А зубастый крокодил динозавра проглотил

Найденный в Австралии новый вид крокодилов Confractosuchus sauroktonos по своим повадкам, вероятно, напоминал современных аллигаторов: судя по строению черепа, он мог охотиться на жертв крупнее себя размером, но нередко его добычей становились относительно мелкие животные, в том числе и молодые динозавры. Рисунок © Julius T. Csotonyi из обсуждаемой статьи в Gondwana Research

Хотя не возникает особых сомнений, что крупные мезозойские крокодилы могли охотиться на динозавров, до сих пор прямого палеонтологического доказательства подобного поведения — коим может быть окаменевшее содержимое желудка — найдено не было. Лишь недавно, благодаря уникальной находке, сделанной в Австралии, ученые наконец-то убедились в том, что далекие родственники современных крокодилов успешно охотились на «ужасных ящеров»: в желудке представителя нового вида Confractosuchus sauroktonos были обнаружены косточки молодого динозавра-орнитопода, которым крокодил пообедал незадолго до собственной смерти.

Крокодилы являются одной из самых успешных групп рептилий: первые крокодиломорфы возникли еще в триасовом периоде (252–201 млн лет назад), а до наших дней дожило около двух десятков их видов. При этом не вызывает сомнений тот факт, что пик разнообразия крокодилов приходится на мезозойскую эру. В те времена далекие родственники нынешних аллигаторов и гавиалов плавали в море, заселяли пресноводные водоемы и вполне уверенно чувствовали себя на суше, где выполняли роль некрупных хищников типа современных койотов и лисиц.

По диетическим предпочтениям они тоже были вполне сравнимы с млекопитающими: если современные крокодилы в основном налегают на животную пищу, то бок о бок с динозаврами вполне неплохо чувствовали себя растительноядные виды (K. M. Melstrom, R. B. Irmis, 2019. Repeated Evolution of Herbivorous Crocodyliforms during the Age of Dinosaurs), виды-фильтраторы (P. Sereno, H. Larsson, 2009. Cretaceous Crocodyliforms from the Sahara; см. также картинку дня Кайман-пеликан) и всеядные универсалы вроде свиней или медведей (G. A. Buckley et al., 2000. A pug-nosed crocodyliform from the Late Cretaceous of Madagascar). К сожалению, до сих пор о пищевых пристрастиях вымерших крокодилов ученые могли судить в основном по форме зубов и черепов (S. K. Drumheller, E. Wliberg, 2019. A synthetic approach for assessing the interplay of form and function in the crocodyliform snout) или следам укусов на костях их жертв (J. K. Njau, R. J. Blumenschine, 2006. A diagnosis of crocodile feeding traces on larger mammal bone, with fossil examples from the Plio-Pleistocene Olduvai Basin, Tanzania) — более веских «следов преступления», вроде окаменевшего содержимого желудка, долгое время никак не могли обнаружить.

Мадагаскарский симозух (Simosuchus), или «крокодил-мопс», был одним из самых причудливых представителей крокодиломорфов: это животное было обладателем короткого компактного черепа, покрытого прочной костяной броней туловища и округлого в сечении хвоста, явно не годящегося для плавания. Судя по зубам, формой напоминавшим кленовые листья, симозух был растительноядным или, быть может, всеядным животным. Вверху — слепок скелета симозуха из Королевского музея Онтарио, внизу — реконструкция внешнего вида животного. Изображения с сайта en.wikipedia.org

Тут стоит отметить, что окаменевшие остатки содержимого желудочно-кишечного тракта — вообще не такая уж частая находка (см. List of fossils with consumulites), и, скажем, из сотен найденных скелетов динозавров известно всего около десятка экземпляров, окаменевших вместе со своим последним обедом. Благодаря таким находкам ученые больше узнают о поведении вымерших животных: например, исследуя остатки микрораптора, исследователи выяснили, что этот пернатый динозавр был непривередливым едоком, в чье меню входили млекопитающие (Z. Zhou, 2014. The Jehol Biota, an Early Cretaceous terrestrial Lagerstatte: New discoveries and implications), птицы (J. O'Connor et al., 2011. Additional specimen of Microraptor provides unique evidence of dinosaurs preying on birds) и рыба (L. Xing et al., 2013. Piscivory in the feathered dinosaur Microraptor), тогда как бронированная бореалопельта, судя по исследованию 2020 года, отличалась куда большей разборчивостью и питалась почти исключительно папоротниками (C. M. Brown et al., 2020. Dietary palaeoecology of an Early Cretaceous armoured dinosaur (Ornithischia; Nodosauridae) based on floral analysis of stomach contents).

Что касается крокодилов, то, вероятно, на степень сохранения их внутренностей могла повлиять та же особенность, которая присуща современным представителям этой группы: чрезвычайно агрессивная среда желудка, способная переваривать кости, копыта и рога их жертв. Как итог, до нынешнего момента было известно только два примера сохранившегося содержимого крокодильего желудка: в статье 1978 года сообщалось о неопределенных остатках, обнаруженных в животе «годовалого» крокодильчика из эоценовых отложений штата Колорадо (W. Langston, Jr., H. Rose, 1978. A Yearling Crocodilian from the Middle Eocene Green River Formation of Colorado), а в 2014 году был описан аплестозух (Aplestosuchus) из меловых отложений Бразилии, в чьем животе нашли остатки меньшего крокодиломорфа-сфагезаврида (P. L. Godoy et al., 2014. An Additional Baurusuchid from the Cretaceous of Brazil with Evidence of Interspecific Predation among Crocodyliformes). Таким образом, новая окаменелость с северо-востока Австралии является лишь третьим неоспоримым свидетельством пищевых привычек ископаемых крокодилов, а также первым ясным доказательством того, что в мезозойскую эру эти хищники охотились на динозавров.

Место обнаружения крокодила. a — положение формации Уинтон на карте Австралии; b — спутниковая фотография местности: место обнаружения (Age of Dinosaurs Locality 0120, AODL0120) обозначено звездочкой; c — кость динозавра-зауропода, лежащая in situ на поверхности земли, d — стратиграфия местонахождения; e — вид на местонахождение: место обнаружения остатков крокодила обозначено стрелкой. Рисунок из обсуждаемой статьи в Gondwana Research

Представителя нового вида крокодилов нашли в западном Квинсленде, на территории овцеводческой фермы, расположенной недалеко от окраины формации Уинтон (Winton Formation), чей возраст составляет около 95 миллионов лет. Окаменелость, сохранившаяся в конкреции алевролита, была частично раздавлена и повреждена фронтальным погрузчиком во время удаления пород, покрывающих место раскопок. При внимательном изучении скелета ученые обнаружили среди крокодильих костей остатки молодого птицетазового динозавра, после чего обнаруженный крокодил получил имя Confractosuchus sauroktonos, или «сломанный крокодил, пожиравший ящеров».

Поскольку кости конфрактозуха и его добычи были слишком хрупкими, у палеонтологов не было возможности безопасно извлечь их из каменной конкреции. Поэтому им пришлось обратиться за помощью в Австралийскую организацию по ядерной науке и технике, чтобы с помощью методов нейтронной и синхротронной рентгеновской томографии определить, как кости расположены внутри камня. Полученные данные затем использовались для создания трехмерной компьютерной модели окаменелости, с которой ученые смогли работать дальше. Выяснилось, что конфрактозух необычайно хорошо сохранился — уцелело около 60% скелета, исключая хвост и задние конечности. По предварительной оценке, это было молодое животное размером с современного крокодилового каймана — около 2,5 м в длину. Филогенетический анализ, проведенный на основе особенностей строения скелета, показал, что конфрактозух был ранним представителем эузухий — клады, включающей всех современных крокодилов и их ближайших родственников: его ближайшими родственниками были бразильский сусизух (Susisuchus) и британская гилеохампса (Hylaeochampsa).

Трехмерное изображение окаменелости сверху (а), снизу (b) и сбоку (с). d — грудная область без остеодерм крупным планом. е — остатки орнитопода в брюшной области. Обратите внимание на элементы, на основном рисунке обозначенные красным, — это содержимое желудка. На рисунке е обозначены позвонки жертвы и кости задней конечности. Рисунок из обсуждаемой статьи в Gondwana Research

Что касается несчастной жертвы крокодила, то о ней известно существенно меньше: сохранились лишь несколько позвонков и кости задней конечности, так что ученые могут сказать лишь о том, что это был молодой представитель орнитопод, весивший всего около двух килограммов (масса животного рассчитана на основании ранее выведенных формул). Для крокодила весом порядка 40–50 килограммов (столько весят крупные особи крокодилового каймана) такая добыча является вполне приемлемой, но авторы исследования на основании строения черепа животного предполагают, что конфрактозух был макроуниверсалом, то есть был способен охотиться на добычу размером с себя или даже больше.

К сожалению, остатки жертвы конфрактозуха плохо сохранились, хотя это самая полная окаменелость орнитопода из формации Уинтон, где ранее были найдены лишь следы и один-единственный выпавший зуб (S. Hocknull, A. G. Cook, 2009. Hypsilophodontid (dinosauria: Ornithischia) from latest albian, winton formation, central Queensland). Судя по тому, что позвонки животного все еще сочленены, а на костях не видно явных повреждений, оставленных желудочным соком крокодила, можно предположить, что конфрактозух погиб вскоре после своей последней трапезы. Также на костях орнитопода имеются зарубки, свидетельствующие о том, что его тушку перед проглатыванием разорвали на части: такое поведение часто наблюдается у современных крокодилов, хотя мелкую добычу они могут лишь незначительно расчленять, глотая тазовый пояс и задние конечности одним куском (S. K. Drumheller, C. Brochu, 2016. Phylogenetic taphonomy: A statistical and phylogenetic approach for exploring taphonomic patterns in the fossil record using crocodylians).

Источник: M. A. White, P. R. Bell, N. E. Campione, G. Sansalone, T. Brougham, J. J. Bevitt, R. E. Molnar, A. G. Cook, S. Wroe, D. A. Elliott. Abdominal contents reveal Cretaceous crocodyliforms ate dinosaurs // Gondwana Research. 2022. DOI: 10.1016/j.gr.2022.01.016.

Анна Новиковская