Астероид прилетел к динозаврам весной
Доисторические рыбы, которых вместе с динозаврами убил астероид, незадолго до гибели начали хорошо питаться.
Массивный астероид, упавший 66 млн лет назад на территорию нынешнего полуострова Юкатан, спровоцировал такие экологические изменения, с которыми динозавры и многие другие животные справиться не могли. Время расцвета самих динозавров к тому времени уже прошло, они уже начали вымирать, но астероид ускорил процесс. В конце прошлого года в Scientific Reports была опубликована статья, в которой говорилось, что этот астероид прилетел поздней весной или в начале лета. Сейчас в Nature выходит ещё одна статья о том же самом, но с другими авторами, причём вторая статья, как пишет портал Nature, почти идентична первой.
Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›
В обоих случаях исследователи изучали палеонтологические находки из Таниса — территории в Северной Дакоте, где было обнаружено чрезвычайно много хорошо сохранившихся останков доисторических животных, от насекомых до динозавров. Очень многие выглядели так, как будто погибли все вместе и сразу, и некоторые специалисты пришли к выводу, что Танис — это палеонтологическая фотография того, что произошло в течение первых часов после падения знаменитого «динозаврового» астероида. Сотрясения земной коры подняли огромные волны, которые прошли от моря по рекам на территории нынешних южных и восточных штатов США. Волны похоронили в камнях, песке и глине огромное число живых организмов, и Танис — как раз одна из таких «гробниц»; вместе с останками здесь находят характерные минеральные частицы, которые появились в атмосфере при столкновении астероида с землёй.
Исследователи изучали кости рыб из Таниса, надеясь, что они помогут определить время года, когда прилетел астероид. Рыбы по-разному растут в зависимости от сезона: когда еды мало, рост замедляется, когда много — ускоряется. Чередование сезонов с большим и небольшим количеством еды можно увидеть по строению костей. В северном полушарии еды становится мало зимой, а весной её количество прибавляется, и этот периодический переход от бескормицы к нормальному питанию можно заметить по скелету. Кроме того, можно проанализировать накопление разных изотопов углерода в разных участках костей: соотношение 13С и 12С тоже указывает на интенсивность питания.
Рыбы из Таниса погибли вскоре после того, как снова начали нормально питаться и расти — из чего можно сделать вывод, что астероид прилетел весной. К обеим статьям у других специалистов, разумеется, есть вопросы, но тут нужно дождаться новых исследований, сделанных на материале из Таниса.
Крупный астероид благополучно миновал Землю
Почему уничтожить астероиды сложнее, чем мы думаем?
Крупный астероид прошел на расстоянии 6 млн км от Земли
Астероид «отправил» на Землю пробный камень
К Земле летит гигантский астероид
Астероид диаметром до 650 м пролетел возле Земли
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ