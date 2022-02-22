Первое приложение для торговли на бирже: с чего начать?

Виды программ

Сегодня многие, как профессионалы, так и новички, пробуют свои силы на бирже. Одни ставят перед собой цель заработать для себя, другие же трудятся на заказ. Создание сильной специализированной системы - это основательный и трудный процесс. Наша задача сегодня заключается в том, чтобы обсудить разработку вашего первого приложения для торговли на бирже. Вы готовы к экспериментам?

Итак, трейдинг представляет собой процесс торговли ценными бумагами и валютными парами, и основной целью данных операций является получение прибыли. Вполне логично, что в современном высокотехнологичном обществе существуют специальные приложения для торговли на бирже, благодаря которым можно эффективнее достигать положительных результатов.

Подобные сервисы предназначены для того, чтобы помогать трейдерам. Своим функционалом они осуществляют автоматическую и ручную торговлю, анализируют возможные риски, автоматизируют повседневные операции, обеспечивают более быстрый процесс вычислений. Благодаря всем этим возможностям данные программы помогают экономить время и минимизировать материальные потери.

Давайте рассмотрим примеры конкретных приложений.

АТАС

Платформа нацелена на оценку объемов торгов и анализ потоков приказов на заключение сделок. Сервис показывает вертикальные, а также горизонтальные объемы операций, демонстрирует, как формируются кластеры и профиль рынка.

Благодаря применению АТАС трейдеры могут детальнее разобраться в ситуации на рынке и принять наиболее оптимальное решение для повышения эффективности своих действий.

КВИК

Можно сказать, что АТАС больше относится к торгово-аналитическим программам, в то время как КВИК скорее информационно-торговая платформа.

Данная программа предлагает чрезвычайно широкий функционал, а именно:

открытый доступ к самим торгам;

круглосуточный доступ к достоверной информации о ситуации на рынке;

возможность автоматизировать весь процесс торговли;

инфографика;

язык программирования для создания торговых роботов и пр.

Мы рассмотрели самых ярких представителей IT средств, помогающих инвесторам упростить свою деятельность и избежать возможных ошибок. Опыт трейдеров во всем мире подтверждает, что подобные сервисы действительно увеличивают доходы инвесторов.

Какие технологии использовать?

На сегодняшний день существует огромное количество мобильных сервисов для торговли на бирже как для iPhone, так и для Android. Их достоинства состоят в том, что у них невысокие требования к производительности самих устройств, на которые их устанавливают. Эти программы просты в использовании и доступны по цене, а также обеспечивают высокую эффективность.

Важно определиться, из каких модулей будет состоять ваша программа, каков будет принцип ее работы и какую конечную цель вы ставите. Только тогда, когда вы определитесь с этими нюансами, можно приступать к подбору конкретных технологий.

Сегодня есть возможность подобрать готовые решения, а также написать необходимый для подключения модуль самостоятельно. Более того, существует достаточно широкий выбор библиотек для анализа данных. Не стоит забывать и про фреймворк CUDA.

Какие технологии вы бы не выбрали, главное, чтобы ваш сервис обеспечивал трейдеров всем необходимым.

Основные функции приложений для трейдинга

Итак, софт для работы на бирже должен предоставлять определенный функционал для повышения эффективности действий пользователя, в частности:

инструменты для отслеживания текущую ситуацию торговых счетов;

новостные ленты;

возможность общения с другими трейдерами;

обновление данных в режиме реального времени;

возможность просмотра истории операций;

чат с консультантами;

синхронизация учетных записей;

настраивание важных оповещений;

формирование и регулирование ордеров;

онлайн-графики;

тестирование своих действий в текущих условиях рынка.

Вполне логично, что в процессе разработки программ для торговли на бирже, вы можете столкнуться с рядом трудностей. И важно осознавать, что не вполне корректные действия могут привести к финансовым убыткам, ведь малейшая ошибка в коде гарантированно приведет к потере денег. Следовательно, важно уделить время и средства тому, чтобы провести все необходимые тесты до того, как софт увидит мир.