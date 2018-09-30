В Ботсване нашли фрагмент астероида, упавшего на Землю

В субботу, 23 июня 2018 г., команда экспертов из Ботсваны, Южной Африки, Финляндии и США нашла новый метеорит в заповеднике Central Kalahari Game Reserve (CKGR) в Ботсване. Этот метеорит является одним из фрагментов астероида 2018 LA, который столкнулся с нашей планетой 2 июня 2018 г. и превратился в огненный шар метеора, вспыхнувший над Ботсваной спустя несколько секунд после входа космического камня в атмосферу. Свидетелями этого события стало большое число жителей Ботсваны и соседних стран, при этом вспыхнувший метеор был зафиксирован при помощи большого числа различных камер наблюдения.Астероид 2018 LA был обнаружен за 8 часов до того как он коснулся Земли. Он был открыт при помощи обзора неба Catalina Sky Survey. Этот случай стал третьим в истории, когда астероид, движущийся по курсу столкновения с Землей, был обнаружен заранее, и лишь вторым случаем, когда фрагменты такого астероида были найдены. После разрушения астероида его фрагменты под действием ветра были рассеяны по большой площади, и исследователи смогли рассчетным путем получить границы зоны рассеяния осколков.Первый метеорит был обнаружен после 5 дней поисков командой геологов из Ботсванского международного университета науки и технологий и других университетов страны.Обнаружение осколков этого астероида имеет большое значение не только с точки зрения науки, но и для калибровки детекторов систем защиты Земли от астероидов.