Загадочный «Русский грипп» XIX века, вероятно, был первой эпидемией коронавируса в мире

Сразу три команды исследователей в Гарварде, Нью-Йорке и Оксфорде независимо друг от друга приступили к изучению останков жертв так называемого «русского гриппа», эпидемия которого бушевала в конце XIX века. Они ищут генетический материал вируса, который его вызвал, чтобы ответить на вопрос — является ли он разновидностью коронавируса? Если да — это будет означать, что человечество уже пережило подобную пандемию, и ученые станут лучше понимать, как справиться с ковидом.Респираторное заболевание «русский грипп» появилось в 1889-м и из России распространилось на весь мир в виде трех волн эпидемии, которая затянулась на несколько лет. Увы, медицинской и научной информации о болезни крайне мало, но было отмечено, что если обычный грипп имеет примерно одинаковую летальность для всех возрастных групп, то «русский» убивал преимущественно пожилых людей. В точности, как первые штаммы ковида.Другое сходство — потеря вкуса и обоняния, причем на протяжении многих месяцев. Ярким, выделяющимся признаком «русского гриппа» стало закрытие школ и производств, где было задействовано много ручного труда — из-за скученности людей такие места становились эпицентрами заражения. Увы, у нас нет сведений о том, как именно закончилась та эпидемия, поэтому ученые и ищут образцы старого вируса. Не исключено, что человечество выработало от него коллективный иммунитет естественным путем, что внушает надежду на скорое избавление и от ковида.Из: Техкульт