Земля из космоса в мае 2015 года — 38 фото

Избранные орбитальные снимки нашей планеты, опубликованные в мае 2015 года.

Космонавты и астронавты, работающие на борту Международной космической станции, ежедневно видят 16 восходов и закатов. 16 раз в сутки облетают они Землю, ее моря, океаны, лесистые равнины, пустыни и горы. К счастью, люди в космосе находят время не только для работы. В этих фотоснимках, сделанных их руками в прошедшем месяце, отражено бесконечное разнообразие нашей планеты. Смотрите 38 фото.

Удивительные, не похожие на земные, африканские пейзажи. Фото: NASA/Scott Kelly

Необычные облачные структуры. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti

Краски моря из космоса. Фото: NASA/Scott Kelly

Озеро Байкал. Фото: Роскосмос/Антон Шкаплеров

Город Шираз на юге Ирана и его окрестности. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti

Длинные тени рано утром подчеркивают каждую скалу, каждый выступ на этом снимке гористой местности, расположенной на юго-западе США. Фото: NASA/Scott Kelly

Субтропический шторм Ана у восточного побережья США. Фото: NASA/Scott Kelly

Серебристые облака, плавающие на высоте более 80 км над землей. Фото: NASA/Terry W. Virts

Атолл в Тихом океане. Фото: Роскосмос/Антон Шкаплеров

Ранним утром облака отбрасывают рельефные тени к востоку от Большого Каньона. Фото: NASA/Terry W. Virts

Пролетая к западу от Австралии, обитатели МКС стали свидетелями мощнейшего полярного сияния. Фото: NASA/Terry W. Virts

Ледники Патагонии. Фото: Роскосмос/Антон Шкаплеров

Острова и отмели Красного моря. Фото: NASA/Scott Kelly

Облачная Земля. Фото: NASA/Terry W. Virts

Город Байконур, расположенный в излучине реки Сырдарьи. Фото: Роскосмос/Антон Шкаплеров

Острова государства Палау в Тихом океане. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti

Марсианский пейзаж: безбрежное песчаное море одной из пустынь. Трудно представить, что звезд во Вселенной больше, чем песчинок на всей Земле. Фото: NASA/Scott Kelly

Вулкан Ключевская сопка на Камчатке. Фото: Роскосмос/Антон Шкаплеров

Дельта реки Окаванго в Ботсване. Эта широкая и полноводная река теряется в болотах на юге африканского континента. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti

Луна и Земля. Фото: NASA/Scott Kelly

Облака на границе дня и ночи. Фото: NASA/Terry W. Virts

Гонолулу, столица Гавайев, с высоты 350 км. Фото: NASA/Scott Kelly

Одинокое облако в районе Карачи, крупнейшего города Пакистана. Фото: NASA/Scott Kelly

Массивный грозовой шторм на рассвете. Фото: NASA/Terry W. Virts

Мексиканский залив и полуостров Юкатан. Фото: NASA/Terry W. Virts

Дальний Восток, остров Сахалин и северный Китай — территории, еще частично покрытые снегом. Фото: NASA/Terry W. Virts

Знаменитое высокогорное озеро Титикака, расположенное в Андах на границе Перу и Боливии. Фото: NASA/Terry W. Virts

Пролетая над отмелями Карибского архипелага. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti

Игра света и теней над грозовыми облаками. Фото: NASA/Terry W. Virts

Фантастические ландшафты пустынь. Фото: NASA/Scott Kelly

Водохранилище на северо-западе США. Фото: NASA/Scott Kelly

Ледяные узоры на море рядом с островом Сахалин. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti

Соляные пейзажи пустыни Атакама в Андах. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti

Земля и Луна вечером. Фото: NASA/Terry W. Virts

Подобно нервным сплетениям ветвятся далеко внизу овраги и русла ручьев. Фото: NASA/Scott Kelly

В пустынях центральной Монголии и в мае еще очень холодно. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti

Виды Земли. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti

Облака у терминатора. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti