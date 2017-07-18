Исследование космоса СССР. Только самое интересное

Освоение и исследование космоса СССР – это одно из важнейших достижений отечественной науки. Несмотря на то, что главным соперником в этом вопросе была Америка, именно Советский Союз стал первооткрывателем:

запуск на орбиту спутника ПС-1;

полет первого человека в космос;

выход первого человека в открытый космос;

первая женщина на орбите Земля.

И, если спросить любого школьника – что ты знаешь об исследовании космоса СССР, он обязательно ответит про Юрия Гагарина и про Валентину Терешкову, даже про Белку и стрелку. Исследование космоса СССР началось с вывода спутника ПС-1 в 1957 году. Стартовала ракета-носитель с исследовательского полигона, и весила всего 80 кг, к слову скафандр для выхода в открытый космос весит 100 кг. За 3 месяца своего нахождения на орбите аппарат пролетел 60 млн. км. Однако вернуться спутнику на Землю, не было суждено, в земной атмосфере он сгорел.

О том, какие исследования космоса были в СССР, приходится лишь гордиться. Первый человек, попавший в пространство невесомости, был из Советского Союза. Юрий Гагарин в свои 27 лет совершил настоящий подвиг, он не только побывал на орбите Земля, но и вернулся целым и невредимым, хотя трудностей в полете возникало немало.

Краткие факты

Если говорить про исследование космоса в СССР кратко, затронем следующие события – 11 ноября 1957 года был отправлен спутник с первым живым существом на борту. Собаку завали Лайка. Далее, 2 января 1959 года, отправился ракетоноситель с космодрома Байконур «Восток». Основная задача – вывести на Луну межпланетную станцию. Уже 7 октября того же года были переданы фотоснимки со станции Луна-3 на Землю. Факты об исследовании космоса в СССР свидетельствуют о том, что именно здесь проявляют наибольший интерес к изучению Вселенной.

Если говорить про исследование космоса в СССР интересные факты приводят нас к одному из самых ярких полетов, который совершили лохматые космонавты – Белка и Стрелка, они отправились в сопровождении нескольких мышей, кролика и мух. Возвращение животных завершилось успешно. Полет был осуществлен 19 августа 1960 года, за несколько месяцев, до старта корабля с Юрием Гагариным.

Интересные 2 факта об исследовании космоса в СССР, о которых знает каждый школьник:

12 апреля 1961 год – первый выход в космос человека. Гагарин провел в полете 1 час 48 минут и благополучно приземлился в Саратовской области.

16 июня 1963 год – покорять просторы невесомости отправилась первая женщина Валентина Терешкова. Ее подвиг повторила Светлана Савицкая, спустя 12 лет.

3 факта об исследовании космоса в СССР, о которых раньше молчали:

Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, мог погибнуть, потому что не прицепил страховочный трос, его спас вовремя заметивший проблему, командир корабля.

У первых космонавтов была своя речь, чтобы никто не мог догадаться, о чем они говорят: «дуб» - тормозной двигатель работает бесперебойно, «вяз» - мотор не функционирует.

В состоянии невесомости позвонки вытягиваются, поэтому человек вырастает за время пребывания в космосе.

Именно когда начались исследования космоса в СССР интересные и весьма познавательные факты начал узнавать весь мир. На самом деле, Советский Союз сделал большой прорыв в изучении Вселенной, опережая в этой области на несколько лет другие страны, мы привели лишь краткие факты об исследовании космоса в СССР. Но и этого достаточно, чтобы оценить их важность.