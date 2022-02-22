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Загадочный «Русский грипп» XIX века, вероятно, был первой эпидемией коронавируса в мире

Загадочный «Русский грипп» XIX века, вероятно, был первой эпидемией коронавируса в мире




Сразу три команды исследователей в Гарварде, Нью-Йорке и Оксфорде независимо друг от друга приступили к изучению останков жертв так называемого «русского гриппа», эпидемия которого бушевала в конце XIX века. Они ищут генетический материал вируса, который его вызвал, чтобы ответить на вопрос — является ли он разновидностью коронавируса? Если да — это будет означать, что человечество уже пережило подобную пандемию, и ученые станут лучше понимать, как справиться с ковидом.


Респираторное заболевание «русский грипп» появилось в 1889-м и из России распространилось на весь мир в виде трех волн эпидемии, которая затянулась на несколько лет. Увы, медицинской и научной информации о болезни крайне мало, но было отмечено, что если обычный грипп имеет примерно одинаковую летальность для всех возрастных групп, то «русский» убивал преимущественно пожилых людей. В точности, как первые штаммы ковида.


Другое сходство — потеря вкуса и обоняния, причем на протяжении многих месяцев. Ярким, выделяющимся признаком «русского гриппа» стало закрытие школ и производств, где было задействовано много ручного труда — из-за скученности людей такие места становились эпицентрами заражения. Увы, у нас нет сведений о том, как именно закончилась та эпидемия, поэтому ученые и ищут образцы старого вируса. Не исключено, что человечество выработало от него коллективный иммунитет естественным путем, что внушает надежду на скорое избавление и от ковида.


Александр Мартыненко


Из: Техкульт
22 февраль 2022 /
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