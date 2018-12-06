Солнечное затмение 20 марта 2015 года: 16 фото

Предлагаем вашему вниманию фотоподборку солнечного затмения, составленную из снимков, сделанных в разных странах Европы.

Минувшее солнечное затмение привлекло к себе огромное внимание. Тысячи любителей астрономии в Европе и России наблюдали его частные фазы, а те немногие счастливчики, которые отправились наблюдать затмение на Фареры и Шпицберген, смогли сделать фотографии его полной фазы. Здесь мы собрали 16 снимков затмения, сделанных в том числе и отечественными фотографами и астрономами.

Полное солнечное затмение 20 марта 2015 года. Охотники за затмением фотографируют красивое небесное явление в Лонгъире, архипелаг Шпицберген. Фото: Stan Honda

Полная фаза затмения. Пауль Хомбах встретил ее на борту самолета. Как необычен пейзаж внизу, как резка граница тени, отделяющая ночь ото дня! А в небе вокруг «черного Солнца» сияет солнечная корона... Фото: Paul Hombach

Солнечное затмение 20 марта из космоса. Слева на снимке виден архипелаг Шпицберген справа — Новая Земля, северней которой находится конус лунной тени. Снимок был сделан 20 марта в 10:45 по всемирному времени спутником НАСА Terra, который пролетал над Северным Ледовитым океаном. Фото: NASA Goddard MODIS Rapid Response Team

Этот замечательный снимок был сделан во время авиаэкспедиции «Мурманск-затмение-Мурманск» с борта самолета. Фото: Павел Алексеев

Один из самых необычных снимков прошедшего затмения сделал французский фотограф Тьерри Лего, известный своими экстремальными астрофото. На этот раз он снял солнечное затмение в момент, когда на фоне Солнца пролетала Международная космическая станция. Это изображение получено через телескоп Coronado и собрано из 13 последовательно сделанных фотографий. На лимбе Солнца видны протуберанцы, а Луна демонстрирует неровный, гористый край диска. Фото: Thierry Legault

И снова Шпицберген, Лонгъир. На фоне заснеженных гор сверкает в небе черное солнце. Фото: Tunc Tezel

Серия последовательных снимков солнечного затмения 20 марта от мастера астрофотографии Дэмиана Пича. В Великобритании максимальная фаза затмения составила около 0,9. Фото: Damian Peach

Наступление полного солнечного затмения над Фарерскими островами. Слева от солнца в сумерках уже загорелась яркая планета Венера. Фото: Carlo & Chiara Dellarole

В России были видны только частные фазы затмения 20 марта. Этот снимок был сделан в Санкт-Петербурге. Солнце, частично скрытое Луной пробивается сквозь облака на фоне шпиля Адмиралтейства. Фото: Иван Смелов

Полная фаза затмения, снятая с самолета в ходе российской экспедиции «Мурманск-затмение-Мурманск». Снимок был сделан, когда самолет находился между Норвегией и Гренландией над Северным Ледовитым океаном. Фото: Стас Короткий

Еще один космический снимок затмения, сделанный европейским спутником PROBA-2, который следит за Солнцем. Фото: ESA

Сюрреалистические пейзажи Шпицбергена и полное солнечное затмение 20 марта. Фото: Ivar Marthinusen

Тонкий солнечный серп, сфотографированный сквозь облака. Этот снимок сделан в Белфасте, Северная Ирландия. Фото: Rob Cheesman

Полное солнечное затмение с высоты 11 км. Видно уходящую тень Луны. Фото: Стас Короткий

Ход солнечного затмения над Великобританией. Фото: Damian Peach

Второй контакт: Солнце выходит из-за Луны. Слева на лимбе видны розоватые протуберанцы и первые лучи Солнца, пробивающиеся сквозь неровности лунного рельефа — так называемое Бриллиантовое кольцо. Фото: Pete Lawrence