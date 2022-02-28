Какое будущее ждет Международную космическую станцию?

МКС перестанет использоваться уже в ближайшее десятилетие

Международная космическая станция, которая находится на высоте 437 километров от поверхности Земли, была принята в эксплуатацию в далеком 1998 году. На данный момент она состоит из пятнадцати российских, американских и европейских модулей и вмещает внутри себя до семи человек. Станция находится в рабочем состоянии уже 24 года, поэтому не удивительно, что каждый год внутри и снаружи нее что-то ломается. Также станция часто рискует столкнуться с космическим мусором — недавно членам экипажа даже пришлось прятаться внутри космических кораблей. Всем уже предельно ясно, что в ближайшее десятилетие МКС нужно будет вывести с орбиты, потому что она уже не сможет справляться со своими задачами. К тому же, многие страны уже готовы отказаться от ее использования, потому что строят свои космические станции.

Кому принадлежит МКС и кто им управляет?

Международная космическая станция является международным проектом, в котором участвует 14 стран. Чаще всего станцией пользуются исследователи из России и США, но также свои научные работы проводят ученые из Японии, Канады и Европейского космического агентства (ESA).

Управление станцией ведется из разных Центров управления. Так, российский сегмент МКС управляется из Центра управления космическими полетами, который расположен в Королеве. Американский сегмент станции контролируется специалистами из Центра управления полетами имени Линдона Джонсона — он расположен в техасском городе Хьюстон. Также на космической станции есть лабораторные модули «Коламбус» и «Кибо», которые находятся под управлением двух центров Европейского космического агентства, находящимися в Германии и Японии.

Что происходит на МКС сегодня?

На момент написания этой статьи, 28 февраля 2022 года, внутри МКС находится семь человек: четыре астронавта США, двое российских космонавтов и один специалист из Германии. Несмотря на творящиеся на Земле конфликты, на станции сохраняется спокойствие, потому что в космосе существует «своего рода космический кодекс». По данным французского издания 20 minutes, за более чем двадцать лет работу МКС уже переживал дипломатические кризисы. Однако, сегодня ситуация в космической отрасли очень напряженная.

Когда МКС будет выведена с орбиты?

Недавно представители аэрокосмического агентства NASA объявили, что работа МКС будет завершена в январе 2031 года. Перед завершением эксплуатации станции, все находящиеся внутри исследователи будут возвращены на Землю вместе с важным научным оборудованием. Когда конструкция опустеет, Центры управления полетами приблизят ее к Земле, чтобы она прошла через атмосферу, частично сгорела и упала на кладбище космических кораблей в водах Тихого океана.

Риск падения МКС на Землю

Недавно власти США пригрозили, что наложенные на Россию санкции могут серьезно навредить космической программе страны. Что именно это значит, до конца не ясно, но если говорить в целом — российские исследователи не смогут сотрудничать с учеными из других стран. И это при том, что большая часть сегментов МКС сделаны в России и управляются российскими центрами. В ответ на все это глава «Роскосмоса» объявил, что это может привести к неуправляемому сходу МКС и падению на Землю. Дело в том, что реактивные двигатели для контролирования положения станции в космосе расположены на российской части станции.

Из-за прекращения сотрудничества США с Россией, возникает риск падения обломков МКС на Землю. При этом вероятность их падения на российские земли минимальна, потому что станция не пролетает над Россией. Когда глава «Роскосмоса» спросил, кто займется спасением МКС от неуправляемого падения на Землю, на вопрос сразу же ответил Илон Маск — он просто отправил ему логотип компании SpaceX .

К сожалению, на данный момент сказать точно, какое будущее ждет МКС, невозможно. Сомнений в том, что он будет снят с эксплуатации в ближайшее десятилетие, нет — он уже очень стар и в будущем точно не будет справляться с поставленными перед ним задачами. Но когда именно он будет снят с орбиты и как это будет выглядеть, никто сказать не может — остается просто наблюдать за ситуацией.

В 2020 году я рассказывал о том, что Россия занимается разработкой собственной космической станции. Она будет похожа на затопленную станцию «Мир» и будет состоять из пяти модулей.