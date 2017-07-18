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Глубокий космос

Все дело в том, что мы воспринимаем объекты, имеющие определенные размеры, а космос символизирует исключительную бесконечность, это материальная часть, поддающаяся исследованию, то есть находящаяся относительно близко от Земли. Поэтому и появились такие понятия, как дальний (глубокий космос) и ближний космос.

Ближний космос

Исследуемые и просто находящиеся объекты Солнечной системы, некоторые из них мы видим невооруженным глазом, а главное, они доступны для изучения. Благодаря развитию технологического процесса появляется все больше возможностей для тщательного изучения небесных тел и явлений, происходящих во Вселенной. Расстояние ближнего космоса можно измерить астрономическими единицами. Она равняется расстоянию от Солнца до планеты Земля – 149 597 900 км. Просто фантастические цифры, но для космического пространства вполне допустимые.

Дальний космос

Все, что находится за пределами Солнечной системы, мы называем непостижимым – это глубокий космос. Нет такой единицы измерения, чтобы вычислить те огромные расстояния, на которых от нас находятся другие объекты. По мнению ученых, космос составляет бесчисленное количество галактик, что в переводе с греческого означает «молочный». Так и называется наша галактика, в которой находится Земля и все планеты Солнечной системы «Млечный Путь». Помимо планет здесь расположено 400 миллиардов звезд. Диаметр Млечного Пути составляет 100 000 световых лет. Что тогда говорить о расстояниях между галактиками, цифры представить невозможно такие.

Сегодня мы не имеем возможность досконально изучить объекты, находящиеся в других галактиках, поэтому говорить о них можем лишь абстрактно. Каждый раз, когда речь заходит о космосе мы представляем его таинственным и загадочным, возможно когда-нибудь человечество сможет ответить на 3 главных вопроса:

  • Есть ли жизнь за пределами планеты Земля?
  • С чего началось образование космоса?
  • Где границы Вселенной?

Мир галактик и звезд

Звездный путь глубокий космос – это мир звезд и галактик, пространство, где земное притяжение совершенно не ощущается. Кораблю для полета в дальний космос нужно разогнаться до скорости 11,2 км/с, для выхода из Солнечной системы – 16,6 км/с. Аппараты, предназначенные для полета в дальний космос, как правило, улетают туда безвозвратно. Также как организм человека состоит из клеток, космос из звезд, которые образуются из рассеянных масс и умирают в результате взрыва. Однако свет такой звезды, которой давно уже нет мы можем видеть еще несколько лет. Мы знаем совсем немного еще про глубокий космос, но исследования в этой области продолжаются.

Невероятных размеров области газа, скапливающегося между звездами, ими же подсвечиваются, создавая фантастически красивые и загадочные силуэты, это боги глубокого космоса. Тайн у Вселенной великое множество, одна из самых загадочных – Черные дыры. Уникальны и интересны они тем, что поглощают в свое пространство абсолютно все, газ, свет, любую материю, химические вещества.

Желание улететь и познать дальний космос всегда говорит о том, что мы практически ничего не знаем еще об этом пространстве и, чтобы его изучить потребуются десятилетия, так же как много времени нужно для создания аппарата, способного доставить человека на такие расстояния. 

18 июль 2017 /
Фоторепортаж
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