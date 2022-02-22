Доходный дом Филатова на Остоженке – символ борьбы с алкоголизмом?

Доходный дом Филатова на Остоженке, 3 сегодня называют «Домом под рюмкой», а гиды рассказывают сразу несколько легенд, связанных с необычной башенкой, действительно напоминающей перевёрнутую рюмку. Наиболее популярная легенда гласит, что заказчик дома купец Филатов был большой любитель выпить и так преуспел в этом деле, что чуть было не пропил всё свое состояние. Но он вовремя остановился и попросил архитектора поставить на крыше дома перевёрнутую рюмку. Другая легенда говорит о том, что это его мама настояла на том, чтобы он бросил пить, а на сэкономленные деньги купец смог построить доходный дом. Правда это или нет, давайте разбираться.История «Дома под рюмкой» начинается с 1904 года, когда московский купец, старообрядец Яков Михайлович Филатов выкупил довольно большой участок для доходного строительства. Первый корпус четырёхэтажного доходного дома строится по проекту архитектора Эрнеста Нирнзее на основе более ранних каменных палат 18 века.В 1908 году уже по проекту гражданского инженера Валентина Дубовского начинает строиться шестиэтажный доходный дом рядом с первым корпусом. Новый корпус ставится на углу с 1-м Обыденским переулком и вытягивается вдоль него.Корпус, построенный Дубовским, выполнен в стиле модерн. Лепные элементы на его фасаде — это работа артели «Мурава». Украшения стилизованы под морскую и растительную тематику: на фасаде можно увидеть гирлянды сказочных растений, раковины, русалок, рыбьи головы и непонятные морские существа. Порталы парадных входов выделены темным камнем. Угол дома увенчан «рюмкой». Может быть, Дубовской перевернул фужер с водой и морскими гадами, чтобы «разлить» их по всему фасаду?!В каждом из трех подъездов корпуса Дубовского полностью сохранилось изначальное внутреннее убранство. В парадном вестибюле со стороны Остоженки мы видим «фирменный» фонарь Дубовского. Этот вестибюль, наверное, самый нарядный из трех. Его стены выложены керамической глазурованной плиткой бежевого и синего цветов.Второй подъезд доходного дома оформлен в зеленых тонах. Он более просторный, чем остальные. На полу уложена метлахская плитка, на стенах — глазурованная плитка с геометрическими бело-зелеными вставками, на потолке — орнаментальная лепнина. Вестибюль также украшен четырьмя овальными декоративными нишами с загадкой. Если смотреть на них вблизи, то мы будем разглядывать растительный узор, если отойти к противоположной стене — то мы увидим смотрящих на нас сов!Третий подъезд самый скромный из всех. Однако, и в нем я нашла изюминку. В нем, единственном из всех, сохранилось кованое оформление шахты лифта. Причем по стилю орнамент напоминает нам лепнину на фасаде, а также перекликается с оградой лестницы.Как мы увидели, доходный дом был оформлен богато и в соответствии с популярным архитектурным стилем модерн, что означало дороговизну работ. Вряд ли можно их оплачивать за счет «сэкономленных от выпивки» средств. Кроме того, Филатов был старообрядцем, а они традиционно вообще не пьют. Последний мой аргумент о несостоятельности городской легенды находится напротив дома Филатова. Я говорю об угловом здании, выходящем на площадь Пречистенских ворот. Приглядитесь, его угол также увенчан конструкцией, напоминающей перевернутую чашу, а ведь ни к Филатову, ни к Дубовскому этот дом отношения не имеет. Перестроен он был в конце 19 века, тогда же появилась и эффектное оформление в виде чаши. В Лялином переулке, 7 находится доходный дом Силуанова, построенный в 1902 году архитектором Заруцким. Его угол увенчан башенкой также с перевернутой чашей, либо стопкой, а может это колокольчик? Если поискать, то на московских улицах можно найти и другие примеры подобного оформления угловых фасадов домов.Говорят, что легенду про перевернутую рюмку придумали экскурсоводы, чтобы привлечь больше народу на свои экскурсии. На мой взгляд, это отличный ход, помогающий людям запомнить яркий дом и стимулирующий их интерес к изучению истории архитектуры. Со мной, во всяком случае, легенда именно там и сработала.Из: Metro