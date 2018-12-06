Земля из космоса в мае 2015 года — 38 фото
Избранные орбитальные снимки нашей планеты, опубликованные в мае 2015 года.
Космонавты и астронавты, работающие на борту Международной космической станции, ежедневно видят 16 восходов и закатов. 16 раз в сутки облетают они Землю, ее моря, океаны, лесистые равнины, пустыни и горы. К счастью, люди в космосе находят время не только для работы. В этих фотоснимках, сделанных их руками в прошедшем месяце, отражено бесконечное разнообразие нашей планеты. Смотрите 38 фото.
Удивительные, не похожие на земные, африканские пейзажи. Фото: NASA/Scott Kelly
Необычные облачные структуры. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti
Краски моря из космоса. Фото: NASA/Scott Kelly
Озеро Байкал. Фото: Роскосмос/Антон Шкаплеров
Город Шираз на юге Ирана и его окрестности. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti
Длинные тени рано утром подчеркивают каждую скалу, каждый выступ на этом снимке гористой местности, расположенной на юго-западе США. Фото: NASA/Scott Kelly
Субтропический шторм Ана у восточного побережья США. Фото: NASA/Scott Kelly
Серебристые облака, плавающие на высоте более 80 км над землей. Фото: NASA/Terry W. Virts
Атолл в Тихом океане. Фото: Роскосмос/Антон Шкаплеров
Ранним утром облака отбрасывают рельефные тени к востоку от Большого Каньона. Фото: NASA/Terry W. Virts
Пролетая к западу от Австралии, обитатели МКС стали свидетелями мощнейшего полярного сияния. Фото: NASA/Terry W. Virts
Ледники Патагонии. Фото: Роскосмос/Антон Шкаплеров
Острова и отмели Красного моря. Фото: NASA/Scott Kelly
Облачная Земля. Фото: NASA/Terry W. Virts
Город Байконур, расположенный в излучине реки Сырдарьи. Фото: Роскосмос/Антон Шкаплеров
Острова государства Палау в Тихом океане. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti
Марсианский пейзаж: безбрежное песчаное море одной из пустынь. Трудно представить, что звезд во Вселенной больше, чем песчинок на всей Земле. Фото: NASA/Scott Kelly
Вулкан Ключевская сопка на Камчатке. Фото: Роскосмос/Антон Шкаплеров
Дельта реки Окаванго в Ботсване. Эта широкая и полноводная река теряется в болотах на юге африканского континента. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti
Луна и Земля. Фото: NASA/Scott Kelly
Облака на границе дня и ночи. Фото: NASA/Terry W. Virts
Гонолулу, столица Гавайев, с высоты 350 км. Фото: NASA/Scott Kelly
Одинокое облако в районе Карачи, крупнейшего города Пакистана. Фото: NASA/Scott Kelly
Массивный грозовой шторм на рассвете. Фото: NASA/Terry W. Virts
Мексиканский залив и полуостров Юкатан. Фото: NASA/Terry W. Virts
Дальний Восток, остров Сахалин и северный Китай — территории, еще частично покрытые снегом. Фото: NASA/Terry W. Virts
Знаменитое высокогорное озеро Титикака, расположенное в Андах на границе Перу и Боливии. Фото: NASA/Terry W. Virts
Пролетая над отмелями Карибского архипелага. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti
Игра света и теней над грозовыми облаками. Фото: NASA/Terry W. Virts
Фантастические ландшафты пустынь. Фото: NASA/Scott Kelly
Водохранилище на северо-западе США. Фото: NASA/Scott Kelly
Ледяные узоры на море рядом с островом Сахалин. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti
Соляные пейзажи пустыни Атакама в Андах. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti
Земля и Луна вечером. Фото: NASA/Terry W. Virts
Подобно нервным сплетениям ветвятся далеко внизу овраги и русла ручьев. Фото: NASA/Scott Kelly
В пустынях центральной Монголии и в мае еще очень холодно. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti
Виды Земли. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti
Облака у терминатора. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti
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