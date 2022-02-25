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Как подобрать хороший погружной блендер

Блендер изначально был разработан для приготовления газированных напитков. Позже функционал устройства был расширен. Он приобрёл большую популярность в современном доме и на профессиональных кухнях. В настоящее время его используют не только для напитков, но и для взбивания, приготовления различных блюд.

Это машина, сочетающая в себе ручку со встроенным мотором, подвижный объект управления и отдельный контейнер. Простые модели имеют монолитный корпус с винтом. Наиболее продвинутые оснащены сменными насадками. В отличие от своих стационарных "собратьев", погружные блендеры славятся следующими критериями:

  • компактность, благодаря чему не занимает много места в кухнях с малой квадратурой;
  • простота в эксплуатации;
  • простота в уходе.

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Современные погружные блендеры продаются различной мощности – от 300-600 Вт до 1200 Вт. Они различаются по назначению, сроку службы, методам работы, материалам изготовления и другим параметрам. У новичков часто возникают трудности с выбором подходящей модели.

Первое, на что следует обратить внимание, это мощность устройства. Если суп можно приготовить блендером малой мощности, то для измельчения орехов, твердых фруктов, требуется быстродействующее преобразовательное устройство. Иначе - двигатель сразу выйдет из строя.

Материалы и качество сборки играют важную роль, при выборе. Дешёвые машины сделаны из обычного пластика, снабжены металлическими винтами, которые обычно невозможно выкрутить. Они лёгкие и имеют сильный синтетический запах. Самые дорогие модели имеют большой вес и содержат качественные пластиковые и металлические детали. Есть специальные блендеры с деревянными корпусами.

Важным критерием выбора данного агрегата является система управления. Самые дешёвые устройства имеют только один режим работы. Здесь вы не можете контролировать интенсивность оборотов. Блендеры среднего и высокого класса имеют как минимум две скорости — стандартную и турбо. Лучше всего выбрать вариант с кнопками управления. Устройство, где управление происходит за счёт вращенияверхней части корпуса, отнюдь не простое в пользовании.

Сборка блендера определяет его производительность. В современной продаже есть модели с несколькими видами режущих, перфорирующих, смесительных трубок. Некоторые устройства содержат меньше контейнеров, в том числе выпускные, которые различаются по объёму, составу, материалам и прочим факторам.

25 февраль 2022 /
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