Ученые раскрыли секрет происхождения Челябинского метеорита

Момент падения Челябинского метеорита

Для обычных людей астероиды — это космические камни, которые при неудачном стечении обстоятельств могут столкнуться с Землей и стать причиной конца света. А для ученых они являются объектами, которые способны рассказать много интересного о происхождении планет и других космических тел. Дело в том, что большая часть астероидов образовалась миллиарды лет назад и до сих пор несут на себе следы событий, которые произошли в незапамятные времена. В феврале 2013 года на территорию Челябинска упал метеорит , который раскололся на 53 фрагмента. На днях группа ученых из Великобритании и Китая поделилась результатами изучения одного из таких фрагментов. По их мнению, Челябинский метеорит образовался примерно 4,5 миллиарда лет назад в результате столкновения, которое стало причиной образования Луны.

Особенности Челябинского метеорита

По мнению специалистов из аэрокосмического агентства NASA, диаметр Челябинского метеорита составлял 15 метров. При падении скорость его движения составляла от 20 до 70 километров в секунду. Даже такой относительно небольшой метеорит стал причиной взрыва мощностью 470 килотонн в тротиловом эквиваленте. При этом от космического объекта разлетелись частицы поменьше. Падение метеорита стало причиной повреждения многих зданий, примерно 2 000 человек получили ранения. Впоследствии, некоторые осколки метеорита были обнаружены людьми, а другие попали в лаборатории для тщательного изучения.

Как образовался Челябинский метеорит ?

Недавно британские и китайские ученые изучили челябинский метеорит при помощи технологии, которая позволяет определять точный возраст космических объектов на микроскопическом уровне. В частности, авторов научной работы интересовали фосфатные минералы метеорита — их кристаллические структуры претерпели серьезные изменения под влиянием нагрева во время различных столкновений. Оказалось, что перед тем, как упасть на Землю, челябинский метеорит пережил два столкновения.

В первый раз челябинский метеорит пережил столкновение 4,5 миллиарда лет назад, во времена появления Солнечной системы. Первый удар был довольно сильным. На это, по крайней мере, намекает то, что фосфатные минералы были разбиты на мелкие кусочки.

Во второй раз космический объект претерпел столкновение примерно 50 миллионов лет назад. Этот удар оказался заметно слабее. В те времена на Земле уже давно существовала жизнь. Например, на нашей планете обитали архицебусы — давно вымерший вид приматов, длина тела которых составляла всего лишь около 7 сантиметров. Художники изображают их как существ, которые были не намного больше пчел и других насекомых.

Как появилась Луна?

По мнению исследователей, челябинский метеорит образовался в то же время, когда с Землей столкнулась гипотетическая планета Тейя. Считается, что по размерам эта планета была сравнима с современным Марсом. Она столкнулась с нашей планетой по касательной, но этого было достаточно, чтобы их ядра слились. При этом частицы мантии были выброшены в космическое пространство, где из них сформировалась Луна. Исходя из всего этого, ученые предполагают, что челябинский метеорит может быть очень дальним родственником спутника Земли. Если это действительно так, в 2013 году мы наблюдали удивительное явление, при котором потерявшийся в космосе миллиарды лет назад объект с грохотом вернулся на Землю.

Падения метеоритов на Землю — это очень частое явление. Но ученые опасаются, что когда-нибудь на нашу планету упадет большой астероид, что станет причиной мировой катастрофы. Чтобы предотвратить беду, ученые пытаются разработать технологии защиты от астероидов. Недавно я рассказывал о том, как Китай решил заработать огромные спутники для разрушения потенциально опасных космических объектов. Если интересно, подробности можете почитать по этой ссылке.