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ЕКА раскрыло подробности о токсичности Луны

ЕКА раскрыло подробности о токсичности Луны


Когда астронавты «Аполлона» вернулись на Землю, они испытывали сухость в горле, а их глаза слезились из-за пыли, прилипшей к скафандрам. Лунная пыль состоит из острых, абразивных и крайне неприятных частиц. Насколько же она токсична для человека?
«Лунная сенная лихорадка», как описал ее астронавт NASA Харрисон Шмитт во время миссии «Аполлон-17», вызывала симптомы у всех 12 человек, ступивших на Луну. Некоторые из них чихали, вдохнув пыль, а у кого-то реакция прошла лишь через несколько дней. Внутри космического аппарата пыль пахла как жженый порох.
Лунные миссии оставили много вопросов об исследовании объекта. Один из них может серьезно повлиять на следующие шаги в освоении Солнечной системы: может ли лунная пыль угрожать здоровью человека?
Амбициозная исследовательская программа ЕКА, в которую вовлечены многие мировые эксперты, сейчас занимается именно проблемами, связанными с лунной пылью.
«Мы не знаем, насколько опасна эта пыль. Все сводится к тому, чтобы оценить степень риска, связанного с ней», — говорит Ким Приск, пульмонолог из Калифорнийского университета с 20-летним опытом, одна из двенадцати ученых, работающих над исследованием ЕКА.
ЕКА раскрыло подробности о токсичности Луны

Астронавт Юджин Сернан внутри лунного модуля на Луне после своей второй прогулки во время миссии «Аполлон-17». Его скафандр покрыт лунной пылью / NASA
В лунной пыли содержится силикат — материал, часто встречающийся на небесных телах с вулканической активностью. Земные шахтеры страдают от легочных ожогов и шрамов из-за вдыхания силикатов. На Луне пыль настолько абразивная, что она разрушила слои на сапогах космонавтов, а также уничтожила вакуумные печати контейнеров с образцами на «Аполлоне».
Эта пыль мелкая, как пудра, и острая — как стекло. Низкая гравитация Луны — 1/6 от земной — позволяет мелким частицам дольше зависать над поверхностью, из-за чего попадает глубже в легкие.
«Частицы в 50 раз меньше человеческого волоса и могут месяцами оставаться в ваших легких. Чем дольше они там задерживаются, тем выше шанс испытать токсичные эффекты», — объясняет Ким.
Потенциальные повреждения от вдыхания этой пыли пока не известны: исследование показывает, что симулянты лунной почвы могут уничтожить клетки легких и мозга вследствие долговременного контакта.
На Земле мелкие частицы становятся гладкими в результате эрозии водой и ветром. Однако лунная пыль — острая и колючая. К тому же на Луне нет атмосферы — и она постоянно бомбардируется солнечной радиацией, которая, в свою очередь, электростатически заряжает почву. Этот заряд может быть таким сильным, что пыль поднимается над лунной поверхностью, повышая риск ее попадания внутрь аппаратуры и, как следствие, в человеческие легкие.
Для того чтобы протестировать оборудование и поведение лунной пыли, ЕКА будет работать над ее симуляцией, добытой в вулканическом регионе в Германии. Как бы то ни было, это тоже нелегко.
«Редкость лунного стеклоподобного материала делает его особым видом пыли. Нам необходимо дробить исходный материал, но тем самым мы удаляем острые края», — говорит Эрин Транфилд, биолог и эксперт по пылевой токсичности.
Однако, по словам научного советника Эйдана Коули, у лунной почвы есть и обратная сторона:
«Ее можно разогреть и сделать из нее кирпичи, из которых легко построить убежища для астронавтов. Кислород для поддержания человеческих миссий на Луне можно добыть из самой почвы».
30 сентябрь 2018 /
Фоторепортаж
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