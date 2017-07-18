Человечество всегда интересовалось, тем, что находится далеко-далеко в небе и теперь нам многое о нем известно. Немалый вклад в науку вложил СССР, поэтому мы знаем, хотя и далеко не все интересное о космосе.

Гонка сильнейших держав

Главным соперником в гонке за звание первооткрывателя Вселенной была Америка, но все, же победу одержал именно Советский Союз, сильно ударив по самолюбию американцев. Ведь все самое интересное о космосе мы узнаем от отечественных ученых, благодаря тому, что именно СССР:

Запустил на орбиту Земли первый спутник ПС-1;

Отправил первого человека в космос и первую женщину;

Именно из Советского Союза человек впервые оказался в открытом космосе.

Интересные факты о космосе – это всегда любопытно, ведь не так давно появились первые снимки Земли, и мы смогли увидеть какая она на самом деле большая и красивая. Достижения советских исследователей не кончаются тем, что мы отправились первыми в космос или запустили корабль с собаками на борту. За все время изучения удалось сделать множество открытий, которые пригодились на Земле, в частности, в медицине, промышленности разного направления, телевидении и многом другом.

Конечно, все самое интересное про космос узнают, люди непосредственно причастные к этому делу, а именно, участники полета. Однако мы также имеем сегодня возможность получить эту ценную информацию, а иногда с борта корабля. Если говорить про космос в СССР интересные факты будоражат сознание многих, вызывая еще больше вопросов. Первым живым существом, отправившимся на орбиту Земли, была собака Лайка, которая, как выяснилось совсем недавно, умерла на 6 день пребывания в космосе.

Многие материалы, созданные для применения за пределами Земли, оказались не менее полезными здесь, в частности, это касается пищевой промышленности, систем безопасности и медицины. После того, как началось исследование космоса в СССР интересные факты стал узнавать весь мир, что-то оспаривалось, так как американцы постоянно тянули на себя первенство в этом вопросе, не имея доказательств. Например, мы знаем, что человек за бортом корабля слышит только свое сердце, потому что вокруг очень тихо.

Вот еще интересные факты про космос – космонавты не могут плакать, ведь слезы не скатываются по щекам, часто вызывая раздражение глаз. Позвоночный столб за время пребывания в условиях невесомости вытягивается, поэтому человек вырастает. В век общедоступной информации мы имеем возможность не только читать газеты или смотреть интересные фильмы про космос, но и видеть участников полета во время работы на борту корабля в прямом эфире.

Во время исследования космоса в СССР интересные моменты, конечно, происходили, но были и неудачи, промахи, ситуации, которые могли стоить жизни космонавтам. Например, корабль, на котором летел Гагарин, несколько раз болтался и чуть не взорвался, выйдя на орбиту Земля, Алексей Леонов мог умереть, потому что перед выходом в открытый космос не прицепил страховочный трос.

Исследования космоса

Мы постоянно узнаем интересные новости космоса: открыта новая звезда, одну из планет больше не считают планетой, обнаружена вода на космическом объекте, скопление мусора в открытом пространстве может привести к вселенской катастрофе, на МКС с внешней стороны найдены живые бактерии и многое другое. Что-то исследуется целенаправленно, что-то узнается случайно. Но все, же это освоение космоса интересные факты такого рода всегда будут интересны, потому, что до сих пор мы практически ничего не знаем, что там далеко-далеко в небе и не можем ответить на вопрос, есть ли еще цивилизации.