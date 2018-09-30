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NASA показало клочки снега на Марсе
NASA с помощью снимка с межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter показала, как выглядит поверхность Марса в первые дни лета. В это время планета освобождается от больших залежей льда и на дюнах остаются только небольшие участки снега.
Mars Reconnaissance Orbiter (Марсианский разведывательный спутник) — межпланетная станция для исследования третьей планеты, запущенная в 2005 году. Он несет массу научных приборов для анализа рельефа, стратиграфии, минералов и льда на Марсе. Ученые получают от него данные о метеорологии и поверхности Марса и подбирают места возможных высадок на планету.
30 сентябрь 2018 /
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