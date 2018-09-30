Луна - искусственный спутник Земли?

Ещё в 1960-х годах Михаил Васин и Александр Щербаков из Академии Наук СССР выдвинули гипотезу о том, что в действительности наш спутник создан искусственным способом. Данная гипотеза насчитывает восемь главных постулатов, называемых в народе «загадками», которые анализируют некоторые из удивительнейших моментов, касающихся спутника.Первая загадка Луны: искусственная Луна или космический обменНа самом деле орбита движения и величина спутника Луны являются физически почти невозможными. Если бы это было естественным, можно было бы утверждать, что это крайне странный «каприз» космоса. Обусловлено это тем, что величина Луны равняется четверти величины Земли, а отношение величин спутника и планеты всегда во много раз меньше. Расстояние от Луны до Земли является таким, что размеры Солнца и Луны зрительно одинаковы. Это позволяет нам наблюдать такое редкое явление, как полное солнечное затмение, когда Луна полностью закрывает Солнце. Та же самая математическая невозможность имеет место и в отношении масс обоих небесных тел. Если бы Луна была телом, которое в определённый момент было притянуто Землей и обрело естественную орбиту, то ожидалось бы, что эта орбита должна была быть эллиптической. Вместо этого она является поразительно круглой.Вторая загадка Луны: неправдоподобная кривизна поверхности ЛуныНеправдоподобная кривизна, которой обладает поверхность Луны, является необъяснимой. Луна не есть круглое тело. Результаты геологических исследований приводят к выводу, что этот планетоид — фактически полый шар. Хотя он и является таковым, учёным всё же не удаётся объяснить, каким образом Луна может иметь такую странную структуру, не поддаваясь разрушению. Одним из объяснений, предложенных вышеупомянутыми учёными, является то, что лунная кора была изготовлена из твёрдого титанового каркаса. И действительно, было доказано, что лунная кора и скалы имеют необыкновенный уровень содержания титана. По оценкам русских учёных Васина и Щербакова, толщина слоя титана составляет 30 км.Третья загадка Луны: лунные кратерыОбъяснение наличия огромного количества метеоритных кратеров на поверхности Луны является широко известным — отсутствие атмосферы. Большинство космических тел, которые пытаются проникнуть на Землю, встречают на своём пути километры атмосферы, и заканчивается всё тем, что «агрессор» распадается. Луна не имеет способности, которая бы защищала её поверхность от шрамов, оставленных всеми врезающимися в неё метеоритами, — кратеров всевозможных размеров. То, что остаётся необъяснимым, так это небольшая глубина, на которую смогли проникнуть вышеупомянутые тела. Действительно выглядит так, как если бы слой крайне прочного вещества не позволял метеоритам проникать в центр спутника. Даже кратеры диаметром 150 километров не превышают 4 километров вглубь Луны. Эта особенность необъяснима с точки зрения нормальных наблюдений о том, что должны были бы существовать кратеры, по меньшей мере, 50-километровой глубины.Четвёртая загадка Луны: «лунные моря»Как образовались так называемые «лунные моря»? Эти гигантские площади твёрдой лавы, которая происходит из внутренней части Луны, могли бы легко быть объяснены, если бы Луна была горячей планетой с жидкой внутренней частью, где они могли бы возникать после ударов метеоритов. Но физически гораздо более вероятным является то, что Луна, судя по её размерам, всегда была холодным телом. Другая загадка — расположение «лунных морей». Почему 80% из них находится на видимой стороне Луны?Пятая загадка Луны: масконыГравитационное притяжение на поверхности Луны не является однородным. Этот эффект уже был отмечен экипажем Аполлон VIII, когда он облетал зоны лунных морей. Масконы (от «Mass Concentration» — концентрация массы) — это места, где, как считается, существует вещество большей плотности или в большом количестве. Это явление тесно связано с лунными морями, так как масконы расположены под ними.Шестая загадка Луны: географическая асимметрияДовольно шокирующим в науке фактом, которому до сих пор не могут найти объяснения, является географическая асимметрия поверхности Луны. Знаменитая «тёмная» сторона Луны имеет гораздо больше кратеров, гор и элементов рельефа. К тому же, как мы уже упоминали, большинство морей, наоборот, находится на стороне, которую мы можем видеть.Седьмая загадка Луны: низкая плотность ЛуныПлотность нашего спутника составляет 60% от плотности Земли. Данный факт вместе с различными исследованиями доказывает что Луна — это полый объект. Более того, несколько учёных отважились предположить, что вышеупомянутая полость является искусственной. В действительности, принимая во внимание расположение поверхностных слоёв, которые удалось идентифицировать, учёные утверждают, что Луна выглядит подобно планете, которая сформировалась «наоборот», и некоторые используют это как довод в пользу теории «искусственной отливки».Восьмая загадка Луны: происхождениеВ прошлом столетии в течение длительного времени условно принятыми были три теории происхождения Луны. В настоящее время большая часть научного сообщества приняла гипотезу об искусственном происхождении планетоида Луны как не менее обоснованную, чем другие.Одна из теорий предполагает, что Луна является осколком Земли. Но огромные различия в характере этих двух тел делают данную теорию практически несостоятельной.Другая теория состоит в том, что данное небесное тело образовалось в то же время, что и Земля, из одного и того же облака космического газа. Но предыдущее заключение является правомерным и по отношению к этому суждению, так как Земля и Луна должны были бы обладать, по крайней мере, схожей структурой.Третья теория предполагает, что, скитаясь по космосу, Луна попала в земное притяжение, которое поймало и превратило её в свою «пленницу». Большой недостаток такого объяснения заключается в том, что орбита Луны практически круглая и циклическая. При подобном явлении (когда спутник «пойман» планетой) орбита была бы достаточно удалена от центра или, по крайней мере, представляла из себя некий эллипсоид.Четвёртое предположение — самое невероятное из всех, но, во всяком случае, оно может объяснить различные аномалии, которые связаны со спутником Земли, так как если Луна была сконструирована разумными существами, то физические законы, действию которых она поддаётся, не были бы одинаково применимы к другим небесным телам.Загадки Луны, выдвинутые учёными Васиным и Щербаковым, — это только некоторые реальные физические оценки аномалий Луны. Помимо этого существуют многие другие видео- , фотосвидетельства и исследования, вселяющие уверенность в тех, кто думает о возможности того, что наш «естественный» спутник таковым не является...