ЕКА раскрыло подробности о токсичности Луны

Когда астронавты «Аполлона» вернулись на Землю, они испытывали сухость в горле, а их глаза слезились из-за пыли, прилипшей к скафандрам. Лунная пыль состоит из острых, абразивных и крайне неприятных частиц. Насколько же она токсична для человека?«Лунная сенная лихорадка», как описал ее астронавт NASA Харрисон Шмитт во время миссии «Аполлон-17», вызывала симптомы у всех 12 человек, ступивших на Луну. Некоторые из них чихали, вдохнув пыль, а у кого-то реакция прошла лишь через несколько дней. Внутри космического аппарата пыль пахла как жженый порох.Лунные миссии оставили много вопросов об исследовании объекта. Один из них может серьезно повлиять на следующие шаги в освоении Солнечной системы: может ли лунная пыль угрожать здоровью человека?Амбициозная исследовательская программа ЕКА, в которую вовлечены многие мировые эксперты, сейчас занимается именно проблемами, связанными с лунной пылью.«Мы не знаем, насколько опасна эта пыль. Все сводится к тому, чтобы оценить степень риска, связанного с ней», — говорит Ким Приск, пульмонолог из Калифорнийского университета с 20-летним опытом, одна из двенадцати ученых, работающих над исследованием ЕКА.Астронавт Юджин Сернан внутри лунного модуля на Луне после своей второй прогулки во время миссии «Аполлон-17». Его скафандр покрыт лунной пылью / NASAВ лунной пыли содержится силикат — материал, часто встречающийся на небесных телах с вулканической активностью. Земные шахтеры страдают от легочных ожогов и шрамов из-за вдыхания силикатов. На Луне пыль настолько абразивная, что она разрушила слои на сапогах космонавтов, а также уничтожила вакуумные печати контейнеров с образцами на «Аполлоне».Эта пыль мелкая, как пудра, и острая — как стекло. Низкая гравитация Луны — 1/6 от земной — позволяет мелким частицам дольше зависать над поверхностью, из-за чего попадает глубже в легкие.«Частицы в 50 раз меньше человеческого волоса и могут месяцами оставаться в ваших легких. Чем дольше они там задерживаются, тем выше шанс испытать токсичные эффекты», — объясняет Ким.Потенциальные повреждения от вдыхания этой пыли пока не известны: исследование показывает, что симулянты лунной почвы могут уничтожить клетки легких и мозга вследствие долговременного контакта.На Земле мелкие частицы становятся гладкими в результате эрозии водой и ветром. Однако лунная пыль — острая и колючая. К тому же на Луне нет атмосферы — и она постоянно бомбардируется солнечной радиацией, которая, в свою очередь, электростатически заряжает почву. Этот заряд может быть таким сильным, что пыль поднимается над лунной поверхностью, повышая риск ее попадания внутрь аппаратуры и, как следствие, в человеческие легкие.Для того чтобы протестировать оборудование и поведение лунной пыли, ЕКА будет работать над ее симуляцией, добытой в вулканическом регионе в Германии. Как бы то ни было, это тоже нелегко.«Редкость лунного стеклоподобного материала делает его особым видом пыли. Нам необходимо дробить исходный материал, но тем самым мы удаляем острые края», — говорит Эрин Транфилд, биолог и эксперт по пылевой токсичности.Однако, по словам научного советника Эйдана Коули, у лунной почвы есть и обратная сторона:«Ее можно разогреть и сделать из нее кирпичи, из которых легко построить убежища для астронавтов. Кислород для поддержания человеческих миссий на Луне можно добыть из самой почвы».