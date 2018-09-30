Тайны мира » Фоторепортаж » Венера и Луна соединились в сумеречном небе
Венера и Луна соединились в сумеречном небе
Когда Солнце опустится сегодня вечером, выйдите на улицу и посмотрите на запад. Полумесяц Луны проходит рядом с Венерой в небе заката.
Запечатлейте их, если сможете, до того, как небо потускнеет до черноты. Соединение Венеры-Луны, обрамленное сумеречной синевой, очень красиво.
Данные фото сделаны 15 июня Джорджем Ливом на севере Монреаля, Квебек.
30 сентябрь 2018 /
Похожие новости
Свежие фотографии метеоров потока Персеиды
14 фотографий, свидетельствующие о том, что Персеиды в этом году удались. По данным Международной метеорной организации в 2012 году в максимуме поток дал даже несколько больше метеоров, чем
Соединение Луны и Юпитера 18 февраля: 11 фото
18 февраля произошло очередное сближение Луны и Юпитера на небе Земли. Это астрономическое явление вызвало большой интерес среди любителей астрономии, особенно в южном полушарии, где произошло
Меркурий на небе Земли. Февраль 2013 года
10 фотографий ближайшей к Солнцу планеты, сделанные любителями астрономии вблизи и во время февральской элонгации Меркурия. Мы не раз публиковали на нашем сайте снимки Меркурия, сделанные космическим
Вечерняя звезда: Венера вблизи нижнего соединения с Солнцем
Венера на небе в начале 2014 года — 16 фото. Прекрасная Вечерняя звезда готовится перейти на утреннее небо: 11 января произойдет нижнее соединение планеты с Солнцем. Сближаясь на небе со светилом,
Две планеты на закате: соединение Меркурия и Венеры на январском небе
Одно из самых красивых астрономических событий месяца в фотографиях любителей астрономии из разных стран мира. В первой половине января в лучах вечерней зари низко над горизонтом были видны две
Комментарии
Популярные новости
Свет звезды блокируется гигантскими частями инопланетной архитектурыЛуна – факты, теории и мифыУшедшие в никуда. Дыры во времениПолтергейсты существуютФомальгаут оказалась тройной звездойВидеокамеры на Гавайях зафиксировали странный световой шар, исследование феномена - продолжается.Астрономы разглядели в космосе мини-галактикиНакрутка Вконтакте
Tweets by secretsworldcom
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ