Ночная рыбалка на фото с МКС

Яркие огни большого города? На этом потрясающем снимке, снятом с борта Международной космической станции все не так, как кажется.Огромное скопление белых огней - это столица Таиланда Бангкок. На его улицах кипит ночная жизнь. Но зеленые огни в заливе к Югу от города это нечто иное.Эти огни показывают положение сотен рыболовных судов, которые используют огромные банки зеленых светодиодов для привлечения планктона и мелких рыб к поверхности моря. Заманенная рыба в свою очередь действует как приманка для главной цели - кальмара.Восточнее яркого Бангкока находится гораздо меньший участок огней - столица Камбоджи Пномпень. Разница в яркости показывает резкий контраст между двумя станами. В Камбодже нет таких крупных городских районов в отличии от развитой инфраструктуры соседа.На фотографии присутствует бонус для самых внимательных. Это черная полоса на юге Андаманского моря. На самом деле это роботизированная рука МКС.