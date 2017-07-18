Факты об исследовании космоса
Наиболее точные сведения о Вселенной нам помогают узнавать новейшие технологии, например, только в 2003 году удалось обнаружить, что за Плутоном есть еще один объект, который по праву может считаться планетой, и назвали ее Эридой. Ученые исследуют пространство не только в непосредственной близости от Земли. Крайне важно знать есть ли другие планеты, способные гостеприимно принять людей, возможно, есть другая цивилизация.
Факты об исследовании космоса и особенности других планет помогут разгадать многие тайны, связанные с неопознанными объектами, присутствием на Земле грандиозных сооружений, появление которых так никто и не может объяснить. Интересные 3 факта об исследовании космоса или вопросы про Луну, на которые нет ответа:
- Почему естественный спутник имеет такие большие размеры?
- Почему у Луны практически идеальная круговая орбита?
- Почему диск спутника закрывает во время затмения солнечный диск?
Есть много предположений относительно ответов на этот вопрос, но, ни одного точного объяснения. Сейчас мы рассмотрим несколько фактов об исследовании космоса в СССР.
Освоение космоса СССР
Советский Союз сделал колоссальный вклад в историю развития космической науки. Это яркая, важная череда событий, берущая свое начало с середины прошлого столетия. Освоение пространства невесомости – это весьма опасное направление, сопровождающееся работой в экстремальных условиях. Все, кого интересуют факты об исследовании космоса в СССР знают, что первый человек, отправившийся на орбиту Земли, был именно из Советского Союза, первая женщина, покорившая Вселенную была русская.
Малоизвестные и интересные факты об исследовании космоса. Это может показаться странным, но первыми живыми существами, оказавшимися за пределами планеты Земля, были не собаки, а черепахи. Все, что было связанно с исследованиями всегда держалось в тайне от противника и простого люда. В середине прошлого века было построено два космодрома, и только один из них был настоящим, второй – имитация из дерева.
Когда началось исследование космоса в СССР интересные факты только и успевали получать люди во всем мире.
Интересные события
Космос полон загадок и тайн, к нему проявляют большой интерес не только ученые со всего мира, но и обычные люди. Факты про исследование космоса в СССР волнуют нас особенно, ведь именно Советский Союз стал первооткрывателем черного пространства. Именно советский человек вышел за пределы корабля в вакуум в одном скафандре, и увидел планету Земля с высоты 500 км.
2 факта об исследовании космоса в СССР, о которых стало известно недавно:
- Первые космонавты общались на понятном только им языке, чтобы никто не знал о происходящем;
- В космосе человек не может плакать, потому что слезы просто не скатываются по щекам.
3 факта об исследовании космоса в СССР из хронологии событий:
- В октябре 1957 года с космодрома Байконур (Казахстан) был отправлен первый в мире ракета-носитель «Спутник»
- В августе 1960 года на орбиту планеты Земля отправились лохматые космонавты Белка и Стрелка
- В апреле 1961 впервые в истории человечества в космическое пространство отправился корабль с человеком на борту, им был советский летчик Юрий Гагарин.
Мы привели только краткие факты об исследовании космоса в СССР, на самом деле эта тема очень обширная.
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