Фабиан Нейер и его астрофото: классика глубокого космоса

Представляем вашему вниманию 20 фантастических снимков глубокого космоса, сделанных швейцарским любителем астрономии.

В мире не так уж и много подлинных мастеров астрофотографии, способных впечатлять не только красотой своих работ, но и вниманием к деталям, к технической стороне дела. В конце концов, мало отснять тот или иной объект космоса просто красиво! Нужно ведь еще показать, какие физические процессы его сформировали, и что именно происходит с ним в настоящий момент. А для этого требуются порой просто феноменальное терпение!

Фабиан Нейер (Fabian Neyer), астрофотограф из Швейцарии, один из настоящих мастеров своего дела. В его коллекции не так уж много снимков, да и объекты на них по большей части представляют собой классические цели для любителей астрономии. Вместе с тем каждая работа представляет собой настоящее произведение искусства; объекты на снимках Нейера хочется рассматривать и рассматривать, находя в далеких космических узорах следы вселенских катастроф и рождений. Поразительно, но почти все фотографии Нейер получил вблизи город Санкт-Галлен, находясь в местности с достаточно засвеченным небом!

И все же снимки, опубликованные здесь с любезного разрешения автора, не передают всей красоты и глубины работ швейцарца. Познакомиться с ними в полном разрешении вы можете на сайте автора starpointing.com

Центр Млечного Пути. Как жаль, что этот регион Галактики, находящийся в созвездиях Скорпиона и Стрельца, находится для нас, жителей средних широт, низко над горизонтом. И какое пиршество для глаз представляет собой Млечный Путь на юге! Здесь и там видны десятки красноватых водородных туманностей и звездных скоплений — можно только догадываться, насколько ярким был бы этот регион неба, если бы не плотные облака межзвездной пыли, загораживающие от нас самые центральные области Галактики. Фото: Fabian Neyer

М27 или туманность «Гантель». Это одна из самых ярких планетарных туманностей на нашем небе, видимая уже в бинокль. Находится она в созвездии Лисички и хорошо видна по вечерам в период с июля по октябрь. На этом фото М27 выглядит немного необычно. Сверхдлинная экспозиция (почти 80 часов!) позволила выявить на снимке очень слабое гало, окружающее туманность. Фото: Fabian Neyer

М101 — роскошная спиральная галактика в созвездии Большой Медведицы. Благодаря тому, что галактика расположена к Земле плашмя, мы можем наблюдать ее структуру во всех подробностях. Спиральные ветви, отмеченные голубоватыми звездными скоплениями и ярко-красными облаками межзвездного водорода, похожи на водоворот. Несмотря на то что М101 часто становится объектом внимания астрофотографов, редко кому удавалось запечатлеть ее так, как Фабиану Нейеру. Фото: Fabian Neyer

Туманность Кокон. Этот компактный, имеющий всего 15 световых лет в поперечнике, регион звездообразования находится на расстоянии 4000 световых лет о Земли в созвездии Лебедя. Помимо ярко светящихся облаков космического водорода, на снимок попали темные холодные туманности и голубые отражательные облака газа. Фото: Fabian Neyer

Комплекс туманностей Бернес 149 на границе созвездий Скорпиона и Волка. В центре снимка находится голубая отражательная туманность GN 16.05.2, подсвеченная парой очень молодых горячих звезд HR 5999 и HR 6000. Темная туманность, пересекающая снимок, холодное и плотное облако газа и космической пыли, имеющее название Волк-3. Внутри туманности Волк-3 прямо сейчас формируются новые звезды. Фото: Fabian Neyer

Шаровое звездное скопление М5 в созвездии Змеи. Далекий и плотный шар из звезд населяют древние светила — их возраст составляет около 13 миллиардов лет! Многие из этих звезд состарились и превратились в красные гиганты. М5 принадлежит нашей Галактике, оно имеет в поперечнике 165 световых лет и находится на расстоянии 24500 световых лет от Земли. Фото: Fabian Neyer

Душа и Сердце — две великолепных эмиссионных туманности в созвездии Кассиопеи. На этом потрясающем по детальности снимке можно различить огромное количество интереснейших объектов — и темные прожилки пыли, и плотные глобулы, и даже остаток сверхновой звезды! Фото: Fabian Neyer

Кит и Клюшка — пара взаимодействующих галактик в созвездии Гончих Псов. Формы галактик искажены силами гравитации. Оттягивая друг на друга вещество — звезды, газ и межзвездную пыль — галактики искривляются и порождают в пространстве призрачные вуали приливных хвостов. Этот снимок — персональный рекорд экспозиции автора для не мозаичных изображений. Общее время съемки составило 2970 минут — более двух суток! Неудивительно, что на изображении проявились даже далекие квазары, находящиеся от нас на расстоянии 20 миллиардов световых лет! Фото: Fabian Neyer

Наиболее плотная часть туманности Сердце. Фото: Fabian Neyer

Область неба вокруг двойного скопления в Персее. Красивое и яркое скопление аш хи Персея находится в гуще Млечного Пути и видно на фоне тысяч более далеких звезд. Но мало кто знает, что скопления эти на небе окружают очень слабые водородные облака. Чтобы облака проявились на изображении, Нейер фотографировал этот участок неба через фильтр Halpha, общая экспозиция составила 22 часа! Фото: Fabian Neyer

Нигде темные межзвездные облака так не выразительны, как на фоне Млечного Пути! Этот регион находится в созвездии Лебедя в 6 градусах к северу от Денеба и туманности Северная Америка. Облака настолько плотные, что полностью поглощают свет расположенных за ними звезд! Фото: Fabian Neyer

Классическая пара взаимодействующих галактик: спираль М81 и «взрывающаяся» галактика М82. Галактики находятся в созвездии Большой Медведицы и видны уже в бинокль. На этом снимке помимо них проявилась тонкая вуаль туманностей, расположенных на высокой галактической широте. Подсвеченные светом всех звезд Млечного Пути, они настолько тусклы, что не видны на большинстве снимков. Фото: Fabian Neyer

Туманность Розетка, одна из самых известных водородных туманностей, расположенная в созвездии Единорога. Розетка — самосветящееся облако межзвездного водорода, разогретого горячими белыми звездами, расположенными в ее центре. Эти звезды родились по космическим меркам совсем недавно, всего лишь несколько миллионов лет назад, причем были созданы из вещества этой туманности! Фото: Fabian Neyer

Скопление Девы. Десятки галактик, разбросанные по снимку, принадлежат большому скоплению галактик в созвездии Девы, расположенному от нас на расстоянии 50 миллионов световых лет! Каждая из этих галактик содержит многие миллиарды звезды и сравнима по размерам и массе с нашей Галактикой, Млечным Путем. Однако наиболее крупные эллиптические галактики на снимке — гораздо крупнее и массивнее нашей. В процессе обработки на изображении проявились тонкие очень слабые туманности. Может показаться, что они находятся гораздо ближе к Земле и принадлежат нашей Галактике, однако это не так. Вуаль на фото состоит из звезд и газа, выброшенных из галактик скопления Девы вследствие их сближений друг с другом. Фото: Fabian Neyer

Панорама Млечного Пути вблизи центра Галактики. Яркие, заметные уже в бинокль, туманности цепочкой вытянулись вдоль мощного слоя пыли, перечеркивающего Млечный Путь по экватору. М16, М17 и туманность Лагуна — вот название этих крупных облаков космического водорода. Фото: Fabian Neyer

Знаменитый триплет Льва. Три галактики в созвездии Льва — M65, М66 и NGC 3628 — словно парят в космическом танце, связанные воедино беззвучной мелодией. Они действительно связаны, но роль музыки играют силы гравитации. Влияние друг на друга столь велико, что из галактики NGC 3628, например, часть звезд были вырваны и образовали длинный приливной хвост... Очень редко кому удавалось отобразить этот триплет с такой четкостью! Фото: Fabian Neyer

Туманность Конус и ее окрестности. В этом регионе неба, расположенном в созвездии Единорога, находится множество достопримечательностей, самая известная из которых — звездное скопление Рождественская Елка. Туманность Конус видна выше и чуть левее центра изображения. В левой части снимка можно найти переменную туманность Хаббла, которая похожа на крошечную комету. Фото: Fabian Neyer

Рассеянное звездное скопление Гиады и звезда Альдебаран. Гиады — самое близкое к нам и относительно старое рассеянное скопление — его возраст оценивается в 630 миллионов лет. Звезды Гиад родились примерно в одно время и летят в одном направлении, до сих пор связанные друг с другом силами взаимного притяжения. Скопление занимает всю центральную часть снимка. Оранжевый Альдебаран, находящийся на окраине Гиад, скоплению не принадлежит. Звезда расположена в 2,5 раза ближе к нам, чем Гиады. Фото: Fabian Neyer

Стена Лебедя — часть обширной и яркой эмиссионной туманности Северная Америка, расположенной в созвездии Лебедя. Поперечник Стены Лебедя составляет около 20 световых лет. Фото: Fabian Neyer

Знаменитая Туманность Андромеды. Получить снимок этой ближайшей к нам крупной галактики является почти делом чести для любого уважающего себя астрофотографа. На этом изображении Туманность Андромеды предстает во всем великолепии: мы видим яркое ядро, спиральные рукава, звездные скопления и облака межзвездного водорода. Почти триллион звезд составляет эту грандиозную систему! Фото: Fabian Neyer