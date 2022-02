Зубастый спинорог-титан

Этот снимок под названием «Банда» (The Gang) занял четвертое место в категории «Широкий угол» конкурса подводной фотографии Ocean Art 2021. В центре кадра, сделанного на Большом Барьерном рифе, красуется зубастый голубоперый балистод (Balistoides viridescens) в окружении черепахи и желтоперого каранкса (Caranx ignobilis).

Голубоперый балистод. фото © jethrohealy с сайта flickr.com, Мальдивы, 30 ноября 2005 года

Голубоперый балистод относится к тропическому семейству спинороговых (Balistidae) — у всех его представителей передний спинной плавник состоит из трех жестких лучей. В спокойном состоянии плавник сложен так, что его не видно. Когда приближается опасность, спинорог поднимает первый спинной луч, который фиксируется поднятием более короткого второго, действующего как своеобразная защелка или спусковой крючок. Поэтому по-английски этих рыб называют triggerfish — дословно «рыбы со спусковым крючком». Единственный брюшной плавник имеет один жесткий луч. С помощью жестких лучей плавников спинороги могут закрепляться среди кораллов, и противник не может их вытащить из расщелин.

Возможно, брачный танец спинорога, во время которого хорошо виден расправленный спинной плавник

Голубоперый балистод — второй по размеру представитель семейства спинороговых, его длина может достигать 75 см, крупнее его только каменный спинорог (Pseudobalistes naufragium) длиной около метра. Поэтому голубоперого балистода на английском называют titan triggerfish — спинорог-титан. Так будем звать его и мы. Морда спинорога-титана занимает около трети его общей длины, а небольшой рот заполнен долотообразными зубами. Крупная верхняя челюсть вмещает два ряда зубов: четыре пары зубов во внешнем ряду, три пары — во внутреннем. В нижней челюсти — один ряд из трех пар зубов.

Челюсти голубоперого балистода: (a) внешний ряд зубов на верхней и нижней челюсти; (b) Внутренний ряд зубов верхней челюсти; (c) нижняя челюсть с зубами. фото из M Afrisal et al., 2019. Osteological study of Titan Trigger fish, Balistoides viridescens (Bloch and Schneider, 1801) (Balistidae: Tetraodontiformes) from the Spermonde Archipelago Waters

Такие мощные челюсти связаны, конечно, с питанием. Его основу составляют моллюски и коралловые полипы, защитные покровы которых крайне сложно преодолеть. Но зубы спинорога легко справляются с раковинами и скелетом кораллов, после чего он высасывает мягкотелую добычу из убежища. Также титан любит полакомиться иглокожими. Например, чтобы добраться до уязвимого места морского ежа, рыба использует две стратегии: подбрасывание и переворачивание с помощью струи воды изо рта.

Спинорог-титан ест морскую звезду. Несъеденное щупальце, не замеченное спинорогом, медленно отползает в сторону, чтобы потом снова возродиться в морскую звезду

В 2018 году исследователи наблюдали нетипичное поведение спинорога-титана в Красном море: рыба охотилась за крабом Ocypode saratan у самой кромки воды. Она выпрыгивала из воды несколько раз, пытаясь ухватить жертву за ногу, но только когда краб забрался достаточно далеко в воду, нападение закончилось успехом.

Спинороги-титаны — очень агрессивные рыбы. Чаще всего агрессивны самки, защищающие гнезда, которые находятся на песчаном дне и выглядят как воронка диаметром 50–70 см. Спинороги отгоняют от своего гнезда всех непрошеных гостей.

Спинорог-титан защищает свою икру от других рыб

Не приближайтесь к гнезду спинорога! Укусы этих рыб крайне болезненны, чаще всего они пытаются прокусить ласты, так как это самое яркое пятно в экипировке дайвера, но бывали случаи, когда аквалангист лишался части уха.

Нападение спинорога на аквалангиста. Dauin, остров Негрос, Филиппины

А автор главного фото Габриель Гузман (Gabriel Guzman) так комментирует свою встречу с титаном: «Это было обычное утреннее погружение. Вдруг я почувствовал резкий удар об одну из моих ласт, хотя до дна было еще далеко. Когда я обернулся, то увидел, что за мной гонится спинорог-титан. Вероятно, я был рядом с гнездом, и территориальная рыба стала его защищать. Я решил медленно уплыть от этого места, не поворачиваясь к нему спиной. А свою камеру использовал как щит, когда примерно каждые 10 секунд рыба пыталась укусить меня, что дало прекрасную возможность сделать несколько снимков с близкого расстояния. Тем временем кормившаяся на дне черепаха решила подняться на поверхность, чтобы подышать, и на мгновение остановилась, чтобы понаблюдать за происходящим».

фото © Gabriel Guzman с сайта uwphotographyguide.com.

Анастасия Шешукова