В Китае найдены окаменелости неизвестных науке птиц

Новые виды доисторических птиц были размером с голубей и похожими на уток

Каждый год палеонтологи обнаруживают останки все более новых видов динозавров, и каждое такое открытие понемногу меняет наше представление о древних существах. На данный момент ученые считают, что в мезозойскую эру некоторые виды динозавров пошли по иному эволюционному пути, чем все остальные — они начали превращаться в птиц. Каким-то образом, превращение в пернатых существ позволило им успешно пережить падение метеорита. Мезозойская эра включает в себя триасовый, юрский и меловой периоды, и ученые хотят найти останки птиц именно этого времени, потому что они способны пролить свет на причину их выживания после падения метеорита. Недавно, на территории Китая были найдены кости новых видов птиц — как раз таких, которые нужны ученым. Давайте выясним, что нового смогли узнать исследователи во время изучения их останков?

Поиск доисторических птиц

Больше всего останков птиц мезозойской эры палеонтологи находят на территории китайского озера Чангма, которое располагается на северо-западе Китая. По словам автора новой научной работы Мэтта Ламанны (Matt Lamanna), данное озеро является особым местом, где породы разных временных промежутков раскалываются по слоям. Благодаря этой особенности, ученые буквально «перелистывают страницы истории», открывая останки животных и растений, которые обитали на нашей земле миллионы лет назад.

Расположение китайского озера Чангма

Доисторические птицы ганьсус

Как правило, ученые обнаруживают в этом месте только останки птиц ганьсус (Gansus yumenensis). Впервые окаменелости этих созданий были найдены в 1981 году, причем они очень хорошо сохранились. Ученые считают, что оказавшись под землей, тела птиц не контактировали с кислородом и поэтому не разложились. Останки сохранили на себе перья и даже перепонки между пальцами лап. По мнению исследователей, доисторические птицы ганьсус были размером с современных голубей, а внешне имели общие черты с нынешними утками. При этом у них имелись «пугающие» особенности вроде наличия когтей на крыльях.

Птица ганьсус в представлении художника

Новый для науки вид доисторических птиц

К сожалению, ученым не удается найти полные скелеты древних птиц. Из-за этого, после обнаружения костей, им трудно определить, нашли они представителя вида Gansus yumenensis, или совершенно другую птицу. Недавно исследователи нашли в озере Чангма шесть останков — это были части черепа и шеи древних птиц. Возникло затруднение, но потом палеонтологи изучили челюсти птиц при помощи компьютерной томографии. Оказалось, что два образца останков из шести принадлежат неизвестным ранее древним птицам.

Один из новых для науки видов доисторических птиц получил название Meemannavis ductrix. Наименование дано в честь Мээмань Чан, которая является первой женщиной, которая возглавила Институт палеонтологии в Пекине. Этот вид не имеет выдающихся особенностей, поэтому палеонтологи особенно им не заинтересовались. Можно разве что сказать, что они относились к той же группе животных, что и современные птицы. Также у них не было зубов — прямо как у хорошо известных нам воробьев, орлов и так далее.

А вот останки птицы вида Brevidentavis zhangi ученых заинтриговали. В ходе изучения челюсти, ученые обнаружили у нее наличие крошечных зубов — из-за этого название вида и переводися как «птица с короткими зубами». По словам авторов научной работы, в передней части челюсти у этих созданий имелась кость, именуемая как преддентарий. Древние птицы могли двигать ими и даже чувствовать при помощи них добычу. Прозвучит дико, но это значит, что у доисторических созданий перед зубами могла иметься небольшая подвижная клешня. Данное открытие в очередной раз доказывает, что дикая природа миллионы лет назад была не менее разнообразной, чем сегодня. Эволюция смело экспериментировала со строением животных, что и позволило некоторым из них спастись во времена массовых вымираний.

Безусловно, это прекрасное и важное открытие. Но ответ на вопрос, каким образом произошедшие от динозавров птицы смогли выжить после падения метеорита, до сих пор не найден. Возможно, когда-нибудь тайна будет раскрыта, ну а на данный момент нам остается только наблюдать за открытиями.