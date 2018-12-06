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Луна посетила парад планет: 11 фото

На протяжении четырех дней — в период с 8 по 11 октября — Венера, Марс, Юпитер, Меркурий и Луна позировали для фотографов всего мира.


Мы уже писали о том, что на октябрьском утреннем небе разыгрывается настоящее представление с участием четырех планет и Луны. Главные действующие лица спектакля — Венера, Марс и Юпитер, которые весь октябрь прекрасно видны на востоке перед рассветом. В конце первой недели месяца к ним присоединился Меркурий. Вытянувшись цепочкой, светила образовали мини-парад планет. Но наиболее яркую, хотя и эпизодическую, роль сыграла Луна, которая почтила парад своим присутствием в период с 8 по 11 октября. Любители астрономии из разных стран постарались запечатлеть это незаурядное зрелище на фотокамеры. Смотрите 11 фото.


Луна посетила парад планет: 11 фото

Октябрьский мини-парад планет. Сверху вниз: Венера, звезда Регул, Марс и Юпитер. Меркурий к моменту получения снимка еще не взошел. Фото: Mohamed Laaifat


Луна посетила парад планет: 11 фото

Парад планет и частная обсерватория астрофотографа Джона Чумака. Фото: John Chumack


Луна посетила парад планет: 11 фото

Серп Луны и Венера на рассвете 10 октября. Фото: Mauro Facchini


Луна посетила парад планет: 11 фото

Парад планет утром 10 октября. Венера, звезда Регул, Марс, Юпитер, Луна и Меркурий (виден у горизонта под облаками) выстроились цепочкой, указывая на то место, где через час взойдет Солнце. Фото: Piotr Wieczorek


Луна посетила парад планет: 11 фото

Два ярчайших небесных объекта на фото — Венера (вверху) и Луна. Над Луной находится Юпитер, а чуть правее и выше планеты — Марс. Изображения светил получилось на фото слегка размытым из-за большой экспозиции. Снимок сделан в Польше. Фото: Piotr Wieczorek


Луна посетила парад планет: 11 фото

Венера, Юпитер и Луна над Флагстаффом, штат Аризона. Здесь, во Флагстаффе, на Лоуэлловской обсерватории в 1930 году была открыта планета Плутон. Фото: Kathryn Neugent


Луна посетила парад планет: 11 фото

Еще одно художественное фото парада планет от Петра Вечорека из Польши. Фото: Piotr Wieczorek


Луна посетила парад планет: 11 фото

11 октября серпик старой Луны приблизился к Меркурию, создав восхитительную картину на фоне утренней зари. Фото: Heiko Ulbricht


Луна посетила парад планет: 11 фото

Парад планет 11 октября в Алжире. Фото: Chabou Charaf


Луна посетила парад планет: 11 фото

Луна и Меркурий утром 11 октября. Фото: Gianluca Masi


Луна посетила парад планет: 11 фото

Утренний парад планет над Канарскими островами. Венера, Марс, Юпитер и Меркурий выстроились практически в линию. Самый яркий объект на снимке — Луна. Фото: Peter I. Papics

06 декабрь 2018 /
Фоторепортаж
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