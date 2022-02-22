Космос меняет головной мозг человека, но это не всегда плохо

Ученые до сих пор изучают влияние космоса на организм человека и делают интересные выводы

В ближайшее десятилетие человечество хочет отправиться на Марс , поэтому ученым нужно выяснить, как космос будет влиять на организмы астронавтов. Главнейшим органом нашего тела является головной мозг , который отвечает за работу внутренних систем. Поэтому изучению его реакции на космические условия ученые придают особенно много внимания. Пару лет назад исследователи уже выяснили, что находясь в условиях невесомости люди становятся более проворными, но при этом у них портится зрение. Недавно американские ученые в очередной раз изучили головной мозг человека после пребывания в космосе — это был первый опыт использования технологии визуализации мозга, именуемой как трактография волокон, для изучения мозга астронавтов и космонавтов. Она создает трехмерное изображение нейронных путей и позволяет заметить даже самые мелкие изменения в работе головного мозга. Ученые снова обнаружили, что космос меняет работу мозга, однако новшества не обязательно плохие.

Изучение здоровья астронавтов и космонавтов

Результаты проведенной научной работы были опубликованы в журнале Frontiers in Neural Circuits. В исследовании мозга приняли участие 12 астронавтов Европейского космического агентства (ЕКА) и космонавты Роскосмоса. Их объединяло то, что они пробыли в космосе в среднем 172 дня — за это время условия невесомости явно могли каким-то образом повлиять на структуру и работу их головного мозга. Они прошли МРТ-сканирование три раза: до полета в космос , после приземления и спустя 7 месяцев со дня возвращения на Землю.

космос меняет моторную кору головного мозга

В ходе изучения результатов сканирования, исследователи заметили изменения в нейронных связях между несколькими областями моторной коры мозга. Если говорить по-простому, несколько месяцев пребывания в космосе меняет способность людей к планированию и контролю движений. По мнению исследователей, это далеко не плохо — таким организм пытается привыкнуть к невесомости и «перепрограммирует» мозг . По словам авторов научной работы, при отсутствии гравитации астронавтам нужно двигаться совершенно иначе, чем на поверхности Земли. Можно сказать, что люди в космосе заново учатся двигаться, и это отражается в головном мозге.

Деформация головного мозга в космосе

Помимо моторной коры мозга, изменения претерпело и мозолистое тело. Так принято называть часть головного мозга, которая играет роль «коммуникационной сети» и соединяет два полушария. Исследователи заметили, что после пребывания в космосе, заполненные жидкостью желудочки мозга (находятся рядом с мозолистым телом), заметно расширились. Из-за чего именно это произошло, на данный момент точно неизвестно. Но можно предположить, что виной всему длительное пребывания в условиях без гравитации. Это изменение ученые тоже не считают опасным — речь идет просто о деформации, а не повреждении структуры и других опасных явлениях.

Почему головной мозг всегда меняется?

В целом, ученые считают, что изменения в головном мозге во время пребывания в космосе — это само собой разумеющееся явление. Дело в том, что мозг человека постоянно меняется в ответ на освоение новых навыков, запоминание информации и другие процессы. Свойство человеческого мозга изменяться под воздействием нового опыта и восстанавливать утраченные в результате повреждений связи называется нейропластичностью. Но на данный момент ученые не могут быть полностью уверенными в том, что наносимые космосом изменения не будут иметь плохих последствий в будущем. Так что исследования в этой области будут проводиться и дальше.

Важно отметить, что ученые изучают влияние космоса на головной мозг не только на примере профессиональных астронавтов. В 2021 году популярность начал обретать космический туризм — в космическом путешествии уже побывали более десяти человек и их число продолжает расти. В 2022 году в космос отправится еще одна группа туристов во главе с американским миллиардером Джаредом Айзекманом. В рамках миссии Polaris Dawn они планируют стать первыми обычными людьми, которым удалось побывать в открытом космосе. Также на их примере будет изучено влияние невесомости на организм — особое внимание, как всегда, будет уделено головному мозгу.