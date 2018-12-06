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Метеоры из потока Тауриды — 13 фото

Фотографии ноябрьских метеоров, сделанные любителями астрономии в разных уголках нашей планеты.


Каждый год в первой половине ноября Земля проходит через рой осколков кометы Энке. Этот рой, состоящий в основном из пылинок и камешков размером с горошину, очень разрежен — на миллионы кубических километров приходится всего одна пылинка. Но иногда они все же сталкиваются с Землей, порождая метеоры — Северные и Южные Тауриды. Эти метеорные потоки известны благодаря болидам — очень ярким метеорам, некоторые из которых не успевают сгореть в атмосфере и долетают до поверхности Земли (их мы называем метеоритами)! 2015 год превзошел ожидания любителей астрономии — Тауриды породили множество исключительно ярких болидов. Смотрите 13 фото.


Метеоры из потока Тауриды — 13 фото

Пустынный зимний пейзаж северной России, полярное сияние и яркий метеор из потока Тауриды — завораживающая по красоте картина, снятая 7 ноября 2015 года на Кольском полуострове. Фото: Николай Алфертьев


Метеоры из потока Тауриды — 13 фото

Ярчайший болид из потока Тауриды, сфотографированный в Шотландии ночью 7 ноября. Фото: Graeme Whipps


Метеоры из потока Тауриды — 13 фото

Таурид над заброшенным элеватором в штате Монтана, США. Фото: John Ashley


Метеоры из потока Тауриды — 13 фото

Яркий болид из метеорного потока Тауриды, запечатленый в Японии 6 ноября 2015 года. Справа сквозь облака просвечивает созвездие Ориона с яркой красноватой звездой Бетельгейзе. Вверху фото виден маленький ковшик Плеяд. Фото: Yasushi Aoshima


Метеоры из потока Тауриды — 13 фото

Таурид над высокогорным озером Ямджо-Юмцо в Тибете. Фото: Jeff Dai


Метеоры из потока Тауриды — 13 фото

Невероятно яркий болид из метеорного потока Тауриды, сфотографированный в небе над Италией 12 ноября 2015 года. Фото: Finazzi Antonio


Метеоры из потока Тауриды — 13 фото

Таурид в небе над Новой Зеландией. Яркий метеор попал на изображение во время съемки южного полярного сияния 9 ноября. После вспышки в небе остался четко видимый след. Фото: Tony Maheno


Метеоры из потока Тауриды — 13 фото

Тауриды, снятые неподвижной камерой. Укрепить фотоаппарат на треноге, открыть затвор и ждать — вот самый простой способ снять метеор. Экспозиция этого снимка составила несколько часов. За это время звезды, сместившись вследствие вращения Земли вокруг своей оси, превратились в длинные дорожки. В кадр попало также огни нескольких самолетов, которые видны в качестве тонких линий, пересекающих снимок поперек звездных путей. Фото: Jose de Queiroz


Метеоры из потока Тауриды — 13 фото

Большой метеор из потока Тауриды. Фото: Brad Goldpaint


Метеоры из потока Тауриды — 13 фото

Еще один прекрасный Таурид, снятый в Италии. Фото: Finazzi Antonio


Метеоры из потока Тауриды — 13 фото

Млечный Путь и метеор из потока Северные Тауриды над тибетским озером Ямджо-Юмцо. Фото: Jeff Dai


Метеоры из потока Тауриды — 13 фото

Таурид на фоне полярного сияния 2 ноября 2015 года. Снимок сделан в штате Мичиган, США. Фото: Phil odum


Метеоры из потока Тауриды — 13 фото

Что происходит с этим метеором? Несколько дней назад в небе над Швейцарскими Альпами был запечатлён яркий пылающий болид. Болид, который, скорее всего, прилетел из метеорного потока Таурид, был замечателен не только своей яркостью, но и оранжевым светящимся следом, который оставался после него на небе в течение нескольких минут. На первый взгляд оранжевое свечение создало впечатление, что метеорный след горит огнём. Однако оранжевое свечение, видимое как метеорный след, образуется не от пламени и не от солнечного света, отражённого от дыма. Свечение метеорного следа происходит от атомов Земной атмосферы, встретившихся на пути метеороида. Те атомы, у которых при столкновении были выбиты электроны, излучают свет в момент рекомбинации. Метеорные следы, видимые в течение некоторого времени, обычно дрейфуют в атмосфере, и на фотографии с экспозицией в 3 минуты как раз запечатлён процесс раздувания ветром следа из бывших ионов. Фотография была получена неожиданно, во время попыток запечатлеть знаменитую Туманность Ориона, видимую в верхнем левом углу. Справа видна яркая голубая звезда Ригель, которая также является частью созвездия Ориона. Фото: Ivo Scheggia/APOD

06 декабрь 2018 /
Фоторепортаж
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