В зимнее время область, показанная на снимке, покрывается слоем льда из диоксида углерода, также известного как сухой лед. Весной лед нагревается и снова превращается в газ, за счёт чего материал на склоне смещается и образует овраг. Фото: NASA/JPL/Аризонский университет

По разрушенным долинам течет, подгоняемый ветрами песок, обтекая скалы-останцы и полуострова, сложенные из матерала, менее подверженного эрозии. Фото: NASA/JPL/Аризонский университет