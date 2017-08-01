Путешествие в космос доступно тому, кто может заплатить за него 36 миллионов долларов. Что может быть проще и интереснее, чем стать космическим туристом? Всего 100 км расстояние, виза не нужна, правда требуется серьезная подготовка, и таможенный контроль придется пройти строжайший.

Чем интересны космические путешествия?

Абсолютно всем. Каждый житель Земли хоть раз задумывался о том, чтобы увидеть воочию необъятную Вселенную. Путешествие в космос организуется всего 2 раза в год, длительность полета составляет традиционно, как для любого тура10 дней. Только вот готовиться к нему придется не менее полугода. Здесь вам никто не будет предлагать купить сувениры, да и общество будет одно и то же, всего 6 человек, не больше.

Космос – удивительная страна, которую каждый человек может увидеть в любое время суток, просто подняв голову. Черный ночью и сияющий лазурный, в ясный день. Истинную всепоглощающую темноту увидели лишь 500 человек на сегодняшний день из 7 миллиардов жителей Земли. Эмоции, которые испытываешь, выходя за пределы земной атмосферы, передать невозможно.

Граница Космоса начинается условно на высоте 100 км над уровнем моря. Именно здесь происходит удивительное по своей красоте природное зрелище – северное сияние. Как только корабль проходит отметку в 100 км, он выходит в космическое пространство.

Как организуется туристический полет

Что мы знаем про путешествия в космосе? До места назначения путешественников доставляет российский корабль «Союз» непосредственно на МКС, где туристы и проведут свои 10 дней отдыха. Безусловно, трансфер отличается от того, к которому мы привыкли. Кубатура жилого модуля составляет 3,5 м, размещение предусмотрено для 3-х человек. На Землю туристы спускаются в специальной капсуле. Что касается мест для проведения гигиенических процедур и туалета, они оборудованы всем необходимым для жизнеобеспечения. Путешествие от Земли до места назначения длится 6 часов, что интересно, обратный трансфер занимает всего 3,5 часа.

Безопасность полета

Космос является зоной повышенного риска:

большие перепады температур;

психологическое давление;

непривычное для организма состояние невесомости.

Любые просчеты, неосторожность могут привести к катастрофе и унести человеческие жизни. Именно поэтому подготовка к полету такая длительная, оборудование на Космической станции имеет многократный запас прочности, а экипаж обучен и подготовлен к любой внештатной ситуации. Неправильно думать, что достаточно иметь нужную сумму, чтобы улететь в космос. Кандидаты в туристы проходят тщательный отбор не только по физическим, но и по психологическим данным.

Организм человека, находящегося в пространстве невесомости, работает совсем по-другому, это серьезный стресс. Плюс ко всему космонавты получают большую долю радиации, ослабляется иммунитет. Но есть и положительные моменты – процессы старения замедляются.

Космические сувениры

Частичку любого путешествия хочется привезти домой, что уж говорить о космическом туризме. Отсюда привозят, как правило, упаковки еды, пироги в пакетах, предметы гигиены и даже отслужившие свое детали МКС. Безусловно, помимо воспоминаний и сувениров самым большим подарком будут фотографии на фоне планеты Земля. Что касается питания, здесь нет программы «Все включено» и фешенебельных ресторанов, однако еда вполне вкусная и разнообразная. Продукты исключительно натуральные без синтетических добавок.