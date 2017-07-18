Наиболее точные сведения о Вселенной нам помогают узнавать новейшие технологии, например, только в 2003 году удалось обнаружить, что за Плутоном есть еще один объект, который по праву может считаться планетой, и назвали ее Эридой. Ученые исследуют пространство не только в непосредственной близости от Земли. Крайне важно знать есть ли другие планеты, способные гостеприимно принять людей, возможно, есть другая цивилизация.

Факты об исследовании космоса и особенности других планет помогут разгадать многие тайны, связанные с неопознанными объектами, присутствием на Земле грандиозных сооружений, появление которых так никто и не может объяснить. Интересные 3 факта об исследовании космоса или вопросы про Луну, на которые нет ответа:

Почему естественный спутник имеет такие большие размеры?

Почему у Луны практически идеальная круговая орбита?

Почему диск спутника закрывает во время затмения солнечный диск?

Есть много предположений относительно ответов на этот вопрос, но, ни одного точного объяснения. Сейчас мы рассмотрим несколько фактов об исследовании космоса в СССР.

Освоение космоса СССР

Советский Союз сделал колоссальный вклад в историю развития космической науки. Это яркая, важная череда событий, берущая свое начало с середины прошлого столетия. Освоение пространства невесомости – это весьма опасное направление, сопровождающееся работой в экстремальных условиях. Все, кого интересуют факты об исследовании космоса в СССР знают, что первый человек, отправившийся на орбиту Земли, был именно из Советского Союза, первая женщина, покорившая Вселенную была русская.

Малоизвестные и интересные факты об исследовании космоса. Это может показаться странным, но первыми живыми существами, оказавшимися за пределами планеты Земля, были не собаки, а черепахи. Все, что было связанно с исследованиями всегда держалось в тайне от противника и простого люда. В середине прошлого века было построено два космодрома, и только один из них был настоящим, второй – имитация из дерева.

Когда началось исследование космоса в СССР интересные факты только и успевали получать люди во всем мире.

Интересные события

Космос полон загадок и тайн, к нему проявляют большой интерес не только ученые со всего мира, но и обычные люди. Факты про исследование космоса в СССР волнуют нас особенно, ведь именно Советский Союз стал первооткрывателем черного пространства. Именно советский человек вышел за пределы корабля в вакуум в одном скафандре, и увидел планету Земля с высоты 500 км.

2 факта об исследовании космоса в СССР, о которых стало известно недавно:

Первые космонавты общались на понятном только им языке, чтобы никто не знал о происходящем;

В космосе человек не может плакать, потому что слезы просто не скатываются по щекам.

3 факта об исследовании космоса в СССР из хронологии событий:

В октябре 1957 года с космодрома Байконур (Казахстан) был отправлен первый в мире ракета-носитель «Спутник»

В августе 1960 года на орбиту планеты Земля отправились лохматые космонавты Белка и Стрелка

В апреле 1961 впервые в истории человечества в космическое пространство отправился корабль с человеком на борту, им был советский летчик Юрий Гагарин.

Мы привели только краткие факты об исследовании космоса в СССР, на самом деле эта тема очень обширная.