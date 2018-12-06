Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Избранные орбитальные снимки нашей планеты, опубликованные в феврале 2015 года.

Космонавты и астронавты, работающие на борту Международной космической станции, ежедневно видят 16 восходов и закатов. 16 раз в сутки облетают они Землю, ее моря, океаны, лесистые равнины, пустыни и горы. К счастью, люди в космосе находят время не только для работы. В этих фотоснимках, сделанных их руками в прошедшем месяце, отражено бесконечное разнообразие нашей планеты. Смотрите 38 фото.

Пустыня Сахара. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti

Москва блистает как яркая звезда на фоне полярного сияния. Фото: NASA/Terry W. Virts

Плавающие в море льды вдоль восточной провинции Канады. Фото: NASA/Terry W. Virts

Яркие цвета пустыни Сахара. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti

Пролетая над Тихим океаном. Гавайские острова. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti

Западные отроги Гималаев к северу от столицы Пакистана, Исламабада. Фото: NASA/Terry W. Virts

Облака над пустыней и их тени образуют причудливые фигуры, среди которых можно найти слонов, лошадей и даже верблюдов. Фото: NASA/Terry W. Virts

Остров Корсика на закате. Снежные пики выступают над дымкой, подсвеченной косыми лучами Солнца. Фото: NASA/Terry W. Virts

Облака над пустыней. Ветра сформировали из перистых облаков удивительный пейзаж, похожий на творение художника-импрессиониста. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti

Мыс Кейп-Код, США, место жительства астронавта НАСА Дэна Бёрбенка. Фото: Роскосмос/Антон Шкаплеров

Буйство красок Африки. Снимок сделан, когда МКС пролетала над территорией ЮАР. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti

Облака вблизи терминатора отбрасывают гигантские тени. Фото: NASA/Terry W. Virts

Еще один вечерний пейзаж, снятый с высоты 400 км над Землей. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti

Персидский залив залит солнечным светом, облака плывут над Бахрейном, полуостров Катар и Аравийская пустыня занимают левую часть снимка. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti

Флорида, Ки-Уэст и Багамские острова греются в лучах тропического Солнца. А на севере американского континента из-за горизонта выглядывают заснеженные территории. Фото: NASA/Terry W. Virts

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Грозовые облака, поднявшиеся высоко в стратосферу. Фото: NASA/Terry W. Virts

Удивительный, магический пейзаж. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti

Столицу Венгрии, город Будапешт, часто называют жемчужиной Дуная. Удивительно красивый город даже из космоса. И даже ночью! Фото: Роскосмос/Антон Шкаплеров

И снова Персидский залив, теперь уже вечером. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti

Пролетая мимо кучевых облаков. Фото: NASA/Terry W. Virts

Краски пустыни. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti

Столица Кубы, Гавана. Подобно дыму из труб выглядят в море речные выносы. Фото: NASA/Terry W. Virts

Необычные облачные узоры. Фото: NASA/Terry W. Virts

Остров Свободы и Багамский архипелаг. Фото: NASA/Terry W. Virts

Национальный парк Сымен в Эфиопии. Фото: NASA/Terry W. Virts

Облака над Бразилией. Фото: NASA/Terry W. Virts

Западное побережье Намибии. Фото: NASA/Terry W. Virts

Южная часть Тихого океана c высоты МКС. Самые крупные острова государства Самоа - Савайи и Уполу. Фото: Роскосмос/Антон Шкаплеров

Грозовой фронт над экваториальной Африкой. Фото: NASA/Terry W. Virts

Рельефная Земля. Косые солнечные лучи заставляют облака отбрасывать длинные тени. Фото: NASA/Terry W. Virts

Облака над северо-восточным побережьем Ливии. Фото: NASA/Terry W. Virts

Великобритания и Лондон февральской ночью. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti

Отмели Багамского архипелага. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti

Видите белые точки? Так с высоты МКС выглядит группа айсбергов на юге Атлантического океана! Фото: Роскосмос/Антон Шкаплеров

Испания и Северная Африка ночью. Фото: NASA/Terry W. Virts

Земля и Луна. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti

И еще один невероятно красивый африканский ландшафт. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti

Рассвет над Землей. Фото: NASA/Terry W. Virts