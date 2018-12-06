» » Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Избранные орбитальные снимки нашей планеты, опубликованные в феврале 2015 года.


Космонавты и астронавты, работающие на борту Международной космической станции, ежедневно видят 16 восходов и закатов. 16 раз в сутки облетают они Землю, ее моря, океаны, лесистые равнины, пустыни и горы. К счастью, люди в космосе находят время не только для работы. В этих фотоснимках, сделанных их руками в прошедшем месяце, отражено бесконечное разнообразие нашей планеты. Смотрите 38 фото.


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Пустыня Сахара. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Москва блистает как яркая звезда на фоне полярного сияния. Фото: NASA/Terry W. Virts


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Плавающие в море льды вдоль восточной провинции Канады. Фото: NASA/Terry W. Virts


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Яркие цвета пустыни Сахара. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Пролетая над Тихим океаном. Гавайские острова. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Западные отроги Гималаев к северу от столицы Пакистана, Исламабада. Фото: NASA/Terry W. Virts


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Облака над пустыней и их тени образуют причудливые фигуры, среди которых можно найти слонов, лошадей и даже верблюдов. Фото: NASA/Terry W. Virts


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Остров Корсика на закате. Снежные пики выступают над дымкой, подсвеченной косыми лучами Солнца. Фото: NASA/Terry W. Virts


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Облака над пустыней. Ветра сформировали из перистых облаков удивительный пейзаж, похожий на творение художника-импрессиониста. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Мыс Кейп-Код, США, место жительства астронавта НАСА Дэна Бёрбенка. Фото: Роскосмос/Антон Шкаплеров


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Буйство красок Африки. Снимок сделан, когда МКС пролетала над территорией ЮАР. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Облака вблизи терминатора отбрасывают гигантские тени. Фото: NASA/Terry W. Virts


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Еще один вечерний пейзаж, снятый с высоты 400 км над Землей. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Персидский залив залит солнечным светом, облака плывут над Бахрейном, полуостров Катар и Аравийская пустыня занимают левую часть снимка. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Флорида, Ки-Уэст и Багамские острова греются в лучах тропического Солнца. А на севере американского континента из-за горизонта выглядывают заснеженные территории. Фото: NASA/Terry W. Virts


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото
Фото: NASA/Terry W. Virts” width=”990″ height=”659″ class=”size-full wp-image-10321″ />

Грозовые облака, поднявшиеся высоко в стратосферу. Фото: NASA/Terry W. Virts


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Удивительный, магический пейзаж. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Столицу Венгрии, город Будапешт, часто называют жемчужиной Дуная. Удивительно красивый город даже из космоса. И даже ночью! Фото: Роскосмос/Антон Шкаплеров


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

И снова Персидский залив, теперь уже вечером. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Пролетая мимо кучевых облаков. Фото: NASA/Terry W. Virts


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Краски пустыни. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Столица Кубы, Гавана. Подобно дыму из труб выглядят в море речные выносы. Фото: NASA/Terry W. Virts


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Необычные облачные узоры. Фото: NASA/Terry W. Virts


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Остров Свободы и Багамский архипелаг. Фото: NASA/Terry W. Virts


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Национальный парк Сымен в Эфиопии. Фото: NASA/Terry W. Virts


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Облака над Бразилией. Фото: NASA/Terry W. Virts


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Западное побережье Намибии. Фото: NASA/Terry W. Virts


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Южная часть Тихого океана c высоты МКС. Самые крупные острова государства Самоа - Савайи и Уполу. Фото: Роскосмос/Антон Шкаплеров


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Грозовой фронт над экваториальной Африкой. Фото: NASA/Terry W. Virts


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Рельефная Земля. Косые солнечные лучи заставляют облака отбрасывать длинные тени. Фото: NASA/Terry W. Virts


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Облака над северо-восточным побережьем Ливии. Фото: NASA/Terry W. Virts


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Великобритания и Лондон февральской ночью. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Отмели Багамского архипелага. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Видите белые точки? Так с высоты МКС выглядит группа айсбергов на юге Атлантического океана! Фото: Роскосмос/Антон Шкаплеров


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Испания и Северная Африка ночью. Фото: NASA/Terry W. Virts


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Земля и Луна. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

И еще один невероятно красивый африканский ландшафт. Фото: ESA/Samantha Cristoforetti


Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Рассвет над Землей. Фото: NASA/Terry W. Virts

06 декабрь 2018 /
Фоторепортаж
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Земля из космоса в мае 2015 года — 38 фото
Фоторепортаж

Земля из космоса в мае 2015 года — 38 фото

Земля из космоса в октябре 2013 года — 25 фото
Фоторепортаж

Земля из космоса в октябре 2013 года — 25 фото

Избранные снимки Земли с борта МКС, опубликованные в октябре 2013 года. Наша прекрасная маленькая планета не перестает восхищать. Каждый новый снимок с высоты Международной космической станции
Земля из космоса в ноябре 2013 года — 25 фото
Фоторепортаж

Земля из космоса в ноябре 2013 года — 25 фото

Избранные снимки Земли с борта МКС, опубликованные в ноябре 2013 года. Земля прекрасна. Лишний раз убедиться в этом можно, посмотрев галерею лучших фото, сделанных астронавтами и космонавтами с борта
Земля из космоса в сентябре 2014 года — 36 фото
Фоторепортаж

Земля из космоса в сентябре 2014 года — 36 фото

Избранные орбитальные снимки нашей планеты, опубликованные в сентябре 2014 года. Глядя на фотографии Земли из космоса, не устаешь удивляться, насколько красива и хрупка наша планета. Какое
Земля из космоса в ноябре 2014 года — 30 фото
Фоторепортаж

Земля из космоса в ноябре 2014 года — 30 фото

Предлагаем вашему вниманию коллекцию снимков Земли с орбиты, опубликованных в минувшем ноябре. Как известно, первые орбитальные фотографии нашей планеты были получены менее чем через два года после
Земля из космоса в декабре 2014 года — 30 фото
Фоторепортаж

Земля из космоса в декабре 2014 года — 30 фото

Избранные орбитальные снимки нашей планеты, опубликованные в декабре 2014 года. Ветра, море и тектоника, подобно мастерам скульптуры, формируют на Земле удивительные пейзажи — острова, скалы, пустыни
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как начать бизнес без раскрутки рекламыОсобенности покупки парфюмерии в интернет-магазинеПять правил компьютерной безопасностиПодземный мирУченые создали биофлешку – живое устройство для записи информацииГде наносится логотип на корпоративные ежедневникиКатастрофа, предсказанная МарксомСвященный оберег Петра


Свежие Статьи
Луна посетила парад планет: 11 фото

Луна посетила парад планет: 11 фото

Солнечное затмение 20 марта 2015 года: 16 фото

Солнечное затмение 20 марта 2015 года: 16 фото

Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Земля из космоса в феврале 2015 года — 38 фото

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+