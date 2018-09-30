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Венера и Луна соединились в сумеречном небе

Венера и Луна соединились в сумеречном небе


Когда Солнце опустится сегодня вечером, выйдите на улицу и посмотрите на запад. Полумесяц Луны проходит рядом с Венерой в небе заката.
Запечатлейте их, если сможете, до того, как небо потускнеет до черноты. Соединение Венеры-Луны, обрамленное сумеречной синевой, очень красиво.
Данные фото сделаны 15 июня Джорджем Ливом на севере Монреаля, Квебек.
Венера и Луна соединились в сумеречном небе
30 сентябрь 2018 /
Фоторепортаж
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