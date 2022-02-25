Нейроны для песен

В человеческом мозге нашли нервные клетки, которые отличат песни от другой музыки.

Несколько лет назад сотрудники Массачусетского технологического института обнаружили, что в слуховой коре человеческого мозга есть несколько групп нейронов, которые по-разному реагируют на разные звуки. В частности, среди этих групп нейронов была одна, реагировавшая только на речь, и другая, реагировавшая только на музыку.

В новой статье, опубликованной в Current Biology, исследователи пишут о том, как они те же слуховые области изучали более подробно, не с помощью привычной магнитно-резонансной томографии (МРТ), а с помощью электрокортикографии. МРТ позволяет увидеть изменения в активности сравнительно обширных зон мозга, без определённых деталей, а электрокортикография как раз позволяет увидеть всё более детально. Правда, для этого нужно ввести электроды прямо в мозг , а с людьми подобные опыты ставить затруднительно. Но, как мы неоднократно рассказывали, в таких случаях нейробиологи обращаются к больным эпилепсией, которым предстоит операция по удалению тех нейронов в мозге, с которых начинается припадок. Чтобы узнать, какие именно это нейроны, нужно напрямую понаблюдать за активностью подозрительных мозговых зон. Поэтому перед операцией больным вводят в мозг электроды, с помощью которых регистрируют активность разных его участков – а заодно больные (с их согласия, разумеется) участвуют в различных отвлечённых экспериментах.

В течение нескольких лет исследователи изучали с помощью электрокортикографии поведение слуховой коры у пятнадцати человек: им давали послушать 165 различных звуков, записывали реакцию нейронов, а потом специальный алгоритм анализировал, какие у этих нейронов есть особенности. Так удалось найти группу клеток, которая очень активно реагировала именно на песни, и очень слабо реагировала на речь и на инструментальную музыку. Песенный участок лежит рядом с теми, которые распознают язык и музыку, и, вероятно, принимает какую-то звуковую информацию от них, объединяя слова и музыкальные звуки в песню. Скорее всего, эти нейроны получают песенную специализацию по мере того, как в развивающийся детский мозг приходят всё новые и новые звуки, но тут нужны дополнительные эксперименты, чтобы в точности понять, как мозг научается различать речь, музыку и песни.