Астероид прилетел к динозаврам весной

Доисторические рыбы, которых вместе с динозаврами убил астероид, незадолго до гибели начали хорошо питаться.

Массивный астероид, упавший 66 млн лет назад на территорию нынешнего полуострова Юкатан, спровоцировал такие экологические изменения, с которыми динозавры и многие другие животные справиться не могли. Время расцвета самих динозавров к тому времени уже прошло, они уже начали вымирать, но астероид ускорил процесс. В конце прошлого года в Scientific Reports была опубликована статья, в которой говорилось, что этот астероид прилетел поздней весной или в начале лета. Сейчас в Nature выходит ещё одна статья о том же самом, но с другими авторами, причём вторая статья, как пишет портал Nature, почти идентична первой.

В обоих случаях исследователи изучали палеонтологические находки из Таниса — территории в Северной Дакоте, где было обнаружено чрезвычайно много хорошо сохранившихся останков доисторических животных, от насекомых до динозавров. Очень многие выглядели так, как будто погибли все вместе и сразу, и некоторые специалисты пришли к выводу, что Танис — это палеонтологическая фотография того, что произошло в течение первых часов после падения знаменитого «динозаврового» астероида. Сотрясения земной коры подняли огромные волны, которые прошли от моря по рекам на территории нынешних южных и восточных штатов США. Волны похоронили в камнях, песке и глине огромное число живых организмов, и Танис — как раз одна из таких «гробниц»; вместе с останками здесь находят характерные минеральные частицы, которые появились в атмосфере при столкновении астероида с землёй.

Исследователи изучали кости рыб из Таниса, надеясь, что они помогут определить время года, когда прилетел астероид. Рыбы по-разному растут в зависимости от сезона: когда еды мало, рост замедляется, когда много — ускоряется. Чередование сезонов с большим и небольшим количеством еды можно увидеть по строению костей. В северном полушарии еды становится мало зимой, а весной её количество прибавляется, и этот периодический переход от бескормицы к нормальному питанию можно заметить по скелету. Кроме того, можно проанализировать накопление разных изотопов углерода в разных участках костей: соотношение 13С и 12С тоже указывает на интенсивность питания.

Рыбы из Таниса погибли вскоре после того, как снова начали нормально питаться и расти — из чего можно сделать вывод, что астероид прилетел весной. К обеим статьям у других специалистов, разумеется, есть вопросы, но тут нужно дождаться новых исследований, сделанных на материале из Таниса.