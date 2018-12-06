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Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Избранные орбитальные снимки нашей планеты, опубликованные в октябре 2015 года.


Кажется, наша планета исследована уже вдоль и поперек. Не осталось места для географических открытий; новые страны не будут манить первооткрывателей. Даже вид Земли из космоса благодаря картам Яндекса и Google уже не удивляет. Что же, если вы придерживаетесь такой точки зрения, взгляните на нашу планету глазами космонавтов и астронавтов, работающих на Международной космической станции. Вы удивитесь, насколько свежо и по новому выглядят казалось бы давно известные места — Гималаи, Сахара, Дальний Восток. Смотрите 35 фото.


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Тропический шторм Ашобаа у берегов Омана. Фото: Scott Kelly/NASA


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Потрясающая, великолепная пустыня Сахара. Фото: Scott Kelly/NASA


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Вода, скалы, облака и их тени — Земля на этом снимке похожа на полотно художника-импрессиониста. Фото: Scott Kelly/NASA


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Горные пустыни Тибета. Озеро Нгангларинг-Цо. Фото: Олег Артемьев/Роскосмос


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Карьеры Южной Америки. Фото: Фёдор Юрчихин/Роскосмос


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Фантастические пейзажи нашей родной планеты. Фото: Scott Kelly/NASA


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Столица Бельгии, город Брюссель, ночью с высоты Международной космической станции. Фото: Kjell Lindgren/NASA


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Пустыня в вечерних красках. Фото: Scott Kelly/NASA


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Планета воды. Фото: Scott Kelly/NASA


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Монгольский Алтай. Монгольский Алтай состоит из нескольких разделенных долинами хребтов, растянувшихся на 1000 км с юго-востока на северо-запад. Вершины хребтов имеют платообразную форму и покрыты ледниками. Высочайшая гора массива — Мунх-Хайрхан-Ула высотой 4362 метра. Фото: Ресурс-П/Роскосмос


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

И снова Сахара. Фото: Scott Kelly/NASA


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Облака над островами. Фото: Олег Артемьев/Роскосмос


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Одно из Великих озер, озеро Эри в октябре 2015 года. Фото: Scott Kelly/NASA


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Марсианские пейзажи Земли. Фото: Scott Kelly/NASA


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Безымянный остров в южном полушарии Земли. Часто в объектив космонавтов случайно попадают интереснейшие географические объекты. Например, этот возможно безымянный остров Фёдор Юрчихин назвал за необычную форму «Сивкой-буркой». Фото: Фёдор Юрчихин/Роскосмос


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Если бы не паутинки дорог, разве можно было бы догадаться, что это снимок поверхности Земли?! Фото: Scott Kelly/NASA


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Терминатор — граница дня и ночи. Фото: Scott Kelly/NASA


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Китай, Тибетский автономный округ. Горная страна Тибет имеет уникальный климат, сформированный рельефом и атмосферной циркуляцией. Разница между временами года слабая, в то время как разница между разными уездами и по высоте над уровнем моря - сильная. Тибет - высокогорная страна. Здесь очень разреженный воздух. Воздух здесь очень чистый и проницаемый для солнечного излучения. Фото: Канопус-В/Роскосмос


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Пролетая над южным полушарием Земли. В небе над планетой виден Млечный Путь и две яркие звезды. Это альфа и бета Центавра. Пониже их можно заметить и созвездие Южного Креста. Фото: Kimiya Yui/JAXA


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Узоры африканской пустыни. Фото: Олег Артемьев/Роскосмос


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Хабаровский край, Россия, и город Николаевск-на-Амуре. Расположенный на великой реке Амур недалеко от ее впадение в Охотское море, город Николаевск-на-Амуре стал первым русским городом на этой реке. Он был основан в 1850 году российским мореплавателем, Геннадием Невельским в ходе Амурской экспедиции, как военно-административное поселение Николаевский пост. Первое население поста состояло из шести человек. Сегодня в городе проживает около 20 тысяч жителей. Фото: Ресурс-П/Роскосмос


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Пролетая над ночной Землей. Фото: Scott Kelly/NASA


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Долина реки Нил ночью. Фото: Kimiya Yui/JAXA


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Начало рассвета над Землей. Фото: Scott Kelly/NASA


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Краски аргентинской пустыни. Фото: Scott Kelly/NASA


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Пролетая над Сахалином. Фото: Олег Артемьев/Роскосмос


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Причудливые горные ландшафты. Фото: Scott Kelly/NASA


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Пейзажи долины реки Рио-Тинто. Вдоль этой реки, протекающей на юго-западе Испании в автономном регионе Андалусия, люди с древнейших времен вели разработку рудных ископаемых. За 3 тысячи лет деятельности человека Рио-Тинто превратилась в мертвую реку, безжизненный ручеек кислоты. Фото: Канопус-В/Роскосмос


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Тайфун Коппу над Филиппинами. Фото: Kimiya Yui/JAXA


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Озеро Киву — одно из Великих Африканских озёр, расположенное на границе между Демократической Республикой Конго и Руандой, считается также одним из самых опасных на планете. Это удивительное озеро отличается от остальных наличием слоев углекислого газа и нескольких сотен кубических километров метана на дне. Такая смесь очень опасна, так как малейшее землетрясение или вулканическая активность могут привести к ее взрыву. Именно поэтому озеро называют пресноводной бомбой замедленного действия. Фото: Олег Артемьев/Роскосмос


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Япония из космоса. Фото: Kimiya Yui/JAXA


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Полярное сияние и яркая Луна над ночной Землей. Фото: Kjell Lindgren/NASA


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Холодные и безмятежные вершины Гималаев. Фото: Scott Kelly/NASA


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Деревня Каваками в горной Японии. Фото: Kimiya Yui/JAXA


Земля из космоса в октябре 2015 года — 35 фото

Утро над Землей. Фото: Scott Kelly/NASA

06 декабрь 2018 /
Фоторепортаж
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