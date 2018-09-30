Венера и Луна соединились в сумеречном небе

Когда Солнце опустится сегодня вечером, выйдите на улицу и посмотрите на запад. Полумесяц Луны проходит рядом с Венерой в небе заката.Запечатлейте их, если сможете, до того, как небо потускнеет до черноты. Соединение Венеры-Луны, обрамленное сумеречной синевой, очень красиво.Данные фото сделаны 15 июня Джорджем Ливом на севере Монреаля, Квебек.